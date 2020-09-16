Специалисты опять просят орловцев не жечь стерню на полях

Сжигание пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. Ежегодные обращения и призывы к сельхозпроизводителям сократили число горящих полей на Орловщине, но полностью искоренить этот варварский обычай, увы, не удается. Как показывают многочисленные исследования, сжигание стерни обуславливает снижение гумуса, азота, уничтожение почвенной фауны в верхних слоях почвы, нормальное биологическое функционирование которой в этом случае восстанавливается только через 2-3 месяца, также происходит накопление в почве подвижных форм тяжелых металлов.

В то же время при использовании соломы на удобрение происходит обогащение почвы элементами питания и повышается содержание гумуса. С одной тонной соломы в почву возвращается 4,2 кг азота, 1,7 кг фосфора, 8,3 кг калия, 4,2 кг кальция, 0,7 кг магния, и ряд микроэлементов, которые больше накапливаются в соломе, чем в зерне. Удобрение соломой повышает доступность фосфора и калия почвы, за счет растворяющего действия веществ кислой природы, образующихся при ее разложении. Это особенно важно при дефиците удобрений, имеющем место во многих хозяйствах.

Кроме того, стоит помнить и штрафах. Сжигание растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения квалифицируется по статье 8.7 КоАП РФ как невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в соответствии с указанной статьей предусмотрены административные штрафы: для граждан в размере от 20000 до 50000 руб, для должностных лиц – от 50000 до 100000 руб. — для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 руб.