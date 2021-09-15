15 сентября 2021



Спасо-Преображенский собор Болхова отмечает 180-летие

Величественный шестипрестольный храм является главной святыней Болхова и жемчужиной Орловщины. Это второй кафедральный собор Орловской епархии. Его строительство началось в 1841 году на средства церковного старосты купца Иосифа Акулова по проекту Павла Малахова. Новый, более вместительный и представительный храм, был построен вместо старого. В 1846 году при участии архимандрита Макария были освящены престолы в нижнем храме: левый — во имя святого Митрофана Воронежского, средний — божией матери «всех скорбящих радость», правый — во имя святителя Николая Чудотворца.

В 1851 году были освящены престолы в верхнем холодном храме. Всего же храм имел шесть престолов. Главный колокол Спасо-Преображенского собора весил более 700 пудов и был слышен за 15-20 верст от Болхова. Собор мог одновременно вместить до 4 500 человек.

В 1820-30-х годах рядом с собором выстроили высокую классическую колокольню. На шпиле сохранилась надпись: «сентября 24 дня 1833 года изделан сей шпиль…». Колокольня является хорошим образцом архитектуры зрелого классицизма. На флангах граней размещены пары коринфских колонн, а небольшой завершающий ярус с часами служит основанием высокого фигурного шпиля.

Основной объем представляет собою двухэтажную крестовокупольную постройку. Как сам тип, так и пятиглавие храма свидетельствуют о влиянии русско-византийского стиля, как раз в то время входившего в силу. Внутри великолепно смотрится просторный и светлый интерьер верхнего храма. Его пространство приближается к зальному, так как все главы помещены примерно на одном уровне.

При соборе с 1890 года действовала одноклассная церковно-приходская школа. Осенью 1929 года «по решению пленума горсовета после широкого обсуждения в массах трудящихся» предполагалось закрыть Спасо-Преображенский собор и использовать здание как Дом культуры и отдыха. Однако собор был закрыт в 1930 году. Здание использовалось под склад райпотребсоюза.

В годы Великой Отечественной войны, когда горело хранившееся там зерно, полностью погибло богатое внутреннее убранство храма. В 1960-е годы храм собирались разобрать.

Восстановление Спасо-Преображенского собора началось еще в середине 1970-х годов. Были возвращены на место купола, несколько раз возводились строительные леса. В 2000 году богослужения стали регулярными. Всем миром стали залечивать раны Спасо-Преображенского собора. Прихожане своими силами привели в достойный вид нижнюю церковь. В 2004 году началась активная реставрация собора. В 2010 Банк России выпустил серебряную трехрублевую монету с изображением храма.

 

В Татьянин день в Орле поженятся 30 пар
В Орловской области зажгли еще один Вечный огонь
Уже более 58 тысяч орловских детей получили допвыплату по 5 тысяч рублей
Опубликовано 15 Сен 2021 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"