«Спасское-Лутовиново» отметит свое столетие масштабными торжествами

Центральным событием станет всероссийский тургеневский праздник, который состоится 25 июня. В его программе выступления поэтов, театральных и музыкальных коллективов, выставка, посвященная истории музея-заповедника, презентация документального фильма о музее, новых музейных программ и маршрутов. Также состоятся мастер-классы и открытые лекции, литературные эксперименты, художественные импровизации на свежем воздухе.

Об этом рассказал директор Государственного музея-заповедника Сергей Ступин. Торжества пройдут и в Орле – в литературных музеях и на главной улице города. Запланирован театральный и музыкальный фестивали. На праздник приглашены народный артист РФ Валерий Баринов, Национальный филармонический оркестр России.

Под знаком юбилея в июле состоится III Международный Тургеневский шахматный турнир, в сентябре — III Охотничий фестиваль «Записки охотника» и другие мероприятия.

Также обсуждается возможность создания в Спасском-Лутовинове музея истории крепостного права.