Список новогодних и рождественских мероприятий в Орле (6+)
|Наименование мероприятий
|Дата и время проведения
|Место проведения
|Городской конкурс творческих работ «Лучший сказочный герой» в рамках новогоднего проекта «Сказки на девяти дубах – 2020»
|15 ноября — 10 декабря
|Муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения,
муниципальные бюджетные образовательные учреждения,
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
|Новогодний турнир по каратэ на призы ВПП «Единая Россия» (8-11 лет) ДЮСШ «Орел-Карат»
|1 декабря
10.00
|Спортзал МБОУ — школа № 51 города Орла
|Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества для обучающихся студий ЦДТ №5 «Новогодняя открытка от Деда Мороза»
|29 – 23 декабря
|Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»
|Новогодние утренники, вечера отдыха, дискотеки для обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений «Новогодний переполох», «Приключения у новогодней ёлки», «Калейдоскоп чудес», «Новогодний карнавал», «Рождественский вечер»,
«В Рождество серебром украшена земля»,
«О рождественских традициях»
|16 декабря — 10 января
|Актовые, музыкальные залы, спортивные залы, муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения,
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
|Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (украшение) среди учащихся объединений
ДЮСШ «Атлант»
|16 — 20 декабря
|ДЮСШ «Атлант»
|Конкурс на лучший новогодний плакат среди учащихся объединений
ДЮСШ «Атлант»
|16 — 20 декабря
|ДЮСШ «Атлант»
|Новогодние музыкальные вечера для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования
|16 — 25 декабря
|Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
|Новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки и показом спектаклей для детей, игровые развлекательные программы
|16 — 31 декабря
2 — 8 января
|МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль»
им. М. М. Бахтина»
|Турнир по волейболу, посвященный празднованию Нового года
|17 декабря
10.00
|Спортзал ДЮСШ № 7
|«Новогодние посиделки»
Развлекательно-игровая программа с чаепитием для учащихся МБУ ДО «Дом детского творчества №5»
|19 декабря
10.00
20 декабря
15.00
|Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»
|Новогодний утренник
«В гостях у Снегурочки»
|19 декабря
15.30
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года для общественного актива и руководителей ТОС Советского района города Орла
|20 декабря
15.00
|Кафе «Ласточка»
|Новогоднее конфетти «Новый год настает — Дед Мороз к нам идет»
|20 декабря
15.00
|МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла», филиал №13 им. Горького
|Новогодняя благотворительная концертная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья
|20 — 27 декабря
|Зал Орловского противотуберкулёзного диспансера
|Новогоднее представление
«Однажды в новогодней сказке…»
|20 декабря
11.00
21 декабря
10.00
12.00
25 декабря
17.00
|Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»
|Новогоднее представление у ёлки
|21 декабря — 8 января
10.00
12.00
|Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»
|Утренник «Новогоднее приключение»
|22 декабря
9.00
12.00
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Заседание клуба выходного дня
«Снежинку хрупкую спрячу в ладонь»
|22 декабря
11.00
|БУКОО «Библиотека
им. М.М. Пришвина»
|Театрализованное представление «Рукавичка» (кукольный спектакль)
|22 декабря
12.00
24 декабря
18.00
26 декабря
18.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»
|Праздничный вечер
«Новогодний серпантин»
|23 декабря
12.00
|БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла»
|Спектакль «Чудо-богатыри».
Развлекательная программа
«Забавы матушки Метелицы»
|23 декабря
16.00
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов на дому с вручением сладких новогодних подарков
|23 — 25 декабря
|Адресно
|Новогоднее мероприятие для инвалидов детства «В гостях у Деда Мороза»
|23 — 26 декабря
|Пер. Рыночный, 4
|Интермедии для детей у Новогодней ёлки
|23 — 30 декабря
2 — 6 января
|МБУК «Орловский городской центр культуры»,
МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург», МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Театрализованная игровая программа
«В гостях у госпожи Метелицы»
|23 — 25 декабря
11.30
15.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»
|Утренник «Зимние приключения в новогоднюю ночь»
|24 декабря
9.30
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Информационно-развлекательный час:
«Все про Новый год»
|24 декабря
12.00
|БУКОО «Библиотека
им. М.М. Пришвина»
|Утренник «Новогоднее приключение»
|24 декабря
15.00
|МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Спортивный праздник «Новогодние рекорды»
|24 декабря
16.00
|МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»
|Спектакль «Алиса в стране чудес».
Развлекательная программа
«Забавы матушки Метелицы»
|24 декабря
17.00
25 декабря
16.00
26 декабря
15.30
17.00
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Новогодняя спортивно-развлекательная программа для обучающихся отделения рукопашного боя
|24 — 25 декабря
18.00
|ДЮСШ «Атлант»
|Новогодний праздник «Вся украшена шарами праздничная елка»
|25 декабря
10.30
|МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла», филиал №13 им. Горького
|Новогодняя интермедия «Пиратский Новый год» и спектакль кукольного театра
«Кот и Лиса»
|25 декабря
11.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Детский утренник «А у нас
Новый год- елка в гости зовет»
|25 декабря
15.00
|БУКОО «Библиотека
им. М.М. Пришвина»
|Познавательно-развлекательная беседа «Рождество и Новый Год». Русские и французские традиции».
