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В результате формального подхода должностных лиц областного департамента здравоохранения к организации лекарственного обеспечения ребенка-инвалида своевременно не обеспечили необходимым препаратом. В связи с этим прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области по социальной политике Сергею Ступину. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки по обращению жительницы г. Ливны, воспитывающей ребенка-инвалида, было

установлено, что ребенок состоит на учете в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ».

Районная больница направила заявку на лекарственные средства и специализированные продукты лечебного питания для ребенка в отдел лекарственного обеспечения департамента здравоохранения. Закупка препарата была начата в ноябре 2016 года. Однако аукционы не состоялись.

Повторное проведение аукционов было организовано только в феврале 2017 года. В связи с чем препарат может быть поставлен не ранее мая 2017 года.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.

Как видим, не только СМИ, депутаты, но уже и прокуратура обращает внимание зампреда правительства по социальной политике на то, что пора бы ему сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей. Напомним, в прошлом номере «Орловская среда» писала об особом рвении, которое проявлял зампред, организовывая вояж орловской делегации, в частности, хора «Лик» в Словению. За подписью Сергея Ступина орловским предприятиям были направлены письма с просьбой перечислить средства для оплаты авиабилетов, а также на счет областной филармонии в связи со значимостью данного события.

Очевидно, своевременное обеспечение лекарствами детей-инвалидов, как и неработающие два года томографы в Орловской областной клинической больнице не являются для зампреда правительства значимыми проблемами. Или же до них у Ступина просто руки не дошли? Ведь в ходе визита в балканскую республику его шеф Вадим Потомский просто обязан был предстать в окружении хора.