«Совершенно секретно»: МЭР ОРЛА ГОТОВИТСЯ К СУДУ, ЕГО ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-МЭР ПОД АРЕСТОМ

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

Андрей МИРНЫЙ

В конце прошлого года журналисты «Совершенно секретно» дважды обращались к событиям криминального плана, которые регулярно всплывают при ближайшем рассмотрении личности мэра Орла Юрия Парахина. Мы писали о его «неуязвимости», о том, что он, будучи обвиняемым по тяжкой статье, полгода сохраняет свой пост. Другой материал был посвящён многоходовой комбинации, в результате которой 123 гектара земли были незаконно выведены из сельскохозяйственного оборота. Более пяти гектаров из них сейчас занимает принадлежащая родственникам и деловым партнёрам мэра Орла Парахина «зона отчуждения», на которой стоит единственный особняк, где официально зарегистрирован и проживает пока ещё глава областного центра.

https://www.sovsekretno.ru/articles/mer-orla-gotovitsya-k-sudu-ego-pervyy-vitse-mer-pod-arestom/

На фото вверху: арестованный первый вице – мэр Олег Минкин и собирающийся в суд мэр Юрий Парахин

Мы употребляем слово «пока», поскольку затронутые нами темы получили дальнейшее развитие, а обвинительное заключение по делу Юрия Николаевича Парахина, которому вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), готовится к утверждению прокуратурой Орловской области и отправке в суд.

На самом деле все основные акценты в этом документе были расставлены ещё летом, но некоторые события тормозили передачу документа из СУ СК России по Орловской области в надзорное ведомство. Были и отвлекающие маневры адвокатов обвиняемого, которые требовали дополнительных экспертиз, и новые подробности, найденные журналистами и требовавшие проверки (например, то обстоятельство, что незаконно отремонтированная за бюджетные деньги дорога не просто шла в направлении дома, принадлежащего тёще Юрия Парахина, в котором он сам проживает, но и проходила непосредственно у ворот дома тестя мэра). Заметим, что проверять тут было особо нечего: достаточно изучить данные Единого государственного реестра недвижимости, выехать на место и зафиксировать расположение двух парахинских имений.

Насколько нам известно, обращалось определённое внимание на политическую обстановку и просьбы должностных лиц. То передача в суд могла в августе День города сорвать, то проведение выборов в сентябре было под угрозой (как же без мэра-то), то чиновники из «Единой России» считали нежелательным оправлять дело члена президиума регионального отделения партии Парахина (членство было приостановлено) в суд накануне и во время проведения декабрьского съезда единороссов в Москве. Последней отговоркой было проведение январской партийной конференции (она прошла 28 января), на которой Парахина автоматом «ротировали» из регионального политсовета. Теперь путь в суд открыт…

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАК ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ

Взаимоотношения Юрия Парахина с партией «Единая Россия» — это цепь событий, которые людям несведущим могут показаться не связанными друг с другом. Но на самом деле они в свое время решающим образом влияли на периодические карьерные и связанные с бизнесом взлёты Юрия Николаевича.

Начнём с самого начала нашумевших похождений Парахина. Агентство федеральных расследований FLB.RU в рамках совместного с газетой Орловская среда» проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» рассказало захватывающую историю о том, как простой директор не существующей на тот момент фирмы ООО «Партнёр» Юрий Парахин, сын ректора Орловского государственного аграрного университета и видного единоросса Николая Парахина, в первых числах июля 2005 года обратился к мэру Орла Уварову с просьбой предоставить его фирме участок земли в самом центре Орла на ул. Московская 31. Пикантность ситуации состояла в том, что на этом участке находилось только что отремонтированное здание объединенной бухгалтерии горздрава. 5 июля последовало еще одно письмо от той же незарегистрированной фирмы, в котором Парахин пообещал, что бухгалтерию переселят, здание сломают, а на его месте постоят торгово-офисный комплекс. И Василий Уваров вроде бы дал добро на то, чтобы начать работу с перспективным молодым человеком. Но ответ был какой-то вялый и неопределённый.

Тут вступил в дело Парахин-старший. Насколько нам известно, он обеспечил для выселяемой бухгалтерии помещение в одном из зданий ОГАУ на ул. Комсомольской и срочно организовал вступление сына в «Единую Россию».

