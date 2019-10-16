Спасскому-Лутовинову обещают большие перемены

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

Новым директором государственного мемориального и природного музея-заповедника Спасское-Лутовиново 7 октября был назначен хорошо знакомый многим орловчанам экс-мэр Орла и бывший зампредседателя правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин. Через несколько дней после назначения на пресс-конференции он рассказал журналистам о грандиозных планах по развитию музея. В частности, здесь хотят разнообразить программу для туристов, чтобы у людей были возможность и желание проводить в Спасском как можно больше времени (в идеале — приезжать как минимум на два дня). Будут учитываться самые разные интересы гостей.

Планы у Сергея Ступина поистине наполеоновские. Осталось только найти средства для реализации всех этих задумок. И даже если удастся воплотить в жизнь лишь малую часть озвученного, музей станет новой точкой притяжения на карте нашего региона. Пока здесь бывает лишь 120 тысяч посетителей в год. И в основном это туристы из других регионов. Причем музей не ведет целенаправленной работы по привлечению новых гостей — кто заехал, тем и рады. В планах – продумать новые маршруты и программы не только для массовых туристов, но и для конкретных целевых групп, например, для молодоженов или для любителей живой природы.

Близок локоток, да не укусишь

По мнению Сергея Ступина, сейчас потенциал одной из немногих сохранившихся в России усадеб-памятников используется далеко не в полной мере. Здесь можно проводить массу различных акций, которые связаны с творчеством Тургенева. Пока же под сенью тургеневского дуба, как уже говорилось, бывает не более 120 тысяч гостей в год. «Для сравнения: Ясная Поляна приняла в прошлом году 243 тысячи туристов, а от Спасского до Ясной Поляны менее 100 километров! Тарханы посетили 300 тысяч гостей, а Михайловское — 455 тысяч гостей. А если учесть, что Михайловское и Тарханы находятся вдвое дальше от Москвы, чем Спасское, то становится ясно, что потенциал тургеневской усадьбы используется далеко не на полную мощность. Необходимо это менять. Найти такие возможности интенсификации деятельности Спасского-Лутовинова, которые дадут новые импульсы к его развитию и выведут музей-усадьбу на качественно новый уровень и поставят его вровень с Михайловским и Ясной Поляной. Спасское-Лутовиново — это не просто родовое гнездо Ивана Сергеевича, это сакральное место где должен формироваться и укрепляться русский дух», — рассказал Сергей Ступин.

Правда, с укреплением русского духа в теории и на практике есть серьезные расхождения. Например, сейчас школы с огромным трудом вывозят детей не то что на дальние, но и на ближние экскурсии. Выход из этой ситуации Сергей Ступин видит в поездках с привлечением родителей учеников либо вообще в семейном туризме. То есть это означает собраться, как это многие делают сейчас, и махнуть пешочком от ближайшей железнодорожной станции Бастыево до Спасского. Добраться до музея на автобусе — это очень серьезный квест. Ранее журналистка Ирина Самарина опубликовала в соцсетях большой рассказ о поездке в Спасское на автобусе и о тех огромных транспортных трудностях, с которыми приходится сталкиваться желающим побывать в этом заповедном уголке. Сергей Ступин отметил, что уже обсуждал с губернатором возможность запуска автобусного маршрута «Орел-Спасское». Кроме того, в планах открытие собственного туристического агентства «ТУРгенев» с самостоятельной продажей туров по тургеневским и литературным местам Орла. В этом же свете планируется и покупка собственного экскурсионного автобуса, — сообщил новый директор музея.

Наполеоновские планы

Главной своей задачей Сергей Ступин назвал развитие инфраструктуры при сохранении исторически сложившейся структуры усадьбы. Предложенная новым руководителем 50-страничная концепция предполагает сохранение и продолжение традиций, а также наработок действующего коллектива Спасского-Лутовинова. При этом намечено вдумчивое, бережное и решительное внедрение современных подходов к музейной деятельности. Например, журналистам показали 3D-проектор, который может показывать фильмы по произведениям Тургенева в новом и востребованном у современной молодежи формате.

Дальнейшее успешное развитие усадьбы Ступин связывает с внедрением новых форм обслуживания туристов. Например, можно привлекать местных жителей для создания небольших гостиниц и хостелов. Сейчас есть лишь одна гостиница – в Мценске, но она зачастую переполнена. При этом жители райцентра могли бы получить неплохую подработку, сдавая комнаты для приезжающих и обеспечивая их семейными обедами. Опыт других областей показал, что вовлечение местных жителей и создание дополнительных источников дохода сказывается самым положительным образом — ведь в выигрыше окажутся все: и сами амчане, и музей-усадьба, и туристы. Кстати, тема гастрономических пристрастий в ходе пресс-конференции затрагивалась отдельно, хоть и не так подробно, как хотелось бы. Так, например, планируется включение в меню музейного кафе блюд, традиционных для дома Тургеневых и вообще для кухни 19 века. Привлекать гостей планируется и за счет развития такого популярного направления, как гастротуризм.

Следующий этап развития Спасского потребует серьезных преобразований. Это расширение экспозиционного пространства и модернизация визуальной музейной среды за счет закупки современного мультимедийного оборудования, создание новых музейных объектов, интерактивных площадок. Например, очень сильное впечатление на тех, кто там был, производит музей крестьянского быта в селе Ильинское Орловского Полесья (наше издание писало об этом удивительном уголке). Аналогичный музей о жизни простых сельских жителей планируется создать и в Спасском. Причем, опять же, в отличие от экспозиций за стеклом и с табличками «не трогать», «не садиться» — такие этно-музеи предполагают активное вовлечение туристов и возможность прикоснуться к экспонатам своими руками. Озвучивалась даже возможность создания музеев по отдельным произведениям Ивана Сергеевича.

