«Спецавтобаза» доживает последние дни?

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

Судьбу муниципального предприятия «Спецавтобаза» в очередной раз рассмотрели на совместном заседании двух комитетов горсовета, и в очередной раз стало понятно: кроме заседаний и совещаний, никаких реальных шагов по спасению предприятия не делается. Впрочем, МУП лихорадит уже не первый год. Особо остро ситуация сложилась с приходом в наш регион команды экс-губернатора Вадима Потомского. Впрочем, на заседании мало говорили о недалеком прошлом, в основном речь шла о темном будущем. А будущее совершено непроглядно: счета «Спецавтобазы» арестованы, долги достигли отметки в 120 миллионов рублей. А впереди зима – надо убирать улицы областного центра и вывозить мусор из частного сектора. Кстати, последний на момент совещания не вывозился уже неделю – на предприятии просто нет ГСМ, как нет и возможности получить деньги на их закупку.

И снова о наследии «мусорного короля»

Напомним, в 2015 году, после прихода в наш регион Вадима Потомского, сотрудники «Спецавтобазы» выходили на пикет, о чем писала «Орловская среда» в статье «Кому приглянулась «Спецавтобаза» (№48 (359) от 30 июля 2015). Уже тогда было понятно, что предприятие планомерно и уверенно уничтожается. Часть подрядов у «Спецавтобазы» забрала приближенная к Потомскому фирма «ЭкоТек»: по удивительному стечению обстоятельств после прихода в регион «ЭкоТека» объем работы «Спецавтобазы» уменьшился на 70%. А само предприятие стало стремительно терять муниципальные контракты. В частности, контракт на уборку города получила областная «Дорожная служба». Причем область тут же наняла «Спецавтобазу» убирать городские улицы, но уже по субподряду. Стоит отметить, что муниципальное предприятие получало за свою работу деньги с большим опозданием, да и «прокрутка» через областную структуру существенно уменьшала доходы МУПа. Приход во власть «мусорного короля», а бизнес-пространство – его многочисленных родственников (в том числе и среди владельцев «ЭкоТека») подкосил и без того шаткое положение «Спецавтобазы». Стоит вспомнить и тот факт, что несколько лет экономику подтачивало отсутствие механизма понуждения жителей частного сектора заключать договоры и заниженные нормативы образования ТБО.

Денег нет, но вы держитесь!

Сейчас на предприятии работает 381 человек. В МУП «Спецавтобаза» 137 единиц специализированной техники, из них 17 приобретены по договору сублизинга с ГУП ООО «Дорожная служба». У присутствовавшей на заседании председателя КСП Татьяны Успенской возникла масса вопросов как раз по этой строке: зачем было приобретать технику в сублизинг? Ведь это повысило стоимость каждой единицы техники минимум на 20%! Общая сумма платежей по сублизингу и аренде техники в 2016-2017 годах составила 119 млн 140 тысяч рублей. Причем, если в июле 2017 года задолженность «Спецавтобазы» превысила отметку в 90 миллионов, то к октябрю «кредиторка» уже перепрыгнула планку в 120 млн рублей. Из них задолженность по налогам и сборам – 53 миллиона рублей, задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 62 млн рублей, задолженность по заработной плате – 3,2 млн рублей. Из-за наличия кредиторской задолженности счета предприятия заблокированы. Это приводит к тому, что даже те немногие платежи, которые исправно перечисляют жители частного сектора, не могут быть использованы «Спецавтобазой» для закупки ГСМ и запчастей для нормальной работы. По словам представителя предприятия, уже десять дней мусор из частного сектора не вывозится. Удалось купить горючее лишь на пару дней работы, после чего мусоровозы опять встали.

Очень важная деталь, которая позволяет оценить эффективность работы городских чиновников: хотя о долгах «Спецавтобазы» говорят давно и постоянно, только несколько дней назад в администрации города состоялось ПЕРВОЕ заседание рабочей группы по выводу предприятия из кризиса. То есть июльские долги в 90 миллионов были недостаточным стимулом, чтобы спасать МУП? Или до ухода Потомского предприятие никто спасать и не собирался? Зато теперь первый замглавы горадминистрации Олег Минкин попытался убедить депутатов, что сохранение МУП «Спецавтобаза» – архиважная задача для властей. В частности, предполагается выделить МУПу субсидию в размере 60 млн, и сейчас прорабатывается вопрос, как это грамотно сделать в правовом поле. Обещало поддержку и региональное правительство (речь идет о порядка 40 миллионах рублей). При этом решение вопроса опять отложено – на ноябрьскую сессию. Да и первоклассник, думается, без труда решит задачку, что 60 плюс 40 никак не равно 120.

