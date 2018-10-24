«Спецавтобаза»: спасти нельзя обанкротить

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

На минувшей неделе депутаты сразу двух комитетов городского совета собрались на совместной заседание, чтобы определиться с планами по очередному спасению муниципальной «Спецавтобазы». Напомним, в конце прошлого года в предприятие «влили» 60 миллионов бюджетных рублей на погашение долгов и стабилизацию работы. Предприятие удалось вытащить из предбанкротного состояния (счета уже были заморожены), но весь конец зимы МУП работал «со скрипом». К концу 2018-го сумма задолженности опять подошла к критической черте. Накануне на предприятии в счет погашения долгов забрали самую ходовую и востребованную при уборке города технику. Что на этот раз решили «отцы города» и почему все опять ограничилось разговорами, а до дела так и не дошло — разбирался наш корреспондент.

Под заботливым крылом экс-губернатора

Наше издание неоднократно писало о причинах, по которым «Спецавтобаза» оказалась в глубоком кризисе. Напомним, особо тяжело пришлось МУПу, когда часть подрядов у «Спецавтобазы» забрала приближенная к экс-губернатору Вадиму Потомскому фирма «ЭкоТек». По удивительному стечению обстоятельств, после прихода в регион «ЭкоТека» объем работы «Спецавтобазы» уменьшился сразу на 70%! А само предприятие стало стремительно терять муниципальные контракты. В частности, контракт на уборку города получила областная «Дорожная служба». Причем область тут же наняла «Спецавтобазу» убирать городские улицы, но уже по субподряду. Стоит отметить, что «прокрутка» через областную структуру существенно уменьшала доходы МУПа. Более того, деньги за выполненные работы поступали на предприятие с большой задержкой. Этот факт даже становился предметом разбора на рабочем совещании в горадминистрации. Еще более интересную схему обогащения за счет «Спецавтобазы» придумали все в той же областной «Дорожной службе» и самое главное — успешно реализовали в виде поставки новой техники по договору лизинга. Чуть ниже мы подробно остановимся на этой финансовой операции. Наконец, стоит помнить, что положение дел на «Спецавтобазе» несколько лет подряд подтачивали два момента: по закону отсутствовал механизм понуждения жителей частного сектора заключать договоры на вывоз мусора, и в Орле действовали заниженные нормативы образования ТБО. И опять же прекрасная иллюстрация — если рентабельные и прибыльные контейнерные площадки «ЭкоТек» забрал у «Спецавтобазы», то нерентабельные площадки в частном секторе — все оставил на обслуживание МУПа.

Ловля рыбки в мутной воде

На заседании выяснилась еще и такая, совершенно новая, деталь: буквально на днях ГУП «Дорожная служба» забрала часть техники, которую в свое время приобретала для «Спецавтобазы» и передавала по договору сублизинга. Речь идет о нескольких единицах КДМ (комбинированных дорожных машин). Как рассказал директор МУПа Александр Байдак, технику забрали за несвоевременную оплату по сублизинговому контракту. При этом ранее по этому самому контракту «Спецавтобаза» заплатила «Дорожной службе» 125 млн рублей (плюс еще 7,8 миллиона просужено, то есть будет выплачено в ближайшее время), но этих средств все равно не хватило.

Руководитель КСП Татьяна Успенская добавила несколько интересных штрихов к общей картине. Дело в том, что по итогам проверки аудиторами КСП было установлено, что соглашение по сублизингу завышало от 40 до 60% от стоимости каждого(!) приобретаемого вида техники. В конечном итоге, в рамках этого контракта с «Дорожной службой» «Спецавтобаза» переплатила от изначальной стоимости практически вдвое. Но самое интересное, что ни руководство муниципального предприятия, не администрация города, не УМИЗ как куратор этой сделки — никак не отреагировали и не оспорили договор приобретения техники в лизинг по завышенным ценам. Не последовало никакой реакции и на замечание о том, что часть необходимой техники со «Спецавтобазы» забрали в «Дорожную службу». Хотя можно было отдать менее востребованную для уборки города.

Три в одном

Замдиректора Всеволод Синегубкин рассказал, что в настоящее время кредиторская задолженность на предприятии составляет 90 млн рублей, дебиторская — 20 млн рублей. Между тем, в сентябре прибыль МУПа составила 2 млн 700 тыс. рублей. И есть надежда, что предприятие все же начнет работать «в плюс» — ведь впереди зима, а город нужно убирать от снега. Начальник УМИЗ Максим Лобов добавил, что выходом в сложившейся ситуации может стать реорганизация предприятия в муниципальное бюджетное учреждение. Изменение организационно-правовой формы, по предварительным оценкам, даст существенную экономию бюджетных средств. Более того, это позволит выполнять дополнительные объемы работ, что положительно скажется на общем состоянии улично-дорожной сети города. Уход от торгов и работа по муниципальному заданию гарантирует экономию по НДС. Кроме того, смена организационно-правовой формы позволит не отвлекать денежные средства на обеспечение банковской гарантии под контракт (а сегодня 4-5% от суммы банковской гарантии уходят «в никуда»). В случае бюджетного учреждения повышается оперативность принятия решений и их выполнения силами самого предприятия. Удастся решить проблему невозможности предусмотреть объемы работ ввиду непредсказуемости погодных условий — а ведь это в числе прочих причин приводит к выполнению работ сверх муниципальных контрактов и формированию убытков МУПа.

