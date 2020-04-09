Спорт орловских достижений

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

Нет-нет, дорогой читатель! Никакой ошибки в заголовке нет. Просто цель данной статьи не познакомить читающую публику с достижениями орловских спортсменов, а показать, если так можно выразиться, «изнанку» тех процессов, которые влияют на покорение спортивного Олимпа. Очень детальный «разбор полетов» устроили депутаты на мартовском заседании профильного комитета облсовета. Коснулись и состояния спортивных сооружений, и размера зарплат тренеров, и даже вознаграждений, которые получат золотые призеры Олимпиады (если такие в нашем регионе когда-нибудь появятся). Понятно, что из-за объявленной пандемии спортивная (как и всякая другая) жизнь ушла в глубокий анабиоз. Официально даже перенесена летняя Олимпиада. Но проблемы регионального спорта, во-первых, в анабиоз не впадали. А, во-вторых, по окончании пандемии их все равно необходимо будет решать.

«Строго по проекту»

Самым интересным оказалось обсуждение недавно проведенного ремонта школы олимпийского резерва (гимнастической). После него крыша течет во всех местах, а в двери в буквальном смысле не пройти. По проекту ширина дверных проемов метр двадцать, а по факту – сантиметров 60 от силы. Отсюда возникает закономерный вопрос: кто и на каком основании подписал документы о приемке этого объекта и вводе его в эксплуатацию? (Кстати, мы недавно писали об аналогичной истории с орловскими театрами и задавались тем же вопросом. Смотрите статью «Бюджет платит дважды» на нашем сайте http://orelsreda.ru/byudzhet-platit-dvazhdy/ ). Директор школы старается изо всех сил хоть что-то привести в порядок. Например, на третьем этаже административного здания течет потолок по всему периметру. И чтобы школу не штрафовали, там просто меняют плитку на подвесном потолке. Она набухает, начинает падать. Ее снова меняют. Это просто фантастика, которую талантливые орловские управленцы (курировавшие этот строительный объект и принявшие его в эксплуатацию) умудрились сделать реальностью! Как заверил начальник облуправления физической культуры и спорта Алексей Берестов, объект все еще на гарантии, и подрядчик не успел обанкротиться. Дело рассматривается в суде. Естественно, что пока нет решения суда, областные власти не могут приступить к полноценному ремонту.

Заместитель руководителя профильного департамента облправительства господина Блохина Алексей Васильев пояснил, что был на объекте. Ремонт, по его словам, проводился строго по проекту, который прошел государственную экспертизу. И после ремонта объект был принят всеми заинтересованными сторонами. Депутат Олег Кошелев уточнил: текущая крыша – так и было заложено в проекте? И насчет узких дверей тоже хотелось бы уточнить – так и было в проекте? Кстати, в ходе обсуждения выяснился еще один потрясающий «штрих» недавно проведенного ремонта. Оказалось, рабочие не вывезли строительный мусор и грунт, который до сих пор лежит в подвале спортшколы. И мусора там порядка 30 КАМАЗов. Если у каких-то учреждений в подвале склад, у кого-то подсобные помещения, то в недавно отремонтированной «строго по проекту» спортшколе в подвале – мусорный полигон. Председатель комитета поинтересовался: это дети, занимающиеся в школе, должны вывозить теперь весь этот мусор в качестве допнагрузки на тренировках? Алексей Васильев клятвенно пообещал разобраться в проблеме. На что получил алаверды точно такую же клятву: если вопрос не решится, то одно из ближайших заседаний комитета будет выездным, чтобы депутаты своими глазами увидели и заваленный хламом подвал, и узкие двери, и текущую крышу.

Цена золота

На комитете зашла речь о перспективах участия наших спортсменов в ближайших олимпийских и паралимпийских играх. Еще до решения о переносе игр все шансы попасть в сборную имели Антонина Шмелева (мастер спорта по дзюдо), Евгения Овчинникова (мастер спорта по конному спорту) и Никита Суханов (мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе). Большие надежды связывают с Ильей Аксеновым, которому в прошлом году присвоили звание «заслуженный мастер спорта». Вот только работая инструктором в центре спортивной подготовки, он получает 17 000 рублей. Председатель комитета отметил, что заслуженные мастера спорта – это «штучный товар», а он получает 17 000. И это при том, что мастера спорта вообще получают по 12 000. Еще хуже обстоят дела с наградными на крупных соревнованиях. За третье место на чемпионате Европы призер получает… 5 000 рублей. И это в условиях, когда только вывезти спортсмена на соревнования международного уровня стоит порядка 50 000 рублей. Начальник орловского спорта Алексей Берестов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о корректировке положения об оплате труда спортсменов. Сразу же всплыл вопрос о сумме премиальных, которые получают спортсмены, получившие уникальную возможность участвовать в олимпийских играх. Сейчас обладатель золотой олимпийской медали получает от региона премию 100 000 рублей! И это при том, что в Орловской области вообще ни одного золотого олимпийского призера…

«Лирическое» отступление

На комитете затронули еще одну очень важную проблему, которая не имеет прямого отношения к спорту, но касается вознаграждения за работу. Мы посчитали, что необходимо рассказать об этом читателям, поскольку очень многие и очень серьезно столкнутся с этой бедой, если в ближайшее время не будет найден адекватный и оперативный выход из тупика. Среднемесячная зарплата в целом по сфере образования в 2019 составила 21,9 тыс руб. (это включая и обслуживающий персонал). Конкретно по педагогическим работникам средняя зарплата дошла до отметки 26,4 тыс. руб. (без учета того, что многие работают с существенным превышением нормативов, «вытягивая» на себе по полторы-две ставки). В этом году планку доведут до отметки 27,9 тыс. руб. (опять же без учета нагрузки).

Собственно о проблеме. Как отметил председатель комитета, в Орле произошло повышение зарплат учителей. При этом зарплаты администрации школ оказались неизменными. По информации депутатов, многих завучей перевели с полной ставки на 0,5. В итоге ситуация в соседних регионах оказалась более привлекательной, и многие собираются сменить место работы. Чтобы избежать массового оттока завучей из орловских школ в учебные заведения соседних областей, народные избранники попросили решить эту проблему как можно оперативнее.

Сергей Миляхин