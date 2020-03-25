«Спонсорские» миллионы: потеряны и не найдены

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

В начале недели орловские СМИ сообщили, что один из самых одиозных чиновников из команды экс-губернатора Потомского Александр Ремига претендует на кресло вице-губернатора Владимирской области. Покинувший Орел в октябре 2017-го, то есть практически сразу после назначения врио губернатора Андрея Клычкова, Александр Ремига вскоре занял должность министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, а теперь собирается на более высокий пост. Между тем, многие орловчане еще хорошо помнят о деяниях Ремиги в Орловской области и надеются, что рано или поздно эти деяния получат должную оценку.

В Орловскую область гражданин Ремига прибыл в 2015 году по приглашению губернатора-коммуниста Потомского, заняв должность зампреда областного правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. Именно Александр Ремига курировал такие стратегические и, что немаловажно, денежные направления, как капремонт, благоустройство городской среды, ремонт и содержание дорог – и результаты его деятельности до сих пор вызывают справедливое возмущение граждан.

Самое активное участие Ремига принимал и в подготовке к празднованию 450-летнего юбилея Орла. Как в свое время писала «Орловская среда», он, например, в числе прочих птенцов гнезда Потомского направлял руководителям государственных и муниципальных предприятий письма с просьбами об оказании спонсорской помощи на проведение праздничных мероприятий. Одно из таких писем, подписанных Ремигой, к примеру, получило руководство агрофирмы «Мценская». Кроме «Мценской», «спонсорскую» помощь оказывали «Орелоблэнерго», «Орелгортеплоэнерго» и прочие предприятия. Что характерно, получателем этой так называемой помощи значилась одна-единственная фирма — ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа».

Эта компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей была зарегистрирована в городе Омске в мае 2015 года. Основной вид деятельности – деятельность рекламных агентств. «Каким образом фирма из далекой Сибири оказалась координатором юбилейных мероприятий в Орле? – задавалась вопросом «Орловская среда» еще в феврале 2019 г. – Никаких официальных сведений об участии «Авангард Ритэйл энд Медиа» в конкурсах на право эти мероприятия организовывать найти не удалось. Тем не менее руководители орловских госпредприятий безропотно были готовы перечислять миллионы в карман фирмочки. В декабре 2018-го ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа» было ликвидировано. Три исполнительных производства, открытых в отношении компании, завершены – на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание…»

В начале прошлого года издание FLB.RU назвало предположительную сумму благотворительных траншей, поступивших на счета ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа» от орловских «спонсоров» — 30 миллионов рублей. Сейчас появились сведения, что эта сумма в полтора раза больше.

Еще в начале прошлого года депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков направил в СУ СК России по Орловской области обращение, в котором просил провести проверку по факту возможного хищения средств, перечисленных в качестве благотворительной помощи на проведение праздничных мероприятий в адрес фирмы-однодневки. Как мы поняли, Следственный комитет такую проверку провел.

В «Орловскую среду» поступила информация — сразу оговоримся, анонимная и требующая тщательной проверки со стороны правоохранительных органов – о том, что сумма собранных спонсорских средств составила 45 миллионов рублей.

Информатор, назвавшийся работником Следственного комитета и побоявшийся по понятным причинам указать свою фамилию, сообщил, что руководитель ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа» Завьялов признал, что часть этих денег взял себе в качестве зарплаты, а часть обналичил и передал должностным лицам, ответственным за проведение празднования 450-летия города Орла через посредников.

При этом Завьялов якобы предъявил липовые документы об исполнении работ на указанную сумму, а именно: якобы ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа» организовали и оплатили размещение артистов, выступавших на праздничном концерте в День города (тогда как комитет по организации празднования 450-летия Орла проводил отдельные торги на оказание данной услуги), а также якобы фирма оплачивала выступления артистов, в том числе группы «Серебро» (при этом, как утверждает информатор, существует документ за подписью продюсера группы Максима Фадеева, в котором сообщается, что артисты работали бесплатно).

Кроме того, в поступившей в «Орловскую среду» информации фигурируют фамилии двух высокопоставленных чиновников из команды Потомского – его заместителей Филатова и Ремиги.

Первый, как утверждает источник, признал (как мы понимаем, в ходе проверочных мероприятий), что единолично подписал протокол совета директоров АО «Орелоблэнерго» о выделении спонсорской помощи ООО «Авангард Ритэйл энд Медиа» без проведения заседания совета. При этом, несмотря на то, что АО «Орелоблэнерго» признало, что ему был нанесен ущерб, следователь, которая расследовала данное дело, сочла его незначительным.

Что касается господина Ремиги, то он назван в качестве лица, которому Завьялов якобы передал обналиченные спонсорские средства. Повторим, мы не можем утверждать, что так оно и было на самом деле: данная информация требует тщательной проверки, и опубликовали мы ее лишь по той причине, что редакция не располагает возможностями подтвердить либо опровергнуть эти сведения. Надеемся, что этим займутся соответствующие органы, которые не станут скрывать результаты расследования дела и ознакомят с ними СМИ и общественность.