23 декабря 2020



Совет судей России отметил работу по освещению деятельности органов судейского сообщества в медийном пространстве Орловской области

№45 (624) от 23 декабря 2020 г.

За активную работу по освещению деятельности органов судейского сообщества субъектов Российской Федерации в медийном пространстве объявлена благодарность Совета судей Российской Федерации Ягуповой Дине Александровне, помощнику председателя Орловского областного суда.

18 декабря на заседании совета судей Орловской области в торжественной обстановке заслуженную награду вручили председатель Орловского областного суда Е.Н. Суворова и председатель совета судей Орловской области Д.В. Сопов.

В Орловском областном суде Д.А. Ягупова работает более 10 лет. В августе 2007 года была назначена на должность помощника председателя суда, основной её функцией стало взаимодействие со СМИ. До работы в областном суде трудилась в газете «Орловская правда», была редактором отдела.

В ноябре этого года Д.А. Ягупова стала призером конкурса «Профессионально о главном», который впервые проводился редакцией журнала «Судья» среди пресс-секретарей судов Российской Федерации и представителей печатных и интернет-СМИ, специализирующиеся на юридической и судебной тематике.

Является членом Союза журналистов России.

 

Пресс-служба Орловского областного суда

 

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Опубликовано 23 Дек 2020 в 14:04. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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