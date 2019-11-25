Наименование мероприятий Дата и время проведения Место проведения

Городской конкурс творческих работ «Лучший сказочный герой» в рамках новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2020» 15 ноября — 10 декабря Муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования

Новогодний турнир по каратэ на призы ВПП «Единая Россия» (8-11 лет) ДЮСШ «Орел-Карат» 1 декабря 10.00 Спортзал МБОУ — школа № 51 города Орла

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для обучающихся студий ЦДТ №5 «Новогодняя открытка от Деда Мороза» 29 – 23 декабря Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»

Новогодние утренники, вечера отдыха, дискотеки для обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений «Новогодний переполох», «Приключения у новогодней ёлки», «Калейдоскоп чудес», «Новогодний карнавал», «Рождественский вечер», «В Рождество серебром украшена земля», «О рождественских традициях» 16 декабря — 10 января Актовые, музыкальные залы, спортивные залы, муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (украшение) среди учащихся объединений ДЮСШ «Атлант» 16 — 20 декабря ДЮСШ «Атлант»

Конкурс на лучший новогодний плакат среди учащихся объединений ДЮСШ «Атлант» 16 — 20 декабря ДЮСШ «Атлант»

Новогодние музыкальные вечера для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 16 — 25 декабря Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования

Новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки и показом спектаклей для детей, игровые развлекательные программы 16 — 31 декабря 2 — 8 января МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»

Турнир по волейболу, посвященный празднованию Нового года 17 декабря 10.00 Спортзал ДЮСШ № 7

«Новогодние посиделки» Развлекательно-игровая программа с чаепитием для учащихся МБУ ДО «Дом детского творчества №5» 19 декабря 10.00 20 декабря 15.00 Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»

Новогодний утренник «В гостях у Снегурочки» 19 декабря 15.30 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года для общественного актива и руководителей ТОС Советского района города Орла 20 декабря 15.00 Кафе «Ласточка»

Новогоднее конфетти «Новый год настает — Дед Мороз к нам идет» 20 декабря 15.00 МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла», филиал №13 им. Горького

Новогодняя благотворительная концертная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 20 — 27 декабря Зал Орловского противотуберкулёзного диспансера

Новогоднее представление «Однажды в новогодней сказке…» 20 декабря 11.00 21 декабря 10.00 12.00 25 декабря 17.00 Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»

Новогоднее представление у ёлки 21 декабря — 8 января 10.00 12.00 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»

Утренник «Новогоднее приключение» 22 декабря 9.00 12.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Заседание клуба выходного дня «Снежинку хрупкую спрячу в ладонь» 22 декабря 11.00 БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»

Театрализованное представление «Рукавичка» (кукольный спектакль) 22 декабря 12.00 24 декабря 18.00 26 декабря 18.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»

Праздничный вечер «Новогодний серпантин» 23 декабря 12.00 БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла»

Спектакль «Чудо-богатыри». Развлекательная программа «Забавы матушки Метелицы» 23 декабря 16.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов на дому с вручением сладких новогодних подарков 23 — 25 декабря Адресно

Новогоднее мероприятие для инвалидов детства «В гостях у Деда Мороза» 23 — 26 декабря Пер. Рыночный, 4

Интермедии для детей у Новогодней ёлки 23 — 30 декабря 2 — 6 января МБУК «Орловский городской центр культуры», МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург», МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

Театрализованная игровая программа «В гостях у госпожи Метелицы» 23 — 25 декабря 11.30 15.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»

Утренник «Зимние приключения в новогоднюю ночь» 24 декабря 9.30 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Информационно-развлекательный час: «Все про Новый год» 24 декабря 12.00 БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»

Утренник «Новогоднее приключение» 24 декабря 15.00 МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Спортивный праздник «Новогодние рекорды» 24 декабря 16.00 МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»

Спектакль «Алиса в стране чудес». Развлекательная программа «Забавы матушки Метелицы» 24 декабря 17.00 25 декабря 16.00 26 декабря 15.30 17.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Новогодняя спортивно-развлекательная программа для обучающихся отделения рукопашного боя 24 — 25 декабря 18.00 ДЮСШ «Атлант»

Новогодний праздник «Вся украшена шарами праздничная елка» 25 декабря 10.30 МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла», филиал №13 им. Горького

Новогодняя интермедия «Пиратский Новый год» и спектакль кукольного театра «Кот и Лиса» 25 декабря 11.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Детский утренник «А у нас Новый год- елка в гости зовет» 25 декабря 15.00 БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»

Познавательно-развлекательная беседа «Рождество и Новый Год». Русские и французские традиции». 25 декабря 15.10 Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»

