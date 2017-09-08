«Спецавтобаза»: спасение продолжается

№45 (493) от 27 декабря 2017 г.

Как мы уже писали в прошлом номере, МУП «Спецавтобаза» смогло спокойно вздохнуть после того, как из суда были отозваны два иска о признании предприятия банкротом. Кроме того, была достигнута договорённость с региональным правительством об отсрочке лизинговых платежей по договору сублизинга между «Спецавтобазой» и ГУП «Дорожная служба». В следующем году будет также увеличена субсидия Орлу из Дорожного фонда на содержание улично-дорожной сети до 340 млн рублей. И вместе с тем остаются опасения, что предприятие сможет до конца восстановить стабильную работу. Председатель КСП Орла Татьяна Успенская считает, что совсем успокаиваться нельзя – слишком много кредиторов и слишком велика сумма набранных «Спецавтобазой» долгов.

«Домоклов меч» старых долгов

Самое главное – это наличие большой кредиторской задолженности и возможность «Спецавтобазы» не просто наладить работу, а выйти на прибыльную деятельность, чтобы в кратчайшие сроки погасить долги. Иначе любой из кредиторов может подать в суд иск и запустить процедуру банкротства, после чего счета МУПа будут заблокированы. А такой исход крайне вероятен. В частности, как отметила Татьяна Успенская, «в этой ситуации, даже с учетом положительного прогноза, если наше предприятие будет успешно выполнять муниципальные заказы по улично-дорожной сети – как оно сумеет (с учетом полученных по муниципальному контракту 120 миллионов) рассчитываться по своим долгам? Иначе наличие «кредиторки» в размере 300 000 рублей свыше трех месяцев – позволяет любому из кредиторов подать в суд на банкротство!»

Всего у «Спецавтобазы» 25 кредиторов (каждому МУП задолжал свыше 300 тысяч рублей, 8 кредиторов – не из нашего региона, пояснил директор предприятия.

На заседании профильного комитета горсовета депутаты попросили представить не только план вывода предприятия из кризиса, но и план развития на ближайшие годы. Сити-менеджер Александр Муромский заверил, что следующий контракт на уборку улично-дорожной сети (в мае 2018 года) будет составлен уже на два года, чтобы предприятие могло планировать деятельность на более длительную перспективу.

– В настоящее время на подписи у главы администрации находится постановление о еженедельном онлайн-контроле со стороны собственника за финансово-хозяйственной деятельностью МУПа, – добавил и.о. начальника УМИЗ Максим Диордиев.

«Спецавтобазу» включат в «Городскую среду»

Власти Орла надеются, что МУП «Спецавтобаза» в 2018 году сможет принять участие в качестве подрядчика и в конкурсе по ремонту дворовых территорий по программе «Городская среда». Об этом рассказал депутатам первый замглавы администрации Олег Минкин. Депутатов интересовал вопрос, остались ли у предприятия технические мощности для выполнения такого рода работ. Олег Минкин заверил, что производственная база МУПа позволяет проводить такого рода ремонт.

При этом Олег Минкин отметил, что в этом году власти столкнулись с тем, что отремонтировать 76 дворовых и городских территорий оказалось очень и очень сложно. Поэтому в будущем имеет смысл сократить число включаемых в программу дворов, но при этом повысить и качество контроля, и качество самого ремонта. В других регионах цифры по реализации программы оказались гораздо скромнее, и как результат – там удалось выполнить работы гораздо лучше, чем в Орле.

60 миллионов «в подарок»

Депутат Олег Карпиков обратил внимание на такую важную деталь, как условия предоставления «Спецавтобазе» 60 миллионов на погашение долгов. Напомним, деньги были выданы в качестве субсидии. То есть без залога имущества и без каких-либо гарантий возврата этих средств назад в городскую казну. По мнению Олега Карпикова, беспроигрышным вариантом было бы выдать эти миллионы под залог чего-то: недвижимости, земельного участка и т.п. Тогда можно было бы вернуть средства в казну. Но власти пошли по своему пути и отдали деньги «Спецавтобазе» безвозвратно.

Вопросы без ответов

Два вопроса на заседании комитета остались без ответа. Депутат Владимир Бутусов поинтересовался, как руководству «Спецавтобазы» с заблокированными счетами удалось получить банковскую гарантию для участия в конкурсе на право получения многомиллионного муниципального контракта? Ведь счета были разблокированы буквально накануне. Ответ на этот вопрос так и не прозвучал. Зато второй вопрос Владимира Бутусова задавался неоднократно, и руководитель предприятия умудрился каждый раз отвечать «не по теме».

Сначала Владимир Бутусов, а потом и его коллеги пытались получить ответ на вопрос: каким образом на предприятии формируются цены на товары и материалы? Как пояснил депутат, каждый год кредиторская задолженность «Спецавтобазы» растет. Какая же наценка должна быть у поставщиков, если они годами не получают оплату за поставленный товар? Надо закладывать 200%, чтобы не разориться в таких условиях оплаты! Поставщики идут на такие риски не просто так – они наверняка защитили себя и хотелось бы узнать, каким именно образом?

