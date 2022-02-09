Справедливая команда обратилась в Следственный комитет

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

Депутаты Справедливой команды Орловского областного и Орловского городского советов обратились в Следственный комитет с заявлением, в котором просят правоохранительные органы проверить аудиозапись, ранее размещенную в орловских СМИ. Ее содержание дает основания полагать, что предположительно мэр Юрий Парахин и первый заместитель мэра, секретарь Орловского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Проваленкова в период выборов депутатов Орловского областного совета в 2021 году планировали ряд фальсификаций, чтобы обеспечить победу определенных кандидатов.

Напомним, на совещании, попавшем на аудиозапись, в качестве методов подтасовки итогов выборов обсуждаются такие, как устранение с участков независимых наблюдателей (например, при помощи добавления в напитки слабительного средства), использование так называемых каруселей с участием граждан цыганской национальности, а также подмена ящиков для переносного голосования на фальшивые с уже вброшенным нужным числом фальшивых же бюллетеней.

Как рассказал лидер орловских справедливороссов Руслан Перелыгин, депутаты Справедливой команды обратились в Следственный комитет 4 февраля с заявлением о проведении проверки аудиозаписи, на которой граждане с голосами, похожими на голоса Парахина и Проваленковой, планируют фальсификацию итогов голосования.

По словам депутата Игоря Коновалова, поводом для обращения стало отсутствие реакции правоохранительных органов на заявление редакции газеты «Орловская среда» о том, что в нашем распоряжении имеется полная аудиозапись того самого совещания.

— Мы считаем, что такие факты должны быть тщательно расследованы, а виновные наказаны, — говорит депутат облсовета Алина Воропаева. – Поскольку подобные деяния подрывают доверие к власти, веру людей в честные выборы и основы конституционного строя России.

— За последние годы мы были свидетелями многочисленных нарушений на выборах в Орловской области, однако таких вопиющих нарушений за всю историю Орловской области не было никогда, — сообщил депутат Евгений Косогов.

— Я как кандидат в депутаты на выборах в областной совет уступил всего лишь несколько десятков голосов, — рассказал депутат Орловского горсовета Сергей Елесин. – И теперь я сомневаюсь в легитимности результата выборов в моем округе.

— Мы всегда выступали за честные выборы, — заявил депутат Орловского облсовета Игорь Рыбаков. – Уверен, что для правоохранительных органов защитить интересы жителей нашей области – дело чести.

— Жители Орловской области проявили свою гражданскую позицию, пришли на выборы и проголосовали, — говорит депутат горсовета Виктор Панухник. – Фальсификация выборов – это преступное неуважение к жителям нашей области.

— На мой взгляд, часть записи свидетельствует о системной фальсификации выборов, — считает депутат Константин Клепов. – Это не должно остаться безнаказанным.

— Выборы – это неотъемлемая часть демократического общества. И мы не должны позволять группе чиновников допускать фальсификации на выборах – они должны быть привлечены к ответственности, — убежден депутат Виталий Рыбаков.

Видеоролик с комментариями депутатов опубликован на официальном сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Орловской области https://oryol.spravedlivo.ru/005198062.html и на страницах депутата Виталия Рыбакова в социальных сетях

https://vk.com/vitaliyrybakov

https://www.facebook.com/rybakov57

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— После официального обращения журналиста Владимира Панфилова в правоохранительные органы, которое он озвучил в своей авторской программе «Резюме», сообщив о возможных нарушениях избирательного законодательства в период выборов 2021 года, я, как депутат и гражданин России, был крайне удивлен формальным подходом правоохранительных органов к проведению проверки по данному факту.

Ведь на опубликованных аудиозаписях, на мой взгляд, недвусмысленно прослеживаются действия определенной группы лиц, которые, пользуясь своим должностным положением, пытались повлиять, а может, и повлияли, на результаты проводимых осенью 2021 года выборов.

А после прослушивания полной оригинальной версии аудиозаписи мне как простому человеку казалось, что и доказывать ничего не надо!

На мой взгляд, для сотрудников правоохранительных и следственных органов не должно быть никакой сложности в том, чтобы идентифицировать персональную принадлежность голосов должностных лиц, которые имеются на данной аудиозаписи, установить круг лиц, которые присутствовали на данном собрании, сопоставить цели и задачи этих людей, выявить организаторов собрания этой группы чиновников. Представляется очевидным, что собрание проходило в стенах администрации г. Орла, а возможно, и в одном из кабинетов руководства администрации города.

На данных аудиозаписях идет речь о том, что данные должностные лица, которые, очевидно, не являлись членами избирательных комиссий, проводят инструктажи предположительно с членами территориальных избирательных комиссий и дают ряд незаконных указаний, направленных на нарушение избирательного процесса в нашем регионе.

В частности, данные лица в период избирательной кампании планируют осуществлять:

— подкуп избирателей;

— организацию так называемых «каруселей»;

— призывают уничтожать агитационные материалы оппонентов и наклеивать агитационные материалы «своих кандидатов»;

— требуют осуществлять подмену ящиков для голосования, предназначенных для избирателей, которые изъявили желание голосовать вне помещения для голосования;

— требуют сообщать им о предварительных итогах голосования и без их указания в Государственную автоматизированную систему «ВЫБОРЫ» не вносить результаты волеизъявления граждан.

При этом, как следует из содержания данных аудиозаписей, от членов избирательных комиссий напрямую требуется контролировать возможно допустимый барьер голосов избирателей, чтобы не допустить ряд политических партий до получения депутатских мандатов.

На мой взгляд, данная аудиозапись является бесспорным доказательством, свидетельствующим о том, что данные лица совершали противозаконные действия, подпадающие под действие Уголовного кодекса РФ.

​По информации, которая озвучивалась в период выборов в СМИ, было известно и о том, что в МБОУ СОШ № 25 и № 32 г. Орла осуществлялась незаконная агитация в пользу известной партии. В МБОУ СОШ № 32 г. Орла был вынужден уволиться директор школы. Истинная причина его увольнения, мне кажется совсем иной, чем озвученная официально. Правоохранительным органам, думаю, предстоит разобраться в том, чьи он выполнял указания сверху и кому из своих подчиненных мог давать незаконные распоряжения в ходе прошедших выборов.

В данном комментарии я озвучил лишь два эпизода, которые доказывают и подтверждают факты реальных нарушений избирательного процесса, а не намерения и пустые разговоры данной группы чиновников, которые были зафиксированы в ходе их опроса.

​Аудиозаписи, с голосами чиновников, похожими на голоса должностных лиц администрации г. Орла, безусловно, представляют широкий общественный интерес и нуждаются в самой тщательной проверке следственных органов, так как сам факт проведения подобных собраний подрывает веру людей в легитимность выборов в нашем регионе.

Уважаемые читатели, на основании вышеизложенного я как депутат и патриот своей страны буду держать данный вопрос на постоянном контроле и ходатайствовать перед руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о том, чтобы действиям участников совещания, голоса которых зафиксированы на данной аудиозаписи, была дана правовая оценка в соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ.