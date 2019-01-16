«Спецавтобаза» получит 6 новых КДМ для уборки города от снега

До 18 января «Спецавтобазе» вместе с управлениями городского хозяйства и транспорта, коммунальным хозяйством предстоит провести инвентаризацию улично-дорожной сети и добавить новые территории в титульный список уборки города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

— В конце прошлого года нам удалось достигнуть соглашения с правительством Орловской области о возможности покупки техники за счет средств Дорожного фонда. У нас заключен контракт на приобретение шести новых КДМ для уборки города, — рассказал сити-менеджер Александр Муромский.

21 января новая техника уже прибудет в Орел. Сейчас «Спецавтобаза» подключилась к уборке внутриквартальных проездов. Соответствующий график размещен на сайте администрации города Орла. Горожан просят ознакомиться с ним и по возможности освободить проезжую часть от автомобилей.