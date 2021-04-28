СПЕЦСУБЪЕКТ ИЗ КАСТЫ НЕПРИКАСАЕМЫХ

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

FLB: Спикера Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского проверит дружественная ему антикоррупционная комиссия

https://flb.ru/6/4342.html

Свершилось! Наконец-то принято решение о том, чтобы «комиссовать» председателя Орловского областного Совета народных депутатов, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Семёновича Музалевского. Уникальность этого чиновника не раз подтверждалась в последние годы. Музалевский, насколько нам это известно, единственный в России руководитель регионального законодательного органа, за отставку которого был проведён отдельный массовый митинг. Он же – единственный в России спикер заксобрания, облдумы или облсовета, под требованием отставки которого было собрано более 28 тысяч подписей, которые орловчане привезли прямиком в администрацию президента России.

Массовый митинг за отставку Леонида Музалевского в Орле

И вот теперь третье «достижение». Леонид Семёнович стал первым председателем областного совета, возможная аффилированность которого и использование им должностных полномочий с целью обеспечения общего покровительства в осуществлении деятельности фирмы, возглавляемой его близким родственником (добавим в скобках – и с учредителем – чуть менее близким родственником), 7 апреля официально стали предметом рассмотрения одной из комиссий Орловского областного Совета народных депутатов. В сферу деятельности комиссии входит проверка некоторых обстоятельств осуществления депутатами облсовета их полномочий. Эта комиссия (о названии – чуть позже) приняла решение о том, что в отношении депутата Музалевского будет проведена проверка. О необходимости такой проверки народные депутаты задумались в конце февраля, когда на FLB.ru был опубликован материал под названием «Орловского спикера вывели на «Чистую воду».

«ЧИСТАЯ ВОДА», ГУБЕРНАТОР, МУЗАЛЕВСКИЙ И СЫН

В самом конце февраля мы подняли вопрос, который имеет, на наш взгляд, самое непосредственное отношение к коррупции – использованию служебного положения и должностных полномочий спикером Орловского областного Совета народных депутатов – секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Леонидом Музалевским. Он уже практически десять лет руководит отделением партии и почти десять лет – областным Советом, так что всё, что происходило в Орловской области с внедрением партийного проекта «Единой России» под названием «Чистая вода» проходило при непосредственном участии Леонида Семёновича и, как потом выяснилось, его близких родственников.

Орловское отделение партии «Единая Россия», которое практически всё время существования проекта «Чистая вода» возглавлял Леонид Музалевский, не было замечено в проведении каких-то эпохальных мероприятий для обеспечения жителей Орла доброкачественной водой, которая текла бы из водопроводных кранов и колонок. Задач коммерческого обеспечения граждан чистой водой в соответствии с озвученными целями единороссы не ставили. (В основном работала федеральная программа с таким же названием).

Но несколько лет назад в Орле появилась сеть будочек – киосков по продаже населению воды. Эти киоски, если судить по видео под названием «Как создать бизнес с рентабельностью до 100% годовых», производятся в городе Кирове. А в Орёл они зашли благодаря учредителям ОАО «Автоколонна-1141», о приватизации которого семьёй председателя Орловского облсовета мы уже писали, а также товарищам Леонида Семёновича Музалевского по партии «Единая Россия».

Началось всё с того, что почти пятнадцать лет назад в Брянске и Смоленске появились фирмы под названием «Источник жизни», занимавшиеся добычей воды и имевшие соответствующие лицензии. Одним из учредителей этих фирм был некто Батищев Г. С. Любопытно, что он же стал в своё время и одним из учредителей ОАО «Автоколонна-1141». А ещё у него в 2010 году появилось орловское ЗАО под названием «Исток». Вид деятельности ЗАО – розничная торговля безалкогольными напитками в специализированных магазинах.