10 июля 2005 года Юрий Николаевич Парахин получил партийный билет ВПП «Единая Россия». И путь был открыт! Через месяц, 8 августа 2005 года, мэр Василий Уваров подписал постановление администрации города Орла № 3252 об освобождении здания и сносе строения.

А потом участок был выкуплен Парахиным, здание построено, заложено, и получен многомиллионный кредит в «Сбербанке», ставший в 2014 году одним из элементов первого уголовного дела в отношении Парахина.

Любопытнейшие вещи выясняются относительно складывавшихся в то время взаимоотношений главного единоросса области Леонида Музалевского и Парахина. На самом деле нынешний мэр Орла вступил в «Единую Россию» почти на год раньше секретаря регионального отделения партии, который в 2005 году был ещё депутатом горсовета – руководителем аморфной группы «Народный депутат».

В смутные времена экс-губернатора Потомского их дружеские отношения прошли первую проверку. Парахин с 2009 по 2014 годы работал в администрации Орловской области на должности заместителя председателя правительства – руководителя финансово-экономического блока. «После прихода на пост главы региона Вадима Потомского, — писали «Орловские новости, — Парахин был отправлен в отставку, СК возбудил в отношении него уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В 2015 году дело было прекращено. Парахин даже подал в суд на возмещение морального вреда в связи с уголовным преследованием. Однако суд отказал ему в иске. Причем в решении Советского районного суда от 11 февраля 2016 года разъясняются и причины отказа. В решении судьи Ирины Щербиной сказано, что постановление Следственного комитета о закрытии уголовного дела отменено прокуратурой. Позже оно было закрыто за истечением сроков давности».

Главный единоросс области Леонид Музалевский, по уставу «Единой России», должен был в связи с возбуждением уголовного дела инициировать приостановление членства Юрия Николаевича в партии. Но он предпочёл скрыть это от своих партийных руководителей и не предпринимал никаких шагов для выполнения уставных требований.

А чуть позже Парахин нашёл с экс-губернатором Вадимом Потомским точки соприкосновения и стал главой самого богатого в области Орловского района

Музалевский поддерживал любые начинания Юрия Парахина, даже самые сомнительные, и в ходе укрепляющихся взаимоотношений обеспечил его избрание в президиум политсовета регионального отделения ВПП «Единая Россия». Правда, после второго уголовного дела, 17 мая 2021 года, членство мэра Орла в партии было приостановлено, причём Музалевский пытался выдать выполнение положений устава, связанных с возбуждением уголовного дела, за приостановление членства «по личному заявлению».

Сегодня, когда уголовное дело уже почти в суде, настало время Музалевскому организовать исключение Парахина из «Единой России», членом которой тот был почти 17 лет…

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ, ПАРОХОДОВ…

Нет, это всё совсем не о мэре Орла Юрии Николаевиче Парахине. Он необыкновенно скромный человек, получивший в 2020 году доход в 4 142 770 рублей, что на реального олигарха как-то не тянет. В собственности у него лишь квартира 113 квадратных метров в некогда элитном доме, да Фольксваген Пассат 2017 года выпуска с прицепом 2014 года. Все остальные объекты недвижимости, квартиры, дома и строения, магазины и рынки, торговые центры, автостоянки, земельные участки и различного рода помещения, а также транспортные средства и несколько ООО находятся в собственности несовершеннолетней дочери, бывшей жены, тёщи, тестя и многолетних деловых партнеров – семейства Литваков.

В реальности Юрий Николаевич Парахин, его родственники, а также деловые партнёры с многолетним стажем являются крупнейшими владельцами коммерческой и солидными обладателями жилой «недвижки» во всех районах города Орла и в Орловском районе Орловской области. Практически вся она была приобретена в 2006-2020 годах, причем в основном приобретения были сделаны в 2013-2014 годах, в тот период, когда Парахин был заместителем председателя Правительства Орловской области – руководителем блока финансово-экономического развития».

Средства были затрачены немалые – сотни миллионов рублей, а возможно и больше. Вложены они, как метко выразился Юрий Николаевич в одном из своих интервью, «в недвижимость, которая хорошо работает».

