«Спецавтобаза» перестала убирать частный сектор

Шокирующее заявление прозвучало сегодня на заседании профильного комитета горсовета — счета муниципального предприятия «Спецавтобаза» заблокированы. Все средства, которые поступают от жителей за вывоз мусора автоматически идут в счет погашения долгов по налогам. В настоящее время кредиторская задолженность предприятия составляет более 118 млн рублей, по состоянию на 1 октября — 120 млн рублей. Из них задолженность по налогам и сборам 53 млн рублей, задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 62 млн рублей, задолженность по заработной плате 3,2 млн рублей.

Денег на приобретение ГСМ нет уже 10 дней. На пару дней удалось найти возможность заправить баки мусоровозов, но сегодня возить мусор уже не на чем — бензина нет. Как заявил представитель «Спецавтобазы», предприятие заключило порядка 11 000 договоров с жителями частного сектора. Поэтому если уход «ЭкоТека» город еще может пережить, так как новому перевозчику предстоит перезаключать договоры не с каждым абонентом, а с управляющей компанией. То в случае со «Спецавтобазой» — выход из ситуации довольно сложный. Предприятию необходимо погасить все долги, после чего оно сможет распоряжаться поступающими средствами и участвовать в новых аукционах. Пока даже уборка отдельных контейнерных площадок, которая раньше проторговывалась отдельно — однозначно не достанется «Спецавтобазе». Не ясно, и кто будет чистить дороги от снега. Зима на носу, а конкретных мер по выведению предприятия из кризиса депутаты так и не увидели — чиновники пока ограничиваются совещаниями и заседаниями. Очередной отчет будет заслушан на ноябрьской сессии Горсовета.