Руководитель предприятия каждый раз начинал говорить о ситуации с расчетами на текущий момент. Что касается формирования цены, то Олег Минкин помог коллеге и рассказал, что предприятие лишено возможности договариваться с поставщиками напрямую и получать какие-либо скидки или искать самые выгодные предложения. Все заказы на поставку товаров и услуг публикуются на портале госзакупок. И победитель определяется по итогам аукциона. При этом начальная цена рассчитывается экономическим отделом по результатам мониторинга цен.

Напомним, ранее на странное формирование цен в «Спецавтобазе» обратил внимание руководитель ФНС Сергей Маркевич – наше издание уже писало об этом. Возможно, к одному из следующих заседаний комитета депутаты все же получат исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Сергей Миляхин

КСП нашла массу нарушений в работе «Спецавтобазы»

Контрольно-счётная палата города Орла проверила финансово-хозяйственную деятельность МУП «Спецавтобаза» за период с 2015 года по сентябрь 2017-го. По результатам контрольного мероприятия установлено, что МУП «Спецавтобаза» без предварительного согласования собственника имущества заключило 12 договоров сублизинга с единственным поставщиком ГУП ОО «Дорожная служба» на приобретение 17 дорожных машин. Что характерно, договор был заключен без проведения конкурентных процедур на заведомо невыгодных для муниципального предприятия условиях. Ежемесячный платеж по договорам сублизинга составляет от 5 млн рублей до 5,7 миллиона рублей. Предприятие не воспользовалось правом провести конкурентные способы закупок на 6 машин, в связи с чем неправомерные расходы на оплату лизинговых платежей только по этим машинам составили 43,7 млн рублей. Три единицы спецтехники после двух месяцев работы вышли из строя, однако лизинговые платежи за них продолжают регулярно выплачиваться. По расчётам самого предприятия, упущенная выгода «Спецавтобазы» за 2016–2017 гг. от простоя трех машин составила 56,9 млн рублей, говорится в отчете КСП, опубликованном на официальном сайте.

Также в отчете сообщается, что анализ финансово-хозяйственной деятельности «Спецавтобазы» за последние три года показал отсутствие прибыли на предприятии. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год чистых активов у предприятия вообще не осталось. Уставный фонд предприятия превысил стоимость чистых активов на 29 млн рублей. На протяжении всего проверяемого периода наблюдается устойчивый рост кредиторской задолженности предприятия, которая по состоянию на 1.07.2017 г. составила 116 млн рублей и превышает имеющуюся дебиторскую задолженность в 4,1 раза, отмечают в своем заключении аудиторы КСП.

Кроме того, в условиях неплатежеспособности, кризисного финансового состояния допущено неэффективное расходование 59,8 млн рублей, неправомерное расходование 3,4 млн рублей на оплату времени простоя, дополнительных выплат, премий и т. д.

Как уже не раз отмечалось на заседаниях комитетов городского совета, были установлены нарушения требования законодательства о закупках товаров, работ, услуг, в том числе необоснованно завышена сумма, на которую предприятием осуществляются закупки у единственного поставщика, что противоречит принципам эффективности использования денежных средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения прозрачности закупки, говорится в отчете КСП.

Часть нарушений, выявленных в ходе проверки КСП, связана с работой других подразделений городской администрации и областных служб. В частности, МКУ «УКХ г. Орла» в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в декабре 2014 года неправомерно заключило муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла с ГУП ОО «Дорожная служба» на сумму, превышающую доведённые лимиты бюджетных обязательств на 675,7 млн рублей. По мнению аудиторов, «Спецавтобаза» не смогла принять участие в данной закупке из-за невозможности внесения неправомерно завышенной суммы в обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта.

Хотя работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла до подписания договоров субподряда выполнялись МУП «Спецавтобаза» самостоятельно на протяжении ряда лет (то есть технология выполнения и регламент работы хорошо известны предприятию), стоимость услуг генподрядчика установлена в договорах субподряда на необоснованно высоком уровне (от 7% до 5%). Потери «Спецавтобазы» только на оплату услуг генподряда в завышенном размере составили 12,5 млн рублей.

По результатам проверки представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, были направлены сразу в несколько подразделений городской администрации. Кроме того, отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен мэру города Орла, главе городской администрации, прокурору Орловской области и прокурору Железнодорожного района, а также в УФАС России, говорится на сайте КСП.

От редакции:

Надеемся, что к ответственности будет привлечены не только рядовые исполнители и бывшее руководство Спецавтобазы, но и высокопоставленные чиновники, стоявшие в то время у кормила городской власти, поскольку трудно поверить в то, что бывший сити-менеджер Андрей Усиков или, скажем мэр Орла Василий Новиков не знали о том, что творится на муниципальном предприятии…