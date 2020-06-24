«Совесть поимели бы…»

№22 (601) от 24 июня 2020 г.

«На границе Залегощенского и Мценского районов, возле нежилых уже деревень, есть воинский мемориал. Здесь похоронены сотни красноармейцев, погибших во время освобождения нашей области от фашистов.

Недавно я совершенно случайно оказался там и был потрясён: братское захоронение находится в удручающем состоянии, там и упавшие деревья, и трава в человеческий рост и плиты, заросшие мхом. К мемориалу нет дороги, нет указателя. А ведь здесь лежат около восьмисот человек, отдавших свои жизни за всех нас, ныне живущих.

Стыд и позор. Дойти или доехать туда практически невозможно. Неужели власти не могут отсыпать дорогу к мемориалу? Они что, только лбы хмурить и венки возлагать в Сквере Танкистов способны в своих чистых ботинках? Совесть поимели бы. Хотя бы часовенку там соорудили, или батюшку туда бы привезли, он бы молитвы почитал над убиенными. Для того они освобождали Орловскую землю, чтобы сытые коты без совести себя здесь хорошо чувствовали?

Всё здесь брошено и никому не нужно».

Житель г. Орла