Насколько нам известно, компетентные органы уже несколько месяцев занимаются проверками на предмет установления реальных собственников более чем 120 объектов недвижимости в Орле и Орловском районе, формальными владельцами которых являются аффилированные гражданину Парахину лица либо его родственники.

Напомним, начались приобретения в 2005-2006 годах, когда специально созданное для не самой чистоплотной комбинации семейное предприятие Парахиных и их постоянных деловых партнёров Литваков под названием ООО «Партнёр», при непосредственном содействии тогдашнего мэра Орла Василия Уварова, получило в собственность принадлежавший муниципалитету участок земли с муниципальным же зданием на нём. На этой земле был построен торгово-офисный комплекс, минимальная цена которого сейчас – более 325 миллионов рублей.

Торгово-офисный комплекс на Московской, 31

Участок и здание до сих пор в собственности ООО «Партнёр». А кто же были его учредители? Литвак Светлана Александровна (с 7 июля 2005 г.) и до сих пор владеет 40% ООО, а 60% в разное время принадлежали Парахиной Т. В., Парахину Юрию Николаевичу, а сейчас — бывшей супруге мэра Парахиной А. Н.

А вот другое «совместное предприятие» — ООО «Универсал», на которое зарегистрированы как минимум 6 земельных участков и 14 объектов недвижимости. Это приобретённый Парахиными – Литваками в 2013 году Южный рынок на Комсомольской, 287. В разное время и в разных долях им владели Парахин Н. В., Парахина Т. В., Круглова А. Г., Парахин Ю. Н., Парахина А. Н. и, конечно же, Литвак С. А. (50 процентов до сих пор).

Кстати, Комсомольская улица вообще привлекательное место для Литваков – Парахиных. Принадлежащие сегодня по большей части (думается, что формально) С. Литвак (ей в 2016 году была выдана генеральная доверенность на имя сына – О. Литвака) участки и здания расположены по адресам: ул. Комсомольская, 65-а, ул. Комсомольская, 77, ул. Комсомольская, 189, ул. Комсомольская, 240, ул. Комсомольская, 256, ул. Комсомольская, 257, ул. Комсомольская, 270 и 270-а и, наконец, ул. Комсомольская, 287.

То, как распределяются доли в этих объектах, найти удаётся не всегда. Но, например, с магазином Fix Price (помещение №52 площадью в 311 кв. м.) в доме на ул. Комсомольская, 270 всё ясно. Сначала он был муниципальной собственностью, в апреле 2012 года перешёл в хозяйственное ведение МУП совхоз «Коммунальник», а в августе 2012 года стал собственностью известного нам ООО «Партнёр». В 2017 году собственниками 50 на 50 стали Т. В. Парахина и С. А. Литвак. 6 декабря 2019 года «парахинская» половина перешла к Юрию Николаевичу Парахину (в справке об имуществе он это не указывал), а потом стала собственностью А. Н. Парахиной, каковая и является владельцем её до сих пор.

Некоторые объекты Литваков – Парахиных были скандально известны жителям Орла. Например, до сих пор стоящий недострой на Комсомольской, 65-а, где Литваки планировали построить торговый центр, но «переборщили» с этажностью, что вызвало массовые протесты горожан и судебное решение о сносе «лишнего» этажа.

Недострой на Комсомольской 65-а, много лет уродующий центральную улицу Орла

Или бывший магазин «Океан», он же ресторан «Океан». В двухтысячных его занимало ЗАО «Молодёжный ночной клуб «Океан грёз», 25% которого находились фактически в областной собственности (ОАО АПК «Орловская Нива»), а 75% — у гендиректора «Нивы» Александра Судоргина. В 2009 году «Ниву» приватизировали, причём проект курировал зампред председателя правительства Орловской области Юрий Парахин. В отношении Судоргина возбудили уголовное дело, и он тихо отошёл в сторону.

А потом, 14 декабря 2010 года, Департаментом имущества, промышленности и информатизации Орловской области, входившим, понятно, в сферу влияния Юрия Парахина, был объявлен аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 256 — первого этажа ресторана «Океан» и магазина «Океан», назначение: объект торговли, общей площадью 3215,5 кв. м., этаж 1.

