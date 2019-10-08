Советник губернатора Клычкова не понравился орловской прокуратуре. Очень-очень

Местная прокуратура провела проверку по запросу депутата госдумы о законности приобретения господином Волошиным гражданства Российской Федерации и нахождения его на государственной гражданской службе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, было установлено, что распоряжением губернатора Орловской области А. Волошин назначен на высшую должность государственной гражданской службы Орловской области — советником губернатора и председателя облправительства. С ним был подписан срочный служебный контракт. Вместе с тем заключением ГУ МВД России по городу Москве Волошин А.А. признан не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке, а ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации аннулированы.

Поскольку выявленные проверкой обстоятельства исключают возможность нахождения Волошина на государственной гражданской службе, прокуратурой Орловской области в адрес губернатора Андрея Клычкова внесено представление, в котором поставлен вопрос об освобождении от замещаемой должности и увольнении человека без российского гражданства.