Обратим внимание ещё на две позиции. ЗАО «Исток» появляется именно в тот момент, когда «Единая Россия» активно раскручивает программу «Чистая вода». Другим учредителем ЗАО «Исток» уже тогда являлся гражданин Красилов А. В., который некогда директорствовал в ОАО «Автоколонна – 1141». Напомним читателям, что супруга спикера Орловского областного Совета народных депутатов носила в девичестве фамилию Красилова. Сейчас она вместе с А. В. Красиловым является учредителем ООО «Автокомплекс-Орёл», а также учредителем ООО «САЛС-М» (бывшая «Автоколонна-1141») и гендиректором ОАО «Автокомплекс».

Любопытно, что одно время в учредителях «Истока» был и А. С. Батищев, человек на Орловщине весьма известный. В 2016 году проект «Единой России» «Чистая вода» практически прекратил своё существование, а параллельно существовавшая в Орле частная программа ООО «Исток» полностью перешла под контроль семьи Леонида Семёновича Музалевского. В 2018 году из учредителей вышли Батищев А. С. и Батищев Г. С.

В новом ООО в качестве учредителей остались только самые близкие: А. В. Красилов и И. В. Егоров – как утверждают знающие люди, семейный юрист Музалевских, председатель Орловской областной коллегии адвокатов «Межрегионюрцентр», а также вместе с супругой Леонида Музалевского учредитель ООО «САЛС-М» (напоминаем, это бывшая «Автоколонна-1141»).

А бывший учредитель А. С. Батищев, что показательно, стал членом регионального политсовета «Единой России», возглавляемого Л.С. Музалевским.

Но самое главное – предприятие ООО «Исток» по розливу воды через автоматы с торговым названием «Ключ здоровья» возглавил в качестве генерального директора сын председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского – Музалевский Д. Л.

Губернатор Клычков, Музалевский и сын

Видимость сначала «партийного», а потом и «государственного» участия в работе ООО «Исток» более чем основательно помогает расширению её деятельности и улучшению экономических показателей. Конечно, придают «весомости» личности генерального директора Д. Музалевского опубликованные им фотографии с отцом Леонидом Семёновичем и губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Но фотографии – фотографиями, а официальная переписка двух первых лиц региона – это совсем иной уровень. Особенно когда эта переписка касается крупнейшего в регионе предприятия, занимающегося реализацией питьевой воды населению.

Письмо председателя облсовета губернатору с просьбой продлить льготы

В качестве иллюстрации конкретных действий Леонида Семёновича Музалевского, главного единоросса и председателя Орловского областного Совета народных депутатов по поддержке бизнеса сына и тестя, мы ещё раз публикуем его официальное письмо губернатору Андрею Клычкову.

Напомним, что ООО «Исток», руководимое сыном спикера, является крупным региональным налогоплательщиком, осуществляющим продажу питьевой воды населению через разветвлённую систему киосков-автоматов. 8 декабря 2020 года Леонид Музалевский «попросил» продлить действие пониженных налоговых ставок в той сфере, где одна из главных фигур – его семейная фирма «Исток», а также «предусмотреть «меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса для налогоплательщиков, осуществляющих реализацию питьевой воды населению». Именно таким «субъектом» и является ООО «Исток».

КАК СЫГРАТЬ В НАПЁРСТКИ, ЧТОБЫ ПРОКУРАТУРА НЕ ЗАМЕТИЛА?

9 марта 2021 года, вскоре после выхода статьи «Орловского спикера вывели на чистую воду», депутат Орловского городского Совета народных депутатов Виталий Рыбаков обратился в прокуратуру Орловской области с запросом относительно возможной аффилированности Л.С. Музалевского с ООО «Исток», учредителем которого является его тесть, а директором – его сын, и о возможном использовании председателем облсовета должностных полномочий для обеспечения общего покровительства ООО «Исток» в осуществлении его деятельности.

Прокуратура Орловской области провела проверку и 17 марта 2021 года направила обращение для рассмотрения в части компетенции в УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области и комиссию Орловского областного Совета народных депутатов по законодательному обеспечению противодействия коррупции (далее «Комиссия по противодействию»).

