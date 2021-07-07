Спасское -Лутовиново: музейные страсти привели к смерти Николая Левина

Во Мценске похоронили Николая Ильича Левина — экс-президента музея-усадьбы Спасское-Лутовиново, отдавшего 30 лет жизни исследованию творчества Тургенева и ревностно хранившего родовое гнездо великого писателя. Печально, но Николай Ильич покинул земной мир не умиротворенным. Под угрозой было главное дело его жизни.

Людмила Бутузова

«Новые Известия»

https://newizv.ru/news/society/02-07-2021/spasskoe-lutovinovo-muzeynye-strasti-priveli-k-smerti-nikolaya-levina?fbclid=IwAR29_4SxmCuXt2QHc2jqu4NHpd9aJ-UM_fjgfIKNA1n5273I-RSeZA6mXg8

За полтора года до смерти дело его жизни было поставлено под сомнение, сам он и его дочери – такие же музейные подвижницы – были изгнаны со всех постов, перед ними в буквальном смысле закрыли ворота тургеневской усадьбы.

Николай Ильич Левин был душой музейного комплекса в течение 30 лет

Так случилось, что за два дня до смерти Левина в «НИ» вышла статья «Спасское-Лутовиново: музейные страсти в тени Тургеневского дуба». Напомним, речь шла о том, что новая музейная политика не только подвергает остракизму прежнюю функцию музеев как оберегов национального достояния и требует от них превращаться в развлекательные центры, но и вытесняет на обочину профессионалов музейного дела, заменяя их «эффективными менеджерами».

Формально «смена караула» в Спасском объяснялась этими трендами. Фактически Левина выдавили, чтобы подмять под себя усадьбу и поставить там на «царство» своего человека. Мы поименно назвали всех, кто, по мнению культурной общественности Орла, причастен к этому неблаговидному делу – от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, подбиравшегося к музею Тургенева много лет, до прислуживающих ему первого секретаря Орловского обкома, сенатора Василия Иконникова с братом Сергеем Ступиным, ныне угнездившемся в Спасском в качестве директора, и до губернатора-коммуниста Андрея Клычкова, малодушно, из преданности старшему товарищу по партии, поддержавшего кадровые перестановки, вполне сознавая, чем они грозят федеральному музею. Жизнь поставила в этой истории еще более страшную точку – не выдержав навалившегося стресса, Николай Ильич Левин умер.

Это произошло в понедельник, 28 июня. Два дня накануне (после выхода статьи) официальный Орел бурлил и гневался. Из недр КПРФ доносились заклинания, что статьи в СМИ (в те же дни вышла еще и публикация в «Собеседнике» о том, как Зюганов, пользуясь своим политическим влиянием, прикрывает родню и соратников от уголовных преследований) – будто бы это спланированная провокация против партии, гнусная атака на лидера. Все как обычно. Весть о смерти Левина заставила прикусить языки. Губернатор Клычков объявил об этом на планерке и велел подчиненным помочь семье Левиных с похоронами. Семья ожидаемо отказалась от услуг.

В обладминистрации, как рассказывают «НИ» свидетели переполоха, стали изобретать некролог. Неожиданно выяснилось, что под рукой нет сведений о жизни Левина, а на официальном сайте Спасского отсутствует какое-либо упоминание о бывшем директоре и президенте музея. Ступин, похоже, затер все следы за предшественником. В итоге казенный некролог сочинили и даже собрали подписи соболезнующих утрате. Среди подписантов – Клычков, Зюганов, Иконников, Ступин… Правда, звонкие фамилии деликатно упрятаны среди нейтральных горюющих или вовсе незнакомых орловцам людей.

«Не могу уловить, по каким критериям выстраивалась очередность подписей скорбящих. И не по ранжиру, вроде как, и уж точно не по количеству пролитых слез. Но то, что не по алфавиту, это точно, — прокомментировал казенный мартиролог известный орловский дизайнер и общественный деятель Виктор Панков. — Лучше бы вы промолчали, господа».

Они и промолчали. На прощание с гражданином Орловщины, основателем и хранителем музея-усадьбы Тургенева не пришел никто из господ-гонителей.

«На отпевании в храме Троицы Животворящей и на кладбище собралось очень много народа, в том числе и из всего музейного сообщества России, — рассказал НИ правозащитник Василий Михайлович Паскару, долгие годы сражавшийся за музей бок о бок с Левиным. – У всех нашлись теплые, человеческие слова для друга и настоящего труженика музейного фронта. Подтянулись некоторые второстепенные клерки из областной и районной администраций. Но всего лишь, чтобы трусливо оставить свои цветы и венки, отметиться… К семье со словами утешения никто не подошел».

К слову, единственной организацией, которая приняла искреннее участие и оказала семье помощь в организации и проведении похорон, было областное Управление ФСБ. Николай Левин в молодости дослужился до майора КГБ – ну хоть об этом где надо помнят и не бросают.

А вообще прощание, из-за того что на кладбище собралось большое количество музейщиков, все время грозило превратиться в митинг. Статья в НИ настолько разбередила профессиональное сообщество, что и у гроба не утихали музейные страсти. И только похоронные приличия сдерживали людей. Эмоции выплескивались в Фейсбуке, на независимой площадке «Лаборатория музейного проектирования».

О чем говорят? А вот почитайте!

Владимир Дукельский: «Вот так надо писать о музеях и их проблемах, а не сюсюкать, пересказывая контент выставок и экспозиций. Ухвачена суть происходящего не только в Спасском, но и по всей стране. Особенно отвратительно, что всё это безобразие творится под знаменем инноваций. Плохо то, что при администрировании инноваций мы получаем двойную профанацию: и музейной деятельности, и инноваций. Музей просто разрушается, а новые тренды оказываются скомпрометированы».

Антон Лагутин: «Старая «добрая» советская традиция – отправлять на покой в музей отставных вторых секретарей».

Надежда Юрасовская: «Приезжать в музей для того, чтобы окунуться в такую же пошлую шумную развлекуху, как правило, рассчитанную на людей с очень умеренным интеллектом, какой и без того переполнены города, нет никакого смысла. Получается, что администрация просто хочет изменить качество туристов, заменив постепенно любителей изящной словесности на оголтелых почитателей разнообразного «досуга», — как это похоже на то, что происходит во многих нынешних музеях, в том числе, и столичных…»

Lera Kagramanova: «А где же Союз музеев с его авторитетом и возможностью влияния? Где этот общественный орган?»

Они говорят о том же, что всю жизнь беспокоило Николая Левина. Может, его уход и станет началом каких-то разумных сдвигов в «заповедных болотах»? Правда, Николай Ильич оставил после себя крепкое хозяйство – «Ступину надолго хватит», — говорили его покровители. Но нам-то надо, чтобы осталось всё, и не для случайного Ступина, а для всей России. Это и будет светлая память о Левине – гражданине и подвижнике.