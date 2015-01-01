Споёмте, друзья!

В результате формального подхода должностных лиц областного департамента здравоохранения к организации лекарственного обеспечения ребенка-инвалида своевременно не обеспечили необходимым препаратом.  В связи с этим прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области по социальной политике Сергею Ступину. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки по обращению жительницы г. Ливны, воспитывающей ребенка-инвалида, было

установлено, что ребенок состоит на учете в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ».

Районная больница направила заявку на лекарственные средства и специализированные продукты лечебного питания для ребенка в отдел лекарственного обеспечения департамента здравоохранения. Закупка препарата была начата в ноябре 2016 года. Однако аукционы не состоялись.

Повторное проведение аукционов было организовано только в феврале 2017 года. В связи с чем препарат может быть поставлен не ранее мая 2017 года.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.

Как видим, не только СМИ, депутаты, но уже и прокуратура обращает внимание зампреда правительства по социальной политике на то, что пора бы ему сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей. Напомним, в прошлом номере «Орловская среда» писала об особом рвении, которое проявлял зампред, организовывая вояж орловской делегации, в частности, хора «Лик» в Словению. За подписью Сергея Ступина орловским предприятиям были направлены письма с просьбой перечислить средства для оплаты авиабилетов, а также на счет областной филармонии в связи со значимостью данного события.

Очевидно, своевременное обеспечение лекарствами детей-инвалидов, как и неработающие два года томографы в Орловской областной клинической больнице не являются для зампреда правительства значимыми проблемами. Или же до них у Ступина просто руки не дошли? Ведь в ходе визита в балканскую республику его шеф Вадим Потомский просто обязан был предстать в окружении хора.

 

Медицинская проверка
Материнский капитал теперь можно направить на первый взнос по жилищному кредиту
Половодье в Орловской области пошло на спад
Опубликовано 05 Апр 2017 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"