Письмо прокуратуры Орловской области

Три недели документы, поступившие из областной прокуратуры, обсуждались в Орловском областном Совете, и результат этого обсуждения был совершенно неожиданным. Ответ, полученный депутатом Рыбаковым и областным надзорным ведомством, пришёл не из «Комиссии по противодействию», а из совершенно другого подразделения, никакого отношения к вопросам, изложенным в обращении депутата и письме прокуратуры, не имеющего. Подписал письмо председатель Комиссии Орловского областного Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Орловского областного Совета народных депутатов (далее – «Комиссия по контролю») С.А. Соколов. В своём ответе он написал, что на заседании этой комиссии (при том, что посылали документы не ей) был обсуждён вопрос об обращении депутата Рыбакова и вопрос о проведении в отношении депутата Музалевского «соблюдения ограничений и запретов», установленных действующим федеральным и региональным законодательством. И даже назначена проверка.

Письмо С.А. Соколова, председателя «Комиссии по проверке»

Вот тут-то и зарыта собака! Никто не просил проверять доходы и имущество Музалевского. Речь в документе прокуратуры шла о вопросах противодействия коррупции – то есть возможного использования должностных полномочий в отношении аффилированного со спикером облсовета юридического лица для оказания ему как минимум общего покровительства. Что же случилось? Кто смог, подобно опытному напёрсточнику, подкинуть шарик под другое устройство защиты пальцев от уколов иглой? И почему это было сделано?

Начнём со второго вопроса. В отличие от областной администрации, у областного законодательного органа не одна, а целых две комиссии, занимающихся вопросами, так или иначе связанными с юридическими аспектами осуществления депутатских полномочий. Мы их уже назвали. Есть, правда, ещё две – Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Орловской области и урегулированию конфликта интересов и Комиссия по индивидуальным служебным спорам, но они работы депутатов особенно не касаются.

А теперь внимание! «Комиссия по противодействию», в соответствии с положением о ней, образована в том числе «в целях осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на противодействие коррупции».

Одной из задач комиссии является «изучение, анализ и обобщение поступающих в Комиссию документов и иных материалов о коррупции и противодействии коррупции». Именно к таким документам и материалам относятся обращение депутата Орловского городского Совета народных депутатов Рыбакова В.А. и письмо прокуратуры Орловской областью за подписью А.В. Трянзина.

В положении о «Комиссии по противодействию», которой были прокуратурой адресованы документы по Л.С. Музалевскому, говорится, что она «в целях выполнения возложенных на неё задач взаимодействует с органами исполнительной государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области, органами местного самоуправления Орловской области, органами областного Совета, в том числе рабочими органами областного Совета и временными органами областного Совета (далее — органы областного Совета), депутатскими объединениями в областном Совете, общественными объединениями, организациями, средствами массовой информации, запрашивает у них материалы, необходимые для осуществления своей деятельности».

То есть все средства для работы с направленными именно в эту, а не другую комиссию документами и материалами по Л.С. Музалевскому у данной комиссии имеются. Она может быть вполне компетентной, поскольку в соответствии с положением имеет право привлекать «к работе для изучения, анализа и обобщения поступающих в Комиссию документов и иных материалов специалистов и независимых экспертов».

В то же время «Комиссия по контролю», вопросами, поставленными в обращении и письме прокуратуры, не занимается. Положение о ней, кстати, по какой-то причине отсутствует на сайте областного Совета, но из названия следует, что она должна контролировать не факты возможного коррупционного поведения депутатов и их действия коррупционной направленности, а лишь представленные ими сведения об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения об аффилированной с председателем Орловского областного Совета народных депутатов фирме ООО «Исток», возглавляемой его близким родственником и имеющей в качестве учредителя другого родственника, никаким образом не относятся к контролируемым этой комиссией сведениям о доходах и имуществе.

