22 апреля 2021



Советский районный суд г. Орла продлил срок задержания Залогина на 72 часа

Сегодня Советский районный суд г. Орла рассмотрел постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Залогина И.А.

Органом предварительного расследования руководитель департамента здравоохранения Орловской области Залогин И.А. подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ и ч.1 ст. 169 УК РФ.

В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по доводам, в нем изложенным, при этом заявила ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа и отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, в целях всестороннего исследования всех обстоятельств и доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Залогина, посчитал необходимым продлить срок задержания подозреваемого еще на 72 часа, отложив до 23 апреля 2021 года до 15 часов 00 мин. вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

За это время следователю надлежит представить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности Залогина И.А., а также дополнительные материалы уголовного дела, подтверждающие причастность Залогина к деяниям, в совершении которых он подозревается, и материалы, подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По информации пресс-службы Советского районного суда г. Орла

 

В Орловской области сотрудник полиции оформлял нелегальные техосмотры
С 31 марта в Орловской области разрешена охота на водоплавающую и боровую дичь
Департамент соцзащиты просит орловцев приобрести подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситу...
Опубликовано 22 Апр 2021 в 15:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"