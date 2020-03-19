19 марта 2020



«Спецавтобаза» переходит на горячий асфальтобетон

В настоящее время бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» осуществляют ямочный ремонт улиц литым асфальтом, уже в ближайшую неделю погодные условия позволят перейти на горячий асфальтобетон.

По информации администрации города Орла, с начала года ямочный ремонт выполнен в объёме 1765,6 кв.м. Отремонтированы улицы Пушкина, 60-летия Октября, Тульская, Герцена, Алроса, генерала Ковалёва, Раздольная, Комсомольская, Емлютина, Васильевская, генерала Родина, 1-я Посадская, Пионерская, Спивака, Колхозная, Авиационная, 8 марта, Красноармейская, Лескова, Бурова, Октябрьская, Красный мост, Новосильское, Болховское, Наугорское, Московское и Карачевское шоссе, пл. Поликарпова, пер. Маслозаводской.

На ул. Автовокзальная, ул. Тульская и ул. 5 Августа подрядчики начали кронировать деревья в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В скором времени эти работы будут проведены на ул. Васильевской и ул. Розы Люксембург.

До 1 мая необходимо составить проектно-сметную документацию и провести конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на те объекты улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в рамках БКАД в 2021 году.

В 2021 году на реализацию БКАД из федерального бюджета Орлу выделят 313,5 млн рублей, средства направят на комплексный ремонт 11 объектов.

 

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Опубликовано 19 Мар 2020 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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