По этой причине обсуждение упомянутого вопроса о возможном коррупционном поведении, тем более принятие решений данной комиссией могут находиться вне её компетенции и делают невозможным полноценную проверку фактов, изложенных в обращении депутата Рыбакова В.А.

Всё очень просто! Одну комиссию, полномочную решать поставленный депутатом Рыбаковым и прокуратурой вопрос, просто подменили другой, которая этот вопрос рассматривать не компетентна. И это – залог того, что она даст ответ о том, что проведённая ей проверка соблюдения депутатом Музалевским «запретов и ограничений» никаких негативных результатов не принесла. Или «принесла», как в случае с бывшим главой администрации Орла Александром Муромским, у которого обнаружили «не указание дохода в 9 копеек (процент от вклада) и в 45572 руб. 50 коп. – страховой выплаты», но «не заметили» незадекларированный дом стоимостью в десятки миллионов рублей.

ГДЕ ИСТОК КОРРУПЦИИ?

Кто же мог решиться на то, чтобы попытаться обмануть прокуратуру и отправить документы в ту комиссию, которая реально не сможет их даже рассматривать? Это официально могли сделать только два человека. Первый – лично председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Семёнович Музалевский. Второй – руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов. В компетенцию аппарата, в соответствии с положением о нём, как раз и входит организация проведения служебных проверок и различного рода организационные мероприятия в данной сфере.

Руководителем аппарата Орловского областного Совета народных депутатов является Потёмкин Сергей Сергеевич, сын заместителя председателя Орловского областного Совета народных депутатов Потёмкина Сергея Григорьевича. Напомним, что Сергей Григорьевич является членом фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете, впрочем, как и пять из семи членов той самой «Комиссии по проверке», в которую были отправлены документы, касающиеся председателя облсловета и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Л.С. Музалевского.

Нам кажется, что в данном случае круг из в разной степени подчинённых, зависимых по службе или по партийной работе от Леонида Семёновича Музалевского лиц, которые должны осуществлять в отношении него какую-то проверку, вполне оформлен и вряд ли пойдёт на то, чтобы причинить хоть какое-нибудь беспокойство своему шефу.

Вообще-то мы люди широких взглядов и не возражаем против того, чтобы Комиссия Орловского областного Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, осуществила проверку соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным и региональным законодательством в отношении депутата Музалевского. Проверять имущество и доходы председателя Орловского областного Совета и секретаря регионального политсовета «Единой России» она имеет законное право, причём очень долго – до трёх месяцев. Кроме того, возможны и задержки из-за таких факторов, как уход депутатов на каникулы, продление сроков из-за непредоставления информации какими-либо структурами, а там и выборы не за горами, и новый созыв облсовета, в который Леонид Семёнович Музалевский вообще может не войти.

В то же время, считая, что руководство Орловского областного Совета народных депутатов возложило, возможно, обманным путём, проверку возможной аффилированности с ООО «Исток» и использования должностных полномочий председателем Орловского областного Совета народных депутатов Музалевским Л.С. с целью обеспечения общего покровительства в осуществлении деятельности данного юрлица, возглавляемого его близким родственником, на комиссию, неправомочную проводить эту проверку, обращаем внимание прокуратуры Орловской области на это событие, делающее невозможным объективное и всестороннее рассмотрение важного вопроса противодействия коррупции.

И ещё один сюжет, который, возможно, должен быть рассмотрен на перспективу. Материалы для проверки спецсубъекта – депутата Орловского облсовета Музалевского – о возможной аффилированности его с ООО «Исток», учредителем которого является тесть Л.С. Музалевского, а директором – его сын, и о возможном использовании им должностных полномочий для обеспечения общего покровительства ООО «Исток» в осуществлении его деятельности направлены для проверки в УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Эта структура, конечно, может что-то проверить, но плодотворно работать по делу Музалевского в силу его принадлежности к касте спецсубъектов она не может – это дело СУ СК России по Орловской области.

Воронецкий Сергей

Источник: https://flb.ru/6/4342.html