|25 декабря
15.10
|Актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла»
|Новогодняя интермедия «Зимняя сказка»
|25 декабря
16.00
|БУО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
|Праздник Рождества в Школе Гармоничного развития
|25 декабря
17.30
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Новогодняя интермедия
«Пиратский Новый год»
и спектакль театральной студии «Алладин»
|25 — 30 декабря
3 — 6 января
13.30
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Праздничный концерт
|25 декабря
18.00
|БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района»
|Новогодняя интермедия «Пиратский Новый год» и спектакль кукольного театра
«Кот и Лиса»
|26 — 30 декабря
3 — 6 января
11.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Новогоднее путешествие
«Новый год шагает по планете»
|26 декабря
15.00
27 декабря
11.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»
|Междугородний турнир по гандболу «Новогодний мяч»
|27 — 29 декабря
10.00
|МБОУ – СОШ № 15 имени
М. В. Гордеева города Орла
|Детский новогодний утренник
«Новый год идет по свету»
|27 декабря
11.00
|БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района города Орла»
|Районная новогодняя елка для детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
|27 декабря
12.00
|ул. Комсомольская, 39
|Праздничный концерт, посвященный Новому году и Рождеству ансамбля «Наша Гавань»
|27 декабря
12.00
|пер. Рыночный, 4
|Игровая программа «Новогодний калейдоскоп»
|27 декабря
12.00
|МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла
|Районная елка для детей из малообеспеченных, многодетных семей
|27 декабря
14.00
|БУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
|Новодний вечер «Новогодний переполох»
|27 декабря
15.00
|Спортзал ДЮСШ № 7
|Турнир по волейболу «Новогодняя снежинка» (юноши 2006-2009г.р.)
|28 — 29 декабря
10.00
|Спортзал ДЮСШ № 7
|Новогодний утренник «Новый год у ворот»
|28 декабря
10.00
12.00
|Детско-взрослый (подростковый) клуб по месту жительства «Ровесник»
|Новогодний праздник для учащихся отделения дзюдо спортивного комплекса «Юность России»
|28 декабря
13.00
|ОГФСО «Юность России»
|Спортивный праздник «Новогодний баскетбол»
|29 декабря
10.00
|Спортзал МБОУ СОШ № 20
|Предновогодний турнир по настольному теннису «В ожидании праздника»
|29 декабря
10.00
|Спортивный зал ДЮСШ №6
|Открытая массовая лыжная гонка «Новогодняя лыжня — 2020»
|29 декабря
11.00
|Урочище Медведевский лес
|Новогодний вечер «Новогодняя елка»
|29 декабря
16.00
|МБУ ДО «Центр «Десантник»
|Праздничный концерт
|30 декабря
15.00
|Большой зал администрации города Орла
|Поздравление матерей новорожденных детей 2020 года руководством администрации города Орла
|2 января
10.00
|БУЗ ОО «Родильный дом»
|Личное первенство города Орла по шахматам среди школьников
|3 — 10 января
10.00
|МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла»
|Рождественский турнир по гандболу среди команд юношей
|3 — 6 января
10.00
|Спортзал МБОУ — СОШ № 15
|Открытое Первенство города Орла по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений
|3 — 10 января
10.00
|МБУ ДО «ДЮСШ №1»
|Массовое катание на лыжах
|3 января
11.00
|Посадка
ст. Лужки
|Турнир по мини-футболу
«Зимние каникулы»
|4 — 8 января
10.00
|МБУ ДО «ДЮСШ № 3 города Орла»
|Соревнования по настольному теннису «Рождественский турнир»
|4 января
10.00
|Атлетический зал ДЮСШ № 7
|Новогодний концерт вокальной студии «Живая вода»
|4 января
15.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Викторина «Что? Где? Когда?»
|5 — 6 января
|МБУ ДО «Центр «Десантник»
|Новогоднее представление у елки
|5 — 7 января
10.00
|Бюджетное учреждение культуры Орловской области
«Орловский театр кукол»
|Рождественские гуляния
|5 января
11.00
|Лесопосадка ст. Лужки
|Новогодний концерт вокальной студии «Солнышко»
|5 января
11.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Праздник «Рождественские забавы»
|5 января
12.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»
|Праздничный Рождественский концерт
|6 января
|МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Рейтинговый турнир по настольному теннису
|6 января
10.00
|Спортивный зал ДЮСШ № 6
|Рождественские соревнования по общефизической подготовке среди учащихся отделения легкой атлетики
|6 января
11.00
|Легкоатлетический манеж
БП ОУОО «Училище олимпийского резерва»
|Новогодний турнир по мини-футболу на призы ООО «ФСО «Орловщина» среди юношей
|6 — 8 января
10.00
|МБУ ДО
«ДЮСШ № 3 города Орла»
|Рождественские посиделки — праздничное мероприятие для пожилых людей
|7 января
11.00
|пер. Рыночный, 4
|Рождественская сказка для учащихся отделения православного пения ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского и учащихся Православной гимназии им. Священномученника Иоанна Кукши
|8 января
|Зал ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»
|Богатырские забавы (перетягивание каната, бой мешками, прыжки в мешках, поднятие гири и т.д.)
|8 января
11.00
|МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла»
|Праздник «Рождество» в студии «Благовест»
|8 января
12.00
|Актовый зал МБУ ДО «Центр детского творчества № 3 города Орла»
|Праздник «Свет Рождественской звезды»
|8 января
18.30
|Актовый зал
МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»
|Соревнования по тактической подготовке «Лазер-таг»
|10 января
10.00
|МБУ ДО «Центр «Десантник»
|Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды»
|15 января
17.00
|МБУК «Орловский городской центр культуры»