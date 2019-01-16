16 января 2019



«Спецавтобаза» получит 6 новых КДМ для уборки города от снега

До 18 января «Спецавтобазе» вместе с управлениями городского хозяйства и транспорта, коммунальным хозяйством предстоит провести инвентаризацию улично-дорожной сети и добавить новые территории в титульный список уборки города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

— В конце прошлого года нам удалось достигнуть соглашения с правительством Орловской области о возможности покупки техники за счет средств Дорожного фонда. У нас заключен контракт на приобретение шести новых КДМ для уборки города, — рассказал сити-менеджер Александр Муромский.

21 января новая техника уже прибудет в Орел. Сейчас «Спецавтобаза» подключилась к уборке внутриквартальных проездов. Соответствующий график размещен на сайте администрации города Орла. Горожан просят ознакомиться с ним и по возможности освободить проезжую часть от автомобилей.

 

На ярмарках выходного дня в Орле выявлены массовые нарушения ветеринарных требований
ОНФ: Просроченная задолженность россиян по кредитам продолжает расти, хотя и меньшими темпами
В Орле выберут самую опытную автоледи
Опубликовано 16 Янв 2019 в 15:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"