Аукцион 9 февраля 2011 года был проведён несколько странно, а одна из имевших к нему отношение чиновниц, как рассказывают сведущие люди, получила в подарок приличную новую автомашину. Победила, понятно, С. Литвак.

Другой недострой семьи Литваков – бывший магазин «Океан» на Комсомольской 256. Теперь это уже их собственность

В 2016 году некогда опальный Юрий Николаевич Парахин нашёл-таки общий язык с экс-губернатором Орловщины Вадимом Потомским и был с его подачи избран главой Орловского района. Возвращение Парахина сыграло свою роль: в декабре 2016 года объект «Океан» из муниципальной собственности города Орла перешел в частную собственность С. А. Литвак.

Отчёт о переходе права собственности на помещение «Океана»

Многих жителей Орла терзали смутные сомнения относительно того, действительно ли именно С. Литвак так лихо приобретала различные объекты недвижимости, управляла долями в предприятиях и организациях, осуществляла все функции собственника. И чаще всего в качестве реальных владельцев недвижимости на сотни миллионов рублей называли Юрия Парахина и О. Литвака.

А земельные участки и объекты недвижимости Парахиных – Литваков расположены по всему городу: Солнцевская, 12-Б, Черкасская, 75-а, М. Горького, 82-а, Спивака, 81, Кромская, 2, Тамбовская, 2-а, Черкасская, 75-а, Лескова, 1, Приборостроительная, 21-а, Покровская, 106 и так далее…

Южный рынок – совместная собственность Парахиных — Литваков

Настоящая «жемчужина» в совместной недвижимости Литваков – Парахиных это, конечно, Южный рынок с огромными офисными и торговыми площадями, асфальтированными участками земли, а также всей необходимой инфраструктурой. Этот рынок перешёл к совместному предприятию ООО «Универсал» в 2013 году, как раз в то время, когда Юрий Парахин был вице-премьером правительства Орловской области и «пробил» многомиллионный кредит в «Сбербанке» под замечательно выгодный процент для семейной фирмы.

Кстати, для управления Южным рынком было создано ещё одно совместное предприятие – ООО «Союз». Кто учредители? Те же известные нам лица. Всё время 50% принадлежали С. Литвак. Поначалу другой половиной владели родители Юрия Парахина, потом половиной владел Юрий Николаевич Парахин, а дальше появилась с 25% А. Г. Круглова, а доля Юрия Парахина в 25% перешла к А. Парахиной. Сейчас формально парахинские доли находятся в управлении другого лица, но контроль над Южным рынком он до сих пор сохраняет.

Сегодня никто не может дать гарантию, что реально значительная часть из перечисленного нами отнюдь не полностью крупнейшего списка недвижимости, повторяем — более 120 единиц (несколько из них, правда, сняты с учёта) – не принадлежит Юрию Николаевичу Парахину, пока ещё мэру Орла и не является той самой «недвижимостью, которая хорошо работает» на него и его семью…

17 января мы опубликовали материал о том, как в годы пребывания Юрия Парахина в составе областного правительства группа лиц сумела незаконно перевести 123 гектара земли сельскохозяйственного назначения в земли поселений, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. По завершении этой комбинации 25 участков площадью в 5,73 гектара в самом дорогом и удобном для отдыха месте были в 20 раз дешевле рыночной цены куплены на имя С. Литвак. За 8 лет из них был продан только один участок в полгектара. Кому? Конечно же, мэру Орла Юрию Парахину! А остальные участки вместе с двумя-тремя участками членов упомянутой группы лиц так и остаются пустыми. Журналисты называют их «зоной отчуждения» вокруг мэрского особняка.

Заседание коллегии прокуратуры Орловской области 27 января 2022 г.

27 января 2022 года в прокуратуре Орловской области состоялось заседание коллегии прокуратуры, по вопросам соблюдения земельного законодательства. По имеющейся у нас информации, одним из сюжетов был именно вопрос об упомянутой комбинации, в результате которой группа граждан сумела в 150 раз увеличить цену своих земельных владений, а деловые партнёры Юрия Парахина – зарезервировать более 5 гектаров участков, самых удобных во всех отношениях. Сам же Юрий Николаевич не получил ничего! Участок под его домом принадлежит тёще, дом тоже, специально построенная улица Никольская – ООО «Регион Агро Трейд» — формальным владельцам 123 гектаров.

