9 февраля 2021



“Спецавтобаза” закупает новую технику

Автопарк МУП «Спецавтобазы» пополнят 12 единиц спецтехники, предназначенных как для зимнего, так и для летнего содержания дорог. Муниципальные контракты на поставку 9 единиц уже заключены, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. До 31 марта 2021 года в Орёл доставят 4 самосвала, 2 вакуумных подметально-уборочных машины и по одной единице седельного тягача, транспорта с реверсивным постом управления и полуприцепа-тяжеловоза с пониженной высотой грузовой платформы.

На следующей неделе завершится приём заявок от подрядчиков, которые поставят в Орёл ещё 3 единицы: ещё одну вакуумную подметально-уборочную машину, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную машину для уборки тротуаров. Эта спецтехника приедет в город ориентировочно до конца апреля. Пополнение автопарка обойдётся городской казне в 61,5 млн рублей.

 

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Опубликовано 09 Фев 2021 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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