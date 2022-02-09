9 февраля 2022



«Спасское-Лутовиново» отметит свое столетие масштабными торжествами

Центральным событием станет всероссийский тургеневский праздник, который состоится 25 июня. В его программе выступления поэтов, театральных и музыкальных коллективов, выставка, посвященная истории музея-заповедника, презентация документального фильма о музее, новых музейных программ и маршрутов. Также состоятся мастер-классы и открытые лекции, литературные эксперименты, художественные импровизации на свежем воздухе.

Об этом рассказал директор Государственного музея-заповедника Сергей Ступин. Торжества пройдут и в Орле – в литературных музеях и на главной улице города. Запланирован театральный и музыкальный фестивали. На праздник приглашены народный артист РФ Валерий Баринов, Национальный филармонический оркестр России.

Под знаком юбилея в июле состоится III Международный Тургеневский шахматный турнир, в сентябре — III Охотничий фестиваль «Записки охотника» и другие мероприятия.

Также обсуждается возможность создания в Спасском-Лутовинове музея истории крепостного права.

 

Орловские коммунальщики вывезли 300 кубометров мусора с территорий кладбищ
В Орле заболеваемость ОРВИ у детей превысила эпидпорог. В школах начался карантин по отдельным класс...
Орловские ученые разрабатывают спектральную лампу, которая поможет увидеть проблемные участки ткани
Опубликовано 09 Фев 2022 в 19:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"