В ходе проверки КСП была выявлена основная проблема, которая привела «Спецавтобазу» к банкротству. Работая на субподряде и выполняя практически весь объем работ по содержанию улично-дорожной сети города, «Спецавтобаза» умудрялась еще и приплачивать ГУП «Дорожная служба» по договору генподряда 6%. За два года эта сумма составила 26 миллионов рублей! Кроме того, договор сублизинга оказался крайне невыгодным предприятию. И с одной стороны, «Спецавтобазу» однозначно необходимо спасать. Но с другой – почему бы сейчас не выяснить, кто именно заключал невыгодный договор, кто его согласовывал? Может, уже начать привлекать виновных к ответу? Потому что сейчас распространена практика, когда чиновники, «напортачив» на одном посту, переходят работать на другое направление. Так случилось с «мастером отписок» Романом Игнатушиным, такая же судьба у бывшего сити-менеджера Андрей Усикова, благополучно чувствует себя и загнавший свое предприятие в долги экс-руководитель «Зеленстроя» Константин Федотов.

Три заветные буквы

Для вывода предприятия из предбанкротного состояния и.о. начальника УМИЗ предложил преобразовать МУП «Спецавтобаза» в ООО. Он отметил, что реорганизация позволит увеличить оперативность принятия управленческих решений, повысить конкурентоспособность, снизить численность рабочих, улучшить эффективность деятельности при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

На сегодня львиную долю работ «Спецавтобазы» составляет не вывоз ТБО, а уборка и содержание улично-дорожной сети города – более 80% средств получено от этого вида деятельности. Между тем в плане спасения основные надежды возлагаются почему-то на малый объем работ: так, предложено повысить тарифы на вывоз ТКО как для частного сектора, так и для предприятий, с которыми у «Спецавтобазы» заключены договоры. Повышение тарифов уже произошло. В недалеком будущем из предприятия планируется выделить одно общество с численностью до 100 человек, которое займется уборкой дорог и скверов. А другое выделенное ООО займется вывозом мусора.

Между тем, как отметили на заседании, первым делом предприятию придется погасить все долги. «Сначала – долги, потом – зима», – отметил председатель комитета Владимир Букалов. Что характерно, зима не собирается ждать, пока городские чиновники найдут способ вывести предприятие из кризиса. Если завтра выпадет снег (а по прогнозам, снегопады ожидаются уже к выходным) областной, центр рискует оказаться парализованным – напомним, денег на ГСМ нет, а все средства, поступающие на арестованные счета, идут на погашение долгов, а не на обеспечение работы предприятия.

Еще интереснее выглядит ситуация с участием предприятия в аукционе на уборку города в следующем году. По правилам, необходимо внести часть средств, чтобы получить возможность выиграть контракт на проведение работ. Как это удастся сделать, если счета предприятия арестованы? Ведь, не получив заказа на работы в 2018 году, «Спецавтобаза» рискует повторить историю 2017 года и оказаться на субподряде.

Мнение КСП

На фоне отчетов чиновников особо интересно прозвучало выступление председателя КСП Татьяны Успенской. Ее удивило, что первое заседание рабочей группы по выводу предприятия из кризиса состоялось только накануне. Между тем прошло уже несколько заседаний депутатских групп и слушаний. С сентября обсуждение проблемы ведется в особо активном режиме. Причем, проблемы обнажались точно в том же ракурсе, что и на заседании комитета. Сейчас, по мнению Успенской, решение о выделении 60 миллионов никак не сможет изменить ситуацию на «Спецавтобазе» и не позволит МУПу участвовать в предстоящем аукционе на уборку города. Затягивание решения вопроса привело к тому, что только с сентября долги «Спецавтобазы» выросли еще на 20 миллионов. «Нужно принимать не решения об экстренных заседаниях, а принимать экстренные меры! Пока КСП никаких реальных мер не видит. Нужны системные меры, а именно системы КСП не видит – решение чиновников только одно – выделить средства. И не важно – из городского или областного бюджета – закидывание миллионами ни к чему не приведет. Даже если выделить 60 миллионов – только по налогам долги 63 миллиона. И заложенная сумма предприятие не спасет!» – уверена Татьяна Успенская.

Нет решения и по одной из самых старых проблем – отсутствию правильного учета выполненных работ. Напомним, в одном из предыдущих сезонов предприятие не смогло доказать, что вывозило снег: не было ни накладных, никаких документов, что предприятие эту работу выполнило. Естественно, что город деньги за такую работу не заплатил, и это стало одним из многочисленных шагов на пути «Спецавтобазы» к банкротству. Теперь подробную программу по выводу предприятия из кризиса обещали озвучить на сессии горсовета, а это значит, что потеряна еще неделя и МУП стал еще на один шаг ближе к краху.

Сергей Миляхин