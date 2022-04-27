27 апреля 2022



Спорткомплекс в Медведевском лесу все же построят

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала текст видеообращения к губернатору Клычкову и мэру Орла Парахину, которое записал житель Северного района Игорь Мельников. Речь в нем шла о том, что на опушке Медведевского леса, где на месте футбольного поля должны были построить современный спорткомплекс, ни стадиона, ни хоккейного корта, ни баскетбольной площадки, обещанных жителям микрорайона, так и не появилось. Вместо него граждане вот уже почти два года «любуются» грязными лужами и кучами грунта. Даже забор, которым была обнесена стройплощадка, исчез. Автор видео просил представителей областной и городской власти обратить внимание на проблему. Не знаем, услышали ли его Клычков и Парахин, но, как отмечала «Орловская среда» в предыдущей публикации, на обращение отреагировал депутат облсовета Евгений Косогов. Как и обещал, Косогов разобрался в вопросе и ответил автору видео и всем жителям Северного района, разместив видеорепортаж с места событий на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

https://vk.com/wall-107820151_3322

 

— После полученного обращения от жителей Северного района о том, что приостановлено строительство спортивного комплекса на территории урочища «Медведевский лес», мной была проработана данная ситуация, — сообщил Евгений Косогов. – Докладываю: на этой неделе я разговаривал с начальником областного управления спорта — Берестовым, также беседовал с руководителем «Орелгосзаказчика» — товарищем Гутновым, и у меня следующая информация для всех жителей Северного района и города Орла.

В течение всего этого периода происходил перерасчет стоимости строительства спорткомплекса из-за удорожания строительных материалов. До 1 июля 2022 года будет заключен контракт с подрядной организацией на строительство данного спорткомплекса.

Выражаю благодарность жителям Северного района, которые обратились ко мне, и прошу впредь сообщать о тех проблемах, которые существуют у нас в Северном районе, чтобы мы вместе, сообща, плечом к плечу их решали.

Депутат Косогов побывал на опушке Медведевского леса, где проверил, в каком состоянии находятся спортивная и детская площадки, оборудованные здесь совсем недавно. Как выяснилось, и игровое, и спортивное оборудование требует ремонта. Депутат зафиксировал на видео сломанные и некачественно закрепленные тренажеры, криво установленный теннисный стол, сломанные качели и детскую горку.

— В ходе технического осмотра состояния оборудования детской игровой и спортивной площадок были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем я направлю депутатский запрос в адрес руководства администрации города Орла, чтобы данное оборудование было отремонтировано в кратчайшие сроки, — рассказал Евгений Косогов «Орловской среде», еще раз поблагодарив всех жителей Северного района за их неравнодушие и гражданскую активность.

 

 

 

 

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Опубликовано 27 Апр 2022 в 15:47. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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