Советский районный суд г. Орла продлил срок задержания Залогина на 72 часа

Сегодня Советский районный суд г. Орла рассмотрел постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Залогина И.А.

Органом предварительного расследования руководитель департамента здравоохранения Орловской области Залогин И.А. подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ и ч.1 ст. 169 УК РФ.

В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по доводам, в нем изложенным, при этом заявила ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа и отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, в целях всестороннего исследования всех обстоятельств и доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Залогина, посчитал необходимым продлить срок задержания подозреваемого еще на 72 часа, отложив до 23 апреля 2021 года до 15 часов 00 мин. вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

За это время следователю надлежит представить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности Залогина И.А., а также дополнительные материалы уголовного дела, подтверждающие причастность Залогина к деяниям, в совершении которых он подозревается, и материалы, подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По информации пресс-службы Советского районного суда г. Орла