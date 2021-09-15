Спасо-Преображенский собор Болхова отмечает 180-летие

Величественный шестипрестольный храм является главной святыней Болхова и жемчужиной Орловщины. Это второй кафедральный собор Орловской епархии. Его строительство началось в 1841 году на средства церковного старосты купца Иосифа Акулова по проекту Павла Малахова. Новый, более вместительный и представительный храм, был построен вместо старого. В 1846 году при участии архимандрита Макария были освящены престолы в нижнем храме: левый — во имя святого Митрофана Воронежского, средний — божией матери «всех скорбящих радость», правый — во имя святителя Николая Чудотворца.

В 1851 году были освящены престолы в верхнем холодном храме. Всего же храм имел шесть престолов. Главный колокол Спасо-Преображенского собора весил более 700 пудов и был слышен за 15-20 верст от Болхова. Собор мог одновременно вместить до 4 500 человек.

В 1820-30-х годах рядом с собором выстроили высокую классическую колокольню. На шпиле сохранилась надпись: «сентября 24 дня 1833 года изделан сей шпиль…». Колокольня является хорошим образцом архитектуры зрелого классицизма. На флангах граней размещены пары коринфских колонн, а небольшой завершающий ярус с часами служит основанием высокого фигурного шпиля.

Основной объем представляет собою двухэтажную крестовокупольную постройку. Как сам тип, так и пятиглавие храма свидетельствуют о влиянии русско-византийского стиля, как раз в то время входившего в силу. Внутри великолепно смотрится просторный и светлый интерьер верхнего храма. Его пространство приближается к зальному, так как все главы помещены примерно на одном уровне.

При соборе с 1890 года действовала одноклассная церковно-приходская школа. Осенью 1929 года «по решению пленума горсовета после широкого обсуждения в массах трудящихся» предполагалось закрыть Спасо-Преображенский собор и использовать здание как Дом культуры и отдыха. Однако собор был закрыт в 1930 году. Здание использовалось под склад райпотребсоюза.

В годы Великой Отечественной войны, когда горело хранившееся там зерно, полностью погибло богатое внутреннее убранство храма. В 1960-е годы храм собирались разобрать.

Восстановление Спасо-Преображенского собора началось еще в середине 1970-х годов. Были возвращены на место купола, несколько раз возводились строительные леса. В 2000 году богослужения стали регулярными. Всем миром стали залечивать раны Спасо-Преображенского собора. Прихожане своими силами привели в достойный вид нижнюю церковь. В 2004 году началась активная реставрация собора. В 2010 Банк России выпустил серебряную трехрублевую монету с изображением храма.