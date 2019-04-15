«Спецавтобаза» ищет уборщиков городских территорий

Губернатор области Андрей Клычков поставил задачу руководству МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» увеличить количество дворников и санитарных рабочих, которые будут убирать город в летний период.

Как сообщает администрация г. Орла, вакансии уборщиков городских территорий уже открыты. В бригады Советского и Заводского районов требуются по 15 человек, в бригады Железнодорожного и Северного — по 10 человек.

Подробности о трудоустройстве доступны в отделе кадров МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» по телефону: 8 (4862) 30-70-35.