14 августа 2019



«Спецавтобазе» пообещали новую технику

В этом году автопарк «Спецавтобазы» пополнится новой техникой. В частности, закупят МТЗ с навесным оборудованием, которые будут использоваться для уборки тротуаров и межквартальных проездов, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. До наступления зимы руководству МУПа поручено расширить водительский состав и заранее составить график круглосуточной работы на случай обильных снегопадов.

В эти дни МУП «Спецавтобаза» закупает инертные материалы и готовит подвижной состав к зимнему сезону. По словам директора предприятия Сергея Яковенко, ревизия навесного оборудования завершена на 100%, оно подготовлено и покрашено. В надлежащий вид привели 80% кузовов. Сейчас ведутся торги по закупке соли. Торги по закупке песка начнутся в конце недели.

Напомним, в прошлом году как раз накануне обильных снегопадов у «Спецавтобазы» забрали в область приобретенные в лизинг самые производительные КДМы. В итоге город оказалось просто нечем убирать. Дала сбой и система заключенных договоров с предприятиями на предоставление дополнительной техники в случае обильных снегопадов. Надо отметить, что «сели в лужу» с уборкой территорий и управляющие компании. Они заключили договоры на привлечение техники с одними и теми же фирмами. По факту когда потребовалось убирать дворы — техники на весь Орел не хватило. Повторятся предстоящей зимой прошлогодние ошибки — орловцы узнают уже совсем скоро.

 

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Опубликовано 14 Авг 2019 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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