Новогодняя интермедия «Зимняя сказка» 25 декабря 16.00 БУО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Праздник Рождества в Школе Гармоничного развития 25 декабря 17.30 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Новогодняя интермедия «Пиратский Новый год» и спектакль театральной студии «Алладин» 25 — 30 декабря 3 — 6 января 13.30 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Праздничный концерт 25 декабря 18.00 БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района»

Новогодняя интермедия «Пиратский Новый год» и спектакль кукольного театра «Кот и Лиса» 26 — 30 декабря 3 — 6 января 11.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Новогоднее путешествие «Новый год шагает по планете» 26 декабря 15.00 27 декабря 11.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»

Междугородний турнир по гандболу «Новогодний мяч» 27 — 29 декабря 10.00 МБОУ – СОШ № 15 имени М. В. Гордеева города Орла

Детский новогодний утренник «Новый год идет по свету» 27 декабря 11.00 БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла»

Районная новогодняя елка для детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 27 декабря 12.00 ул. Комсомольская, 39

Праздничный концерт, посвященный Новому году и Рождеству ансамбля «Наша Гавань» 27 декабря 12.00 пер. Рыночный, 4

Игровая программа «Новогодний калейдоскоп» 27 декабря 12.00 МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла

Районная елка для детей из малообеспеченных, многодетных семей 27 декабря 14.00 БУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Новодний вечер «Новогодний переполох» 27 декабря 15.00 Спортзал ДЮСШ № 7

Турнир по волейболу «Новогодняя снежинка» (юноши 2006-2009г.р.) 28 — 29 декабря 10.00 Спортзал ДЮСШ № 7

Новогодний утренник «Новый год у ворот» 28 декабря 10.00 12.00 Детско-взрослый (подростковый) клуб по месту жительства «Ровесник»

Новогодний праздник для учащихся отделения дзюдо спортивного комплекса «Юность России» 28 декабря 13.00 ОГФСО «Юность России»

Спортивный праздник «Новогодний баскетбол» 29 декабря 10.00 Спортзал МБОУ СОШ № 20

Предновогодний турнир по настольному теннису «В ожидании праздника» 29 декабря 10.00 Спортивный зал ДЮСШ №6

Открытая массовая лыжная гонка «Новогодняя лыжня — 2020» 29 декабря 11.00 Урочище Медведевский лес

Новогодний вечер «Новогодняя елка» 29 декабря 16.00 МБУ ДО «Центр «Десантник»

Праздничный концерт 30 декабря 15.00 Большой зал администрации города Орла

Поздравление матерей новорожденных детей 2020 года руководством администрации города Орла 2 января 10.00 БУЗ ОО «Родильный дом»

Личное первенство города Орла по шахматам среди школьников 3 — 10 января 10.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла»

Рождественский турнир по гандболу среди команд юношей 3 — 6 января 10.00 Спортзал МБОУ — СОШ № 15

Открытое Первенство города Орла по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений 3 — 10 января 10.00 МБУ ДО «ДЮСШ №1»

Массовое катание на лыжах 3 января 11.00 Посадка ст. Лужки

Турнир по мини-футболу «Зимние каникулы» 4 — 8 января 10.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 3 города Орла»

Соревнования по настольному теннису «Рождественский турнир» 4 января 10.00 Атлетический зал ДЮСШ № 7

Новогодний концерт вокальной студии «Живая вода» 4 января 15.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Викторина «Что? Где? Когда?» 5 — 6 января МБУ ДО «Центр «Десантник»

Новогоднее представление у елки 5 — 7 января 10.00 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»

Рождественские гуляния 5 января 11.00 Лесопосадка ст. Лужки

Новогодний концерт вокальной студии «Солнышко» 5 января 11.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Праздник «Рождественские забавы» 5 января 12.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»

Праздничный Рождественский концерт 6 января МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

Рейтинговый турнир по настольному теннису 6 января 10.00 Спортивный зал ДЮСШ № 6

Рождественские соревнования по общефизической подготовке среди учащихся отделения легкой атлетики 6 января 11.00 Легкоатлетический манеж БП ОУОО «Училище олимпийского резерва»

Новогодний турнир по мини-футболу на призы ООО «ФСО «Орловщина» среди юношей 6 — 8 января 10.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 3 города Орла»

Рождественские посиделки — праздничное мероприятие для пожилых людей 7 января 11.00 пер. Рыночный, 4

Рождественская сказка для учащихся отделения православного пения ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского и учащихся Православной гимназии им. Священномученника Иоанна Кукши 8 января Зал ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»

Богатырские забавы (перетягивание каната, бой мешками, прыжки в мешках, поднятие гири и т.д.) 8 января 11.00 МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла»

Праздник «Рождество» в студии «Благовест» 8 января 12.00 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»

Праздник «Свет Рождественской звезды» 8 января 18.30 Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»

Соревнования по тактической подготовке «Лазер-таг» 10 января 10.00 МБУ ДО «Центр «Десантник»