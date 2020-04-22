«Спасать не надо — верните деньги»: депутат Рыбаков о перспективах ТТП

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

«В Трамвайно-троллейбусном предприятии Орла намечаются реформы». Об этом журналистам портала ОрелТаймс на прошлой неделе сообщил новый директор ТТП депутат Орловского облсовета Андрей Митин.

Поводом для общения журналистов с новоиспеченным руководителем МУПа стало объявление о наборе в ТТП водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, которым пообещали зарплату в 30 тысяч рублей, что для Орла вообще и для Трамвайно-троллейбусного предприятия в частности является весьма приличной суммой. Откуда деньги, если ТТП на грани банкротства? – поинтересовались наши коллеги у Митина, и тот ответил, что зарплату будут увеличивать за счет собственных резервов (каких именно, мы, честно говоря, так и не поняли), а заодно сообщил буквально следующее:

– В данный момент на предприятии работают 100 человек старше 60 лет. Выше 65-летнего возраста – 80 сотрудников. Мы хотим привлечь молодёжь, а также перераспределить некоторые должностные обязанности. Например, часть кондукторов сделать контролёрами или перевести в отдел службы движения. Также мы перепоручили некоторым водителям, управляющим транспортом, функции кондукторов, – рассказал директор ТТП.

Заметим, в последнем «новшестве» господин Митин не оригинален: совмещение функций водителя и кондуктора практиковалось и при прежнем директоре ТТП Александре Коровине (особенно на 1-м маршруте троллейбуса), что, надо сказать, вызывало неудовольствие пассажиров и вряд ли способствовало обеспечению безопасности движения.

Среди других «антикризисных» мер, названных директором Митиным в комментарии ОрелТаймс реформами, такие, например, как вход в салон только через переднюю дверь, а выход – через среднюю и заднюю и увеличение числа единиц транспорта на маршрутах (впрочем, не намного – на 1-2). Каким образом это поможет решить финансовые проблемы ТТП, мы, повторим, не поняли: долги муниципального транспортного предприятия исчисляются десятками миллионов рублей. Впрочем, как признался господин Митин, у него и его новых административных кадров, которые пришли в ТТП, «поставлено много планов»…

Напомним, в свое время у господина Митина было «много планов» и по спасению другого муниципальнго транспортного предприятия – ПАТП-1. Митин был назначен его директором в феврале 2017-го, когда предприятие находилось на грани банкротства. Тогда Митин также предлагал распределить обязанности сотрудников в рамках штатного расписания и экономить на этом порядка 300 тысяч рублей в месяц, а еще оптимизировал численность работников, собирался сдавать в аренду складские помещения ПАТП, организовать на базе МУПа предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей частных автобусов, оказывать платные услуги автомойки, а также услуги по ежегодной аттестации водителей и получать за все это по полмиллиона и более в месяц. Не знаем, удалось ли господину Митину воплотить это громадье планов в жизнь, но знаем, что в должности директора ПАТП он продержался около трех месяцев, а через некоторое время после его увольнения предприятие почило в бозе.

Примечательно, что за время нахождения в директорской должности, господин Митин, как выяснилось, не получал зарплату. Во всяком случае это следует из его декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте Орловского облсовета.

Так, в декларации записано, что с 1 января по 31 декабря 2017 года Андрей Николаевич Митин получил годовой доход в сумме 562 рубля 65 копеек (то есть около 47 рублей в месяц). Для сравнения, его супруга за тот же период заработала 10 миллионов 567 тысяч рублей. Конечно, можно предположить, что, возглавляя предприятие-банкрот, благородный антикризисный директор отказался от положенной ему зарплаты, но вот беда – работать в муниципальном предприятии бесплатно нельзя по закону. Так что, скорее всего, Митин либо просто забыл указать свой заработок в ПАТП-1 в декларации (а это, между прочим, повод для проверки ее достоверности), либо не указал его сознательно – по неизвестным нам причинам. Так или иначе, но после фиаско трехлетней давности Митин вновь занял руководящую должность в единственном оставшемся в Орле транспортном МУПе и вновь озвучивает планы его спасения.

