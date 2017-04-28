Спасатели напомнили орловцам, как выйти из леса, если вы заблудились

С началом сезона «тихой охоты» спасатели регулярно выезжают на поиски заблудившихся грибников. Поэтому лучше заранее предпринять меры, чтобы не заблудиться. Оптимальный вариант — современные электронные устройства (тот же навигатор), который выведет из любой лесной глуши, благо на Орловщине не тайга. Если же вы оказались в лесу без всяких средств связи и технической поддержки и поняли, что заблудились — немедленно остановитесь! Присядьте куда-нибудь, это поможет вам оставаться в спокойствии и сконцентрироваться. Все последующие ваши шаги должны быть результатом умственной работы. А мозг должен искать направление, где находится знакомый путь.

Подумайте, где может быть последняя замеченная вами примета знакомой местности. К ней и нужно искать дорогу. Чтобы восстановить направление вашего движения, можно вспомнить такую деталь: с какого бока утром светило солнце. Какую-никакую информацию вам поможет определить и то, какое утром было направление ветра или в какую сторону плыли облака. При помощи нехитрой формулы: скорость, умноженная на время, дает расстояние – можно высчитать, сколько километров назад вы сбились с пути.

Еще относительно солнца. Вы уже поняли, что если при входе в лес солнце светило справа, то при выходе в том же месте, оно будет светить слева. Однако учтите небольшую поправку на время: в виду вращения Земли солнце будет смещаться вправо. Таким образом, каждый проведенный в лесу час делайте уклон на 15 градусов влево.

Если все вышеперечисленные способы не принесут результата, начинайте вспоминать знакомые ориентиры, желательно крупные и шумные, как, к примеру, железная дорога или река. И вообще прислушивайтесь в лесу ко всем звукам: людей вы услышите по шуму трактора (звук распространяется на в радиусе 3-4 километров), лаю собак (на 2-3 километра), гулу поезда (до 10 километров). Ориентироваться по реке очень просто: рано или поздно она выведет вас к людям.

Если вы движетесь против ветра, то на руку вам и обоняние. Нос может уловить запах дыма на расстоянии нескольких километров. Главное здесь – это двигаться против ветра.

Если ориентиров нет совсем, то значит, вы плохо ищите. Для продуктивных поисков залезьте на дерево: чем выше, тем лучше, главное, оставляйте себе возможность, потом спуститься с дерева. Всё это к тому, что с высоты проще рассмотреть что-то вдали. Например, какие-то трубы, вышки электропередач, столб дыма могут быть заметны даже среди леса на некоторой высоте.

Спасительной будет и любая лесная дорога: чаще всего она ведет к жилью либо сулит встречу с другим путником. Если дойдете до развилки тропы, то выбирайте ту, которая лучше протоптана. Если найденная вами тропа плохо проходима, на уровне глаз у вас только ветки, значит тропа звериная, лучше сойти с нее.

Если перед походом в лес вы видели карту местности, то вам следует просто разобраться со сторонами света. В этом вам помогут муравейники: ориентируйтесь по ним – муравейники всегда находятся с южной стороны дерева. Если муравейник находится вдали от деревьев, то все равно его южная сторона будет выделяться – она всегда более пологая, чем остальные стороны. Юг можно определить и по толщине годовых колец на пне: с южной стороны кольца толще, — пояснили в пресс-службе МЧС.

 

«А тот третий праздник – Святое Крещение»
В Орле пьяный отец чуть не убил 3-летнего сына
С 14 декабря поезда на Московской железной дороге будут ходить по новому расписанию
Опубликовано 08 Сен 2017 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Депутат Елесин Сергей приглашает на митинг против Потомского


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"