Но, как нам представляется, прокуратура не очень верит в непричастность мера Орла к незаконному переводу земли, о котором рассказывалось в «Совершенно секретно». «Глава регионального надзорного ведомства,- говорится в пресс-релизе прокуратуры, — потребовал от прокуроров принять меры к усилению надзора в этой сфере, в каждом случае давать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы осуществления контроля в земельной сфере, вплоть до уголовно-правовой». Самое главное – были определены и задачи, требующие решения, и решение о проведении конкретных мероприятий…

ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ БРАК

Юрий Николаевич Парахин, обвиняемый в тяжком преступлении мэр Орла, как известно, был женат. Вместе с супругой А. Н. С-о, ныне Парахиной, у него появились и другие родственники, в частности, тесть и тёща.

Вот краткая хроника его не очень длинной семейной жизни, тесно связанной с трудовыми отношениями и криминальными сюжетами.

В 2012 году, когда Парахин был вице-губернатором, у него уже была и супруга, и несовершеннолетняя дочь. Увольнение Парахина из областной администрации, случившееся в марте 2014 года, по словам экс-губернатора Вадима Потомского, было связано со скандалами вокруг продажи акций АПК «Орловская Нива» и хищений на станции обезжелезивания. В 2009-2013 годах Юрий Парахин курировал строительство многопрофильного медицинского центра, именуемого в народе «Титаником». Именно в период его «кураторства» там было похищено порядка 300 миллионов рублей. Сегодня прокуратура Орловской области озвучивает цифру в 230 миллионов. В мае 2014 года в отношении Парахина было возбуждено уголовное дело, что могло бы привести к выявлению и конфискации его активов.

В январе 2015 года регистрируется расторжение брака Юрия Николаевича и А. Н. Парахиных. Экс-супруга оставляет себе фамилию экс-мужа.

С 2016 г. по 2019 г. (включительно) Юрий Николаевич Парахин заработал в общей сложности 4 970 834 рубля с копейками. Из них половину (2 485 552 рубля) он заработал за 2019 год. До 2019 года у Ю.Н Парахина ни в собственности, ни в пользовании домов и земельных участков не было.

В 2019 году у Ю.Н. Парахина появился в собственности жилой дом площадью в 311 квадратных метров и участок в 23 сотки, а также находящийся в пользовании жилой дом площадью в 346 квадратных метров и земельный участок площадью в 50 соток.

По его собственным словам, Парахин Ю.Н. зарегистрирован и постоянно проживает в доме № 1 по ул. Никольская, д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. Это тот самый дом площадью в 346 квадратных метров на участке в 50 соток.

(…) Несовершеннолетняя дочь Ю.Н. Парахина с 2019 г. также имеет в пользовании тот же самый дом на ул. Никольская. Бывшая тёща Юрия Николаевича Парахина формально проживает в данном доме со своей семьёй. (…) Супруга Ю.Н. Парахина в 2012 году заработала в общей сложности 120 000 рублей.

Супруга Ю.Н. Парахина с дочерью были приглашены на церемонию вступления его в должность мэра Орла. На фото они вместе с братом Парахина Виктором среди депутатов и почётных гостей.

«Бывшая» супруга и брат Юрия Парахина рядом на церемонии вступления мэра в должность

А теперь некоторые выводы от «Совершенно секретно». Юрий Парахин оформил развод с супругой в январе 2015 года. Несмотря на это он, по его собственному признанию, «живёт с ней под одной крышей». На супругу оформлены доли Юрия Парахина в ООО «Партнёр», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Ей же принадлежит половина ООО «ПарУс» — это семь салонов оптики, а кроме того она является индивидуальным предпринимателем.

В её собственности c 2019 года мотоцикл «Harley Davidson FLS TFB» VIN 5HD1JNVC7GC011188, который время от времени использует для мотопрогулок мэр Орла, она же занималась в 2020 году и продажей семейного дома Парахиных в деревне Некрасовка.