В том, что эти планы реально помогут возродить ТТП, сомневается депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков. На днях Рыбаков опубликовал на своей странице на канале YouTube видеоролик, в котором изложил свое видение дальнейшего развития ситуации в ТТП и предложил свой рецепт вывода предприятия из кризиса. Рецепт простой и понятный: по мнению Рыбакова ТТП надо вернуть деньги, которые ему задолжали область и город за перевозку льготников и назначить грамотного руководителя. Тогда и спасать никого не понадобится.

Прямая речь

О перспективах муниципального транспорта в городе Орле

Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kb0hURX0VrE

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— 27 марта 2020 года на должность генерального директора ТТП назначен Андрей Митин. Пока назначение временное, до 15 мая, но есть все шансы, что Митин эту должность сохранит.

Надо сразу отметить, что экономическая ситуация в ТТП очень сложная, если не сказать, предбанкротная. И решение главы города Муромского не совсем понятно. Как уже ранее говорилось, на эту должность, согласно тарифно-квалификационному справочнику, должно назначаться лицо, имеющее высшее техническое образование, со стажем работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Чем не угодил или не пришелся ко двору уволенный директор Юрий Гордюшин, который имел и образование, и опыт?

Я неоднократно говорил, что администрации города надо все же определиться, нужен ли в Орле муниципальный транспорт или нет. А если он все же нужен, то не оттягивать решение. Само не рассосется! Необходимо принять план спасения и под контролем депутатов четко ему следовать. На настоящий момент администрация города эту проблему просто игнорирует.

Мы уже потеряли одно транспортное предприятие – МУП ПАТП-1, а вместе с ним и автобусные маршруты, которые в срочном порядке были переданы коммерческим структурам. Надо отметить, что одним из последних руководителей ПАТП был как раз Андрей Митин, который тогда проработал всего около 3 месяцев и показал полную несостоятельность как кризисный управленец. Мне не понятна логика руководства города. Если Митин тогда не смог поднять ПАТП, то как он будет это делать сейчас в Трамвайно-троллейбусном предприятии. Все помнят, что писали СМИ о периоде работы Митина в ПАТП. За время его недолгого пребывания в должности предприятие потеряло сразу несколько рентабельных маршрутов. После чего ПАТП окончательно и бесповоротно пошло ко дну.

Я считаю, что сохранение муниципального транспорта в Орле необходимо, это подтверждается и опытом российских городов, опытом развитых стран. Коммерческие перевозчики нужны, но они должны занимать свою нишу в транспортной инфраструктуре города. Видео о проблемах с коммерческими перевозчиками в Орле вы можете посмотреть по ссылке.

Есть две версии развития событий

Первая. Привлечение больших финансовых ресурсов федерального центра при софинансировании из областного бюджета. С высокой целью возрождения предприятия, а по факту — освоение средств через своего человека.

Вторая. Целенаправленное банкротство предприятия, при котором будут распроданы все привлекательные активы. И самым привлекательным активом, конечно же, являются участки земли в Северном и Заводском районах. А троллейбусный и трамвайный парки просто уйдут на металлолом. А маршруты перейдут коммерсантам.

С 1898 года по улицам нашего города курсируют трамваи. С 1968 года – троллейбусы.

Электрический транспорт в России, да и во всем цивилизованном мире, является приоритетным в транспортной инфраструктуре муниципалитетов. Задачей исполнительной власти, а также депутатов городского и областного советов, по моему мнению, является сохранение и развитие муниципального электротранспорта, вопреки лоббированию интересов коммерческих структур и сиюминутным выгодам.

В процессе изучения этого вопроса я узнал о многомиллионых долгах МУП ТТП со стороны исполнительной власти.

Я хочу спросить у товарища Клычкова: как был сверстан такой сбалансированный бюджет, что муниципальному транспортному предприятию приходится взыскивать с области свои 100 миллионов через суд?

По моей информации, город должен предприятию еще больше.

Я хочу спросить у Музалевского: как фракция технического большинства приняла такой бюджет? Как получилось, что город под управлением члена регионального политсовета Усикова и члена партии Муромского допустили задолженность в таком объеме перед муниципальным предприятием?

На основании вышеизложенного напрашивается логичный вывод:

А может, никого и спасать не надо? Просто отдайте муниципальному предприятию заработанные деньги и назначьте грамотного руководителя.