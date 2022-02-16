Справедливая команда требует отставки мэра Парахина

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

Депутаты Справедливой команды записали видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову с требованием инициировать отставку мэра города Орла Юрия Парахина.

— Уважаемые жители города Орла! Мы, Справедливая команда, обращаемся к губернатору Орловской области Клычкову Андрею Евгеньевичу. Уважаемый Андрей Евгеньевич! Мы требуем от вас инициировать удаление мэра Парахина с занимаемой должности, — заявил депутат Орловского облсовета, руководитель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин. – Мы видим как минимум семь ключевых причин отставки мэра Парахина,

Эти причины перечислили депутаты Справедливой команды.

Алина Воропаева, депутат Орловского облсовета, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»

— На градоначальника заведено уголовное дело коррупционной направленности. При этом он до сих пор не отстранен от своего поста и финансовых потоков. Такая ситуация является нонсенсом. Она не имела и не имеет аналогов ни в одном регионе нашей страны.

Игорь Рыбаков, депутат Орловского облсовета

— Первое, с чего начал мэр – решил перенести ярмарки выходного дня с площади Жукова, с Комсомольской площади на подконтрольные ему территории (как указала прокуратура). Все эти действия идут вразрез с интересами жителей города, общественности, предпринимателей. По-хорошему, он должен был извиниться и уйти в отставку, но он этого не сделал. Мэр Парахин должен уйти в отставку!

Сергей Елесин, депутат Орловского горсовета

— Орел в прошлом году получил 900 миллионов рублей помощи от премьер-министра. И главной задачей мэра было правильно распределить полученные деньги. Но что мы видим? Бюджет города Орла трещит по швам. Кредиторская задолженность растет, доходы падают, МУПы – на грани банкротства, а счета школ и детских садов вообще арестованы. Мы считаем, что Юрий Парахин ведет город к банкротству и просто обязан уйти с занимаемой им должности.

Виктор Панухник, депутат Орловского горсовета

— Банкротство муниципального предприятия МУП ЖРЭП (заказчик) приведет к коллапсу в обслуживании нескольких сотен многоквартирных домов. Однако мэр города больше года бездействует и молча наблюдает за происходящим

Евгений Косогов, депутат Орловского облсовета

— За период правления мэра Юрия Парахина ситуация с общественным транспортом в городе Орле объективно ухудшилась. Постоянная смена руководителей МУП ТТП города Орла с сомнительными достижениями в прошлом привела к разбалансировке внутри коллектива предприятия и увольнению ключевых сотрудников и специалистов. Следует отметить, что рядовые сотрудники ТТП города Орла были вынуждены много раз лично приходить на прием к Юрию Парахину и просить не за себя, а с просьбой спасти предприятие от банкротства и выделить денежные средства на запчасти и ремонт подвижного состава.

Виталий Рыбаков, депутат Орловского облсовета

— Именно приемка моста «Дружба» дала возможность недобросовестному подрядчику зайти на крупный объект Орла – Красный мост. И если бы комиссия под председательством Парахина поспешно не приняла недостроенный мост «Дружба», жители Орловской области не имели бы таких проблем с Красным мостом. В этой истории усматривается наличие организованной группы из числа чиновников, которые решили погреть руки на ремонте мостов нашего города.

— 500 дней коррупционных скандалов! Хватит позорить Орловщину! Андрей Евгеньевич, пришло время принять реальное кадровое решение по удалению мэра Парахина, — призвал в заключение Руслан Перелыгин.

Видеозапись обращения можно посмотреть на страницах депутата Виталия Рыбакова в социальных сетях,

https://www.instagram.com/vitaliyrybakov57/

https://www.facebook.com/rybakov57

https://vk.com/vitaliyrybakov

а также на официальном сайте регионального отделения «Справедливой России» в Орловской области

https://oryol.spravedlivo.ru/005198366.html

От редакции:

Помимо семи причин для отставки мэра Парахина, названных депутатами Справедливой команды, есть и еще один повод если не для удаления его с должности мэра, то как минимум – для проведения доследственной проверки в отношении орловского градоначальника. Мы имеем в виду широко разошедшуюся в СМИ аудиозапись с предвыборного совещания неких должностных лиц, в котором участвовали граждане с голосами, как две капли воды похожими на голоса мэра Орла Юрия Парахина и его заместителя Ирины Проваленковой. Из содержания аудиозаписи следует, что эти двое граждан давали инструкции другим гражданам – предположительно членам или председателям УИКов о том, как фальсифицировать результаты выборов депутатов Орловского облсовета, проходивших в сентябре 2021 года. В распоряжении «Орловской среды» имеется полная оригинальная аудиозапись данного совещания. О чем мы, собственно, и сообщили в Следственное Управление Следственного комитета по Орловской области в соответствующем заявлении. Однако, к нашему удивлению, никакой реакции на наше обращение не последовало. Поэтому редакция «Орловской среды» обращается в СУ СК уже публично:

Уважаемые сотрудники Следственного комитета!

Редакция газеты «Орловская среда» располагает полной аудиозаписью совещания с участием должностных лиц предположительно администрации города Орла, на котором обсуждались методы фальсификации итогов голосования на выборах, что является преступлением. Редакция «Орловской среды» готова предоставить данную аудиозапись в распоряжение правоохранительных органов для проведения проверки и последующего привлечения виновных к ответственности.