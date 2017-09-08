«Спецавтобаза» планирует выйти на прибыль уже в этом году

С 1 января 2018 года МУП «Спецавтобаза» занимается содержанием улично-дорожной сети областного центра. Контракт рассчитан на четыре месяца, а его стоимость составляет 110 млн рублей, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Кроме того, в завершающей стадии находится подписание муниципального контракта на содержание и уборку набережных рек Ока и Орлик. Цена — 5 млн 700 тыс рублей, срок действия — до конца 2018 года.

За «Спецавтобазой» также закрепят содержание скверов, парков и кладбищ. Директор МУП «Спецавтобаза» Павел Плахов уточнил, что благодаря полученным контрактам к маю 2018 года предприятие сможет выйти на прибыль в размере 2 млн рублей.

— Сейчас предприятие, находившееся в предбанкротном состоянии, нарабатывает портфель заказов, чтобы выйти на бездефицитный уровень и прибыль, — отметил на заседании профильного комитета горсовета глава администрации Орла Александр Муромский.

На сегодняшний день автопарк «Спецавтобазы» состоит из 89 единиц техники. На уборку города ежедневно выходят порядка 40 единиц. Остальная техника требует ремонта. Штат предприятия — 394 человека.