Спортивным секциям Орла предложили организовать летом самопрезентации

Спортивным секциям Орла предложили во время летних каникул организовать во дворах многоэтажных домов серию спортивных праздников, которых точнее было бы назвать «самопрезентациями». Такую оригинальную идею озвучили на рабочем совещании в городской администрации.

Дело в том, что многие орловцы не знают о том, какие спортивные секции расположены по соседству и каким видам спорта можно отдать обучаться своих детей. Со своей стороны и секции не всегда могут рассказать о своих успехах — так как в СМИ спорту уделяется очень мало места. А подобные спортивные праздники могли бы удовлетворить сразу обе стороны — и родители посмотрели бы на достижения юных спортсменов, и секции получили бы возможность привлечь в свои ряды новых ребят. Городские чиновники публично заверили, что готовы всячески содействовать проведению подобных дворовых спортивных шоу.

 

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Опубликовано 24 мая 2017 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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