Юрий Парахин и принадлежащий «бывшей» жене «Харлей»

На тёщу и тестя Юрия Парахина оформлены два дома в деревне Кондырева Орловского района, между которыми на улице Мира, вопреки муниципальному контракту, была капитально отремонтирована дорога. Этот ремонт с нанесением особо крупного ущерба бюджету и вменяют Юрию Парахину, незаконно подписавшему и акты, и справку о выполненных работах на «семейной» улице. Его привлекли в качестве обвиняемого 30 июня 2021 года, а в окончательной редакции обвинение предъявили в декабре.

Продолжением улицы Мира является также асфальтированная и электрифицированная ул. Никольская, на которой есть единственный дом – дом №1, в котором живёт мэр. Эту магистраль журналисты не без оснований считают скрытой формой взятки, полученной в связи с многомиллионными муниципальными контрактами на ремонт дорог, которые достались в 2018 году ООО «СтройАвтострада».

Дом тестя мэра Парахина и дом тёщи мэра, в котором мэр с «бывшей женой» и дочерью проживает

Подводя краткий итог, можно считать брак Юрия Николаевича Парахина достаточно эффективным, особенно для того, чтобы с помощью его расторжения перевести значительную часть активов на родственников. Правда, сейчас все эти активы при руководящей роли прокуратуры Орловской области выявлены, и по ним проводились и проводятся проверки, в том числе результативные.

А развод, даже фиктивный, преступлением не является. При одном условии: если он не является частью мошеннической схемы…

ДВЕ ТРЕТИ РУКОВОДСТВА МЭРИИ ОРЛА — ФИГУРАНТЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Январь 2022 года стал чёрным месяцем для исполнительной власти как Орловской области, так и областной столицы. В прошлый понедельник жителей Орловской области взбудоражило информационное сообщение областной прокуратуры, в котором были следующие строки: «Сегодня, 24 января 2022 г. при координирующей роли прокуратуры в г. Орле и г. Белгороде проведены обыска по более чем 10 адресам, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения».

Для людей несведущих поясним, кто такой Сергей Лежнев. Это бывший белгородский блогер, а с 2017 года советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова, которого с ним связывает многолетняя дружба. И дружба настолько близкая, что они даже выносили её в публичную плоскость. Губернатор в официальном Instagram писал: «Сегодня День рождения, 35 лет, удивительного человека-Сергея Лежнева. И удивительность его не в должности, не во взрывном характере, а человеческом неравнодушии. Я уверен, таких людей мало. Он не плетёт интриг, говорит правду в глаза, может и не сдержаться (и сам это быстро признает), не «советует», а делает, но он никогда не пройдёт мимо человеческой беды и никогда не поймёт предательства и лжи. Сергей Владимирович, с Днем рождения, друг!»

Сергей Лежнев в долгу не оставался: «Я знаю Андрея Евгеньевича уже очень и очень много лет. Это время дало нам право называть друг друга друзьями. Мой дом, это его дом, его дом – это мой дом.

Дорогой друг! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни твоим родителям, будь счастливым и здоровым, и

пусть в твоём доме всегда живут счастье, удача и благополучие! Оставайся всегда таким же душевным Человеком! Поздравляю от души!»

Друг, аффилированное лицо и начальник Лежнева губернатор Клычков, как нам представляется, является ближайшим членом окружения Лежнева. Но обыск у него не производили, а изымали документы у других «друзей» и из соседнего лежневского кабинета.

Орловчане давно считают Лежнева главным «решальщиком» и посредником между губернатором и бизнесменами. При нём в регионе появилось множество фирм с его родины – Белгородской области, некоторые из которых сейчас в центре возбуждённых уголовных дел. Лежнева в понедельник в семь утра (он утверждал, что у него был выходной) разбудили в Белгороде оперативники УМВД и УФСБ, обыскали его жилище, а самого привезли на работу в Орёл. Там обыски и допросы продолжились. По нашей информации, ставился вопрос о задержании, но, учитывая данное советником согласие на сотрудничество, его отпустили по месту проживания в Орле и присвоили «пока» статус свидетеля.

«Дело Лежнева» во многом будет пересекаться с уголовно наказуемыми деяниями мэра Орла Юрия Парахина. О нём Лежнев отзывался всегда крайне тепло: «Молодой, в высшей степени образованный, энергичный, не засидевшийся в «царьках», настроенный на чёткие, ясные и предметные цели… Дисциплинирован сам и не терпит разгильдяйства у исполнителей, всегда на стороне жителей. Не сомневаюсь, что сильный, жесткий, системный и целеустремленный руководитель города — это немалая угроза для популистов, политиканов и определённых фронд».