В обозримом будущем Спасскому-Лутовиново потребуются и новые кадры с узкой специализацией. Решать эту задачу можно с помощью создания кафедры тургеневедения в ОГУ. В Спасском также необходимо строительство гостиницы и хостела, кемпинга и охраняемой автостоянки, тематического ресторана и кафе. Нуждается усадьба в туристическом променаде с местами для ярмарочной торговли, помещениями для проведения мастер-классов. Особо ценятся во всем мире сувениры, которые сделали туристы своими руками, и по этому направлению также планируется продумать новые решения.

«Безусловно, на все это потребуются средства инвесторов, но мы рассчитываем на поддержку в этом начинании Минкульта и правительства Орловской области», — резюмировал Сергей Ступин. В какой-то момент журналистам даже начало казаться, что они присутствуют на очередной лекции Остапа Бендера про светлое будущее Нью-Васюков. В частности, когда речь зашла про учреждение литературной премии и создание платформы для культурного диалога между Россией и Западом. Но все же значительная часть из прозвучавшего оказалась более чем реальна и реализуема на практике. Хотя бы потому, что кое в чём уже воплощена в действительность.

Решения попроще

Многие идеи Ступина и возможности Спасского просто лежат на поверхности — достаточно лишь их правильно оформить. Например, расположенные поблизости охотхозяйства могли бы привлекать сюда людей, которые интересуются охотой. Как известно, Тургенев был страстным поклонником именно такого отдыха. Когда журналисты спросили — а точно ли в окрестностях достаточно живности, Сергей Ступин привел в пример свои собственные поездки на автомобиле, во время которых он видел косуль, бродящих вблизи Спасского. Участвовавшие в пресс-туре коллеги подтвердили в приватной беседе, что действительно места вокруг Спасского богаты дичью и просто удивительно, что до сих пор никто не подумал диверсифицировать отдых в этих местах для разных предпочтений, а не зацикливаться на любителях изящной словесности.

На территории усадьбы когда-то существовала и довольно большая оранжерея. Таким образом, помимо самого музея и парка, появится еще одно место притяжения для людей, которые интересуются животным и растительным миром. Уже сейчас в Спасском есть специалист по этому профилю. Более того, есть в усадьбе и шесть лошадей, так что можно будет организовать катание. К сожалению, Сергей Ступин не уточнил, будет ли это верховая езда, или появятся стилизованные под старину повозки, но в любом случае разнообразие поводов, чтобы заехать в эти края, должно привлечь новые группы посетителей.

Или такой пример. Парк в Спаском-Лутовинове был одним из лучших образцов русского усадебного садово-паркового искусства своего времени. Сад разбивался в английском вкусе, с фруктовыми полянами, лабиринтами извилистых дорожек-змеек. Со времени основания парка сохранилось около двух тысяч вековых и двухсотлетних лип, ясеней, елей, дубов, серебристых тополей — и все это могло бы стать идеальным местом для проведения свадеб. Потрясающие виды Спасского в сочетании с планами по возрождению конных поездок создадут здесь особую атмосферу для молодоженов.

Наконец, возвращаясь все к тем же школьникам, по территории парка и его окрестностям можно было бы проложить экологические тропы для обучения детей. Возможности Спасского в свете озвученного Сергеем Ступиным действительно многим показались просто безграничными. А вместить все озвученное в рамки одной газетной статьи — довольно сложно. Так что наверняка мы вернемся к теме уже по факту того, что из намеченного будет воплощаться в реальную жизнь. Благо, новое руководство с первых шагов показало свою открытость для СМИ.

Первые шаги

Что касается первых действий, то они оказались намного проще и приземленнее, чем глобальные прожекты в стиле «Нью-Васюки». Например, предполагается сделать понятную и наглядную навигацию по территории усадьбы и по парку. Отметили журналисты и элементарную нехватку урн. Наблюдается даже дефицит скамеечек, где можно посидеть. Все это Сергей Ступин пообещал сделать в первую очередь. А кое-что уже сделано. Например, получено разрешение использовать фирменный стиль, который разрабатывался к 200-летию Тургенева московским дизайнерским агентством. В период празднования эти наработки были задействованы очень мало, а для использования в Спасском потребуется минимум доработки. Собственный стиль — таким может похвастать далеко не каждый музей.

Что касается массовых акций, то Сергей Ступин надеется на тесное сотрудничество с Фондом «Культурное движение», который знаком многим орловчанам по таким акциям, как «Муму-фест» и фестиваль «Мода на русское». Эти акции уже показали, что о Тургеневе можно говорить на интересном и современном языке. Более того, организаторы акций на практике доказали, что тема писателя не ограничивается привычными форматами. Спасское рассчитывает стать площадкой, объединяющей самые разные идеи и инициативы. В целом встреча оставила очень позитивные эмоции и ожидания. Однако, орловцы уже столько раз обманывались в обещаниях вереницы «варягов» на руководящих постах, что даже слова своих земляков воспринимают с известной долей скептицизма. Оценивать все же нужно по делам, а не по словам. Будем следить за переменами в Спасском!

Сергей Миляхин