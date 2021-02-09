“Спецавтобаза” закупает новую технику

Автопарк МУП «Спецавтобазы» пополнят 12 единиц спецтехники, предназначенных как для зимнего, так и для летнего содержания дорог. Муниципальные контракты на поставку 9 единиц уже заключены, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. До 31 марта 2021 года в Орёл доставят 4 самосвала, 2 вакуумных подметально-уборочных машины и по одной единице седельного тягача, транспорта с реверсивным постом управления и полуприцепа-тяжеловоза с пониженной высотой грузовой платформы.

На следующей неделе завершится приём заявок от подрядчиков, которые поставят в Орёл ещё 3 единицы: ещё одну вакуумную подметально-уборочную машину, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную машину для уборки тротуаров. Эта спецтехника приедет в город ориентировочно до конца апреля. Пополнение автопарка обойдётся городской казне в 61,5 млн рублей.