Свидетель Сергей Лежнев и готовящийся к суду Юрий Парахин

Когда Юрий Парахин только начинал осуществлять свои полномочия, депутат горсовета Виталий Рыбаков публично задал коллегам вопрос: «Как можно назначать лису охранять птицеферму?» Мэр потом даже пожаловался на него в комиссию по этике.

Но сомнения Рыбакова в отношении компетентности мэра Орла в охране бюджета, выделяемого городу, с течением времени переросли в банальную констатацию одного криминального факта за другим. Мост «Дружба» был принят Парахиным (хотя он не помнит, когда именно) с неустранимыми недоделками (возбуждено уголовное дело), на печально известном Красном мосту подрядчик из Белгорода похитил большую часть аванса из выделенных 179 миллионов рублей (возбуждено уголовное дело, гендиректора «Ремспецмоста» Подрезова заключили под стражу, учредителя Молчанова объявили в розыск, субподрядчика Злуникина задержали, а потом отправили под домашний арест, в отношении советника Лежнева проводят следственные мероприятия).

Кольцо вокруг мэра Орла Юрия Парахина всё теснее сжимается. В администрации Орла есть три руководителя, которые теоретически могут возглавлять городскую власть. Это собирающийся на скамью подсудимых Юрий Парахин, его первый заместитель Олег Минкин и другой первый заместитель Ирина Провалёнкова.

27 января на сайте областной прокуратуры появилось сообщение: «В результате совместной работы прокуратуры Орловской области и УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя мэра г. Орла». Этот первый заместитель – Олег Минкин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Основание – хищение мошенническим путём 15 миллионов рублей во время реконструкции площади Жукова в Орле. 28 января Минкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Итак, из трёх людей, которые могут возглавлять орловскую администрацию, двое являются фигурантами уголовных дел: один – практически под судом, другой – подозреваемый, содержащийся под домашним арестом. Кто останется «на хозяйстве»? Мэру теперь нужно заниматься организацией своей защиты в суде, и ему не до городских дел. Единственный вариант – это Ирина Провалёнкова.

Арестованный первый вице-мэр Олег Минкин и проверяемая первый вице -мэр Ирина Провалёнкова

Но и в отношении Провалёнковой также проводится проверка. Мы в декабре упоминали разошедшуюся в Орле запись установочного совещания с (возможным. – Прим. ред.) участием Парахина и Провалёнковой во время предвыборной кампании 2021 года, где они обсуждают переговоры с цыганским бароном, «карусель», использование слабительного для вывода из строя наблюдателей и пр. С тех пор было опубликовано ещё четыре сюжета из этой записи с участием мэра и первого вице-мэра, которые местные журналисты, вынесшие их в публичное пространство, считают обращением в прокуратуру и следственные органы, а некоторые авторы оформили как сообщение о преступлении. Записи действительно фантастические! Например, на той же записи в качестве бонуса приведен диалог женщины и мужчины с голосами, удивительно похожими на голоса Проваленковой и Парахина, которые, будучи единороссами, продвигают кандидата от КПРФ и выдают это за «государственную задачу». (…)

Если и в отношении Провалёноковой будет начато уголовное преследование, то тогда из ста процентов в руководстве администрации Орла все сто окажутся с криминалом. Беспрецедентный случай в нашей российской практике. Хотя арест первого вице-мэра и обвинение мэра (оба дела по тяжкой статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы) – это тоже ситуация уникальная.

Если не Провалёнкова, то кто возглавит город? Заместитель мэра Алексей Степанов, последней должностью которого до перехода в орловскую администрацию была должность и.о., а потом генерального директора АО «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия»? В общем опять, как говорится, томительная неизвестность. До очередного сообщения пресс-службы прокуратуры, суда или СКР…

(Публикуется с сокращениями)

01.02.2022

Источник:

https://www.sovsekretno.ru/articles/mer-orla-gotovitsya-k-sudu-ego-pervyy-vitse-mer-pod-arestom/