Спецавтобаза получит новую технику

В 2021 году автопарк МУП «Спецавтобаза» пополнится 12 машинами и механизмами. На минувшей неделе прибыла первая новинка — полуприцеп. Спецтехника доставлена из Челябинска. Полуприцеп предназначен для перевозки дорожной фрезы и асфальтоукладчиков.

Вся новая техника пригодится и в следующий зимний период, и уже этим летом. Предельный срок поставки — май 2021 года. Спецавтобаза получит: 4 самосвала, 3 вакуумных подметально-уборочных машины, седельный тячаг, транспорт с реверсивным постом управления, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную технику для уборки тротуаров.