Правда, помимо смены формы «Спецавтобазу» ждет еще и слияние с «Зеленстроем» и УКХ. Это укрупнение делается по примеру структуры, которая уже успешно работает в Белгороде. Там как раз все три блока, которые ответственны за поддержание порядка и чистоты в городе — сведены в единое учреждение. Начиная от нанесения дорожной разметки и кончая содержанием фонтанов — все в ведении одной структуры. Правда, Белгород побогаче Орла и соответственно, там численный состав побольше — порядка 940 работников. В Орле будет более скромная по числу работников структура.

Есть и «подводные камни», о которых предупредил Максим Лобов — субсидиарную ответственность по кредиторской задолженности всех трех предприятий будет нести администрация, точнее муниципальный бюджет. Сказать, что сейчас город застрахован от неблагоприятного развития событий тоже нельзя — у всех перед глазами пример ПАТП, при банкротстве которого муниципалитет потерял значительно больше, чем если бы попытался его спасти.

Еще на один «подводный камень» обратил внимание председатель комитета Владимир Букалов. Так как новая структура будет получать гарантированный муниципальный контракт, от которого автоматически будут отсечены все ИП и возможные конкуренты, возникнет вопрос обоснованности цены контракта. Не само же себе новое учреждение будет определять расценки? Председатель КСП Татьяна Успенская пояснила, что изначально будет определена субсидия, расчет которой и будет предполагать содержание нового учреждения. И исходя из размера этой субсидии и будут выполняться те или иные объемы работ. При этом КСП обратила внимание, что администрация города ни разу не представила даже примерного расчета этого самого муниципального задания, чтобы аудиторы могли все проверить и убедиться в обоснованности заложенных цифр. Также в КСП обратили внимание, что подобные глобальные перемены, которые меняют структуру взаимоотношений между участниками бюджетного процесса — должны начинаться с нового финансового года. На календаре уже середина октября, а расчетов до сих пор никто не видел. Ни объемов работ, ни объемов расходов, которые понесет в итоге бюджет. К тому же первым шагом при преобразовании должна стать судьба кредиторской задолженности, которая сложилась на предприятии. Более того, кредиторка из трех объединяемых структур есть не только на «Спецавтобазе», напомнили в КСП.

Из проблем, которые пока не удалось решить на «Спецавтобазе», была названа передача части работ, полученных по муниципальному контракту, сторонним организациям. Всего порядка 25% средств получили от «Спецавтобазы» субподрядчики. По заверению Всеволода Синегубкина, причина такого положения в том, что невозможно выполнить работы из-за отсутствия специализированной техники, например, при прочистке ливневой канализации. У депутатов вполне логично возник вопрос: а зачем тогда выходить на контракт, заведомо зная о невозможности его исполнить? Выяснилось, что так составлена конкурсная документация, что виды работ по содержанию дорог — не разделены.

Примечательная личность

Директор «Спецавтобазы» немного опоздал на заседание комитета и за него пришлось выступать его заместителю Всеволоду Синегубкину. Этот человек широко известен – правда, в узких кругах. Он руководил орловским филиалом кооператива «Семейный капитал», который по всем признакам напоминал финансовую пирамиду. Наши коллеги с сайта «Тульские новости» подробно расследовали деятельность этой организации. Писало про кооператив и наше издание в статье «Нас вновь обманули» от 10 августа 2017. Упоминали о господине Синегубкине и наши коллеги в газете «Красная строка» в статье «Рейдерство в исполнении губернаторской команды, или Как «кинуть» былых товарищей» 31 декабря 2008 года. Сам Всеволод Глебович Синегубкин (или его полный тезка) числится на портале «За честный бизнес» руководителем 40 различных организаций. Вот только все эти организации объединяет одна примечательная черта — все до единого они были ликвидированы. Если человек с таким богатым опытом по ликвидации отвечает за экономику муниципального предприятия — это как минимум повод серьезно задуматься о кадровой политике в городе. А как максимум — необходимо провести служебную проверку, кто и как отбирал на ответственный пост такого ценного сотрудника, был ли он включен в кадровый резерв и сколько еще людей с сомнительным прошлым принимает важные финансовые решения в орловских МУПах.

Что же касается судьбы конкретного предприятия, мэр Орла Василий Новиков поручил своим заместителям разобраться в этом вопросе и провести рабочее совещание с принятием соответствующих решений. Депутаты приняли решение признать работу директора «Спецавтобазы» неудовлетворительной. Также народные избранники установили дату, 16 ноября, для предоставления администрацией города необходимого пакета документов по реорганизации МУП «Спецавтобаза» в МБУ.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер

Арбитражный суд принял иск о банкротстве орловской «Спецавтобазы», — сообщило издание «Вечерний Орел». 11 октября Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению иск о признании МУП Орла «Спецавтобаза» несостоятельным (банкротом). Иск подало ООО «Орион» из-за долга «Спецавтобазы» в размере 4,48 млн рублей. Суд назначил судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя на 14 ноября этого года. О компании-истце известно следующее. ООО «Орион» зарегистрировано в Орле на ул. Салтыкова-Щедрина в 2015 году. Основной вид деятельности — «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Единственным владельцем (он же гендиректор) является Александр Игнатов, — пишет издание.