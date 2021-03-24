Совесть заканчивается у шестнадцатого столба…

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

В поселке Вятский Посад по-прежнему не решена «канализационная» проблема: нечистоты сбрасываются в реку Рыбницу, территория коллектора не огорожена, колодцы канализации остаются открытыми, а значит, опасными (особенно для детей), а жители продолжают дышать зловонными испарениями. При этом местные чиновники уверяют, что все наоборот.

Депутат Виталий Рыбаков в очередной раз побывал в Вятском Посаде и снял видеоролик, который подтверждает: отчеты чиновников – это одно, а реальность – совсем другое.

Напомним, еще в октябре 2020 года депутат на своем канале в YouTube рассказал, что проблема с канализацией в Вятском Посаде сдвинулась с мертвой точки: 29 июля 2020 года суд вынес решение, обязывающее администрацию Орловского района и МУП «Орловский теплосервис» прекратить сброс сточных вод в реку Рыбница, а также организовать строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в поселке Вятский Посад. На исполнение решения суда местным чиновникам отвели полгода. Спустя семь месяцев депутат Рыбаков приехал в Вятский Посад и констатировал: решение суда не исполнено.

Еще в январе 2021 года Виталий Рыбаков зафиксировал на видеокамеру сброс канализационных вод в реку Рыбница, откуда те попадают в Оку. Тогда депутат в течение недели наблюдал за работой коллектора в Вятском Посаде. За эти дни он не заметил ни одной ассенизаторской машины, которые, по уверениям чиновников, откачивали сточные воды. Не подтвердились и отчеты чиновников об гороженной территории и закрытых канализационных колодцах.

– Чиновники заверяли, что территория коллектора огорожена сеткой. Это правда, но не совсем, — рассказал Виталий Рыбаков. Дело в том, что возле коллектора депутат смог насчитать лишь 16 столбов, на которые натянули сетку, остальное пространство вокруг коллектора так и осталось открытым.

— На этом шестнадцатом столбике заканчивается совесть чиновников администрации Орловского района, — заявил Рыбаков. – Опасная территория до сих пор не загорожена.

Спустя несколько месяцев ситуация практически не изменилась. Однако в ответах на депутатские запросы районные чиновники уверяют, что все хорошо: сброс нечистот в реку Рыбницу не ведется

— Сброс нечистот не прекращен и в настоящий момент, — отметил депутат в последнем видеоролике, снятом в Вятском Посаде уже в марте нынешнего года. – Жители поселка, которые с оптимизмом встретили решение Орловского районного суда, опять теряют надежду на то, что многолетняя проблема будет решена. В итоге получается, что чиновники Орловского района, несмотря на судебное решение, вместо его исполнения пишут красивые отчеты и своим бездействием, по моему мнению, ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей. Куда смотрит и почему бездействует природоохранная прокуратура? – задал резонный вопрос депутат Рыбаков и в завершение видеоролика пообещал направить все собранные материалы в прокуратуру Орловской области.

Прямая речь

Сергей Князьков, житель поселка Вятский Посад:

— 15 лет не работают очистные сооружения в поселке Вятский Посад. Вся эта жижа попадает в верхний водоносный слой, в питьевую воду. Здесь у многих жителей свои скважины, они пользуются этой водой… Главный орловский единоросс Музалевский Леонид Семенович приезжает в поселок, но главная его задача – попасть к отцу Илию (в Православный центр. – Прим. ред.). Мы понимаем, каждый должен во что-то верить… Но он наш избранник – хотя бы подошел к жителям…