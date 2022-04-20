«Справедливая Россия»: прямая поддержка граждан и бизнеса должна стать приоритетом для всех уровней власти

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

Фракция «Справедливая Россия» в Орловском облсовете еще 14 марта направила на рассмотрение коллег-депутатов проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором «справедливороссы» предлагают принять целый пакет мер поддержки россиян, оказавшихся в условиях беспрецедентных санкций. 20 апреля обращение должны рассмотреть на заседании профильного комитета облсовета. Текст этого документа мы публикуем ниже. Уверены, что рядовые жители Орловщины, внимательно изучив содержание обращения, проголосуют за него обеими руками. Но вот решатся ли на это политические оппоненты «справедливороссов» – депутаты от «Единой России» и КПРФ, имеющие в Орловском облсовете техническое большинство, станет ясно в день выхода в свет номера «ОС». И если облсовет не поддержит инициативу фракции «СР», будет очень интересно узнать, по каким причинам? И все-таки мы надеемся, что этого не произойдет и здравый смысл возобладает над партийными разногласиями.

Обращение

Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу оказания мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Уважаемый Михаил Владимирович!

Усиление внешнего давления на Россию требует кардинального пересмотра внутренней социально-экономической политики страны. В текущей ситуации приоритетом для всех органов и уровней власти – Правительства России, Центробанка, глав регионов – должна стать прямая поддержка граждан и бизнеса. Необходима быстрая переориентация от либерального монетаризма к действенной политике социального государства.

В рамках этой политики, с опорой на программные положения фракция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Орловском областном Совете народных депутатов 2021-2026 годов предлагает реализовать следующие меры:

Для граждан:

Поддержать семьи с детьми как наименее обеспеченные группы граждан. Первоочередными мерами в этой связи должны стать субсидирование ипотечных кредитов и их полное финансирование со стороны государства в отношении многодетных семей, ежемесячные выплаты семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим низкие доходы.

Установить субсидии гражданам на покупку лекарств и оплату услуг ЖКХ в случае, если их расходы на эти цели превышают 10% от общего объема доходов. Пересмотреть недавние решения о повышении тарифов на отопление, капремонт, вывоз отходов. Заморозить тарифы на уровне декабря 2021 года.

Отменить земельный налог в отношении участков площадью менее 6 соток.

Увеличить размер и период выплаты пособия по безработице, выплачиваемой в особом порядке в указанный период, повысив размер пособия до двух минимальных размеров оплаты труда и увеличив срок его выплаты.

Индексировать пенсии всем пенсионерам, в том числе военным, а также пенсионерам, осуществляющим трудовую деятельность.

Обеспечить конституционное право на жизнь гарантированием каждому гражданину России реального прожиточного минимума, размер которого не должен составлять менее 31 тысячи рублей.

Использовать накопленные на «черный день» средства Фонда национального благосостояния в целях материальной поддержки наиболее малообеспеченных граждан.

Для малого и среднего предпринимательства:

Провести масштабную кредитную амнистию для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе списать долги по налогам и страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), которые понесли значительные убытки в предыдущие два года пандемии и в текущей ситуации.

До конца года освободить МСП от уплаты имущественного и транспортного налогов.

Открыть доступ к льготным кредитам для МСП без условий и ограничений.

Установить на величину двух минимальных размеров оплаты труда на одного работника размер беспроцентного кредита, предоставляемого бизнесу в целях выплаты заработных плат работникам, одновременно установив срок применения льготной ставки в размере 0% на весь период действия таких кредитов.

В сфере экономики, финансов и налогообложения:

Принять системные меры для сдерживания уровня цен, предотвращения спекулятивного роста. В рамках этих мер необходимо снизить НДС до 15%, а на социально значимые продукты и товары повседневного спроса – до 5%. Ввести ограничение торговых наценок на базовые продукты питания. Усилить мониторинг цен на уровне ФАС и других надзорных органов. Одновременно со снижением НДС на социально значимые товары до 5% необходимо введение особой, повышенной ответственности для продавцов таких товаров, искусственно завышающих их стоимость.

Ликвидировать институт микрофинансовых организаций, ликвидировать институт коллекторов и обязать банки предоставлять услуги по микрокредитованию с ограничением кредитных ставок.

Установить максимальную кратность заработной платы руководства государственных компаний и корпораций от средней заработной платы в организации, установить кратность заработной платы депутатов Государственной Думы в зависимости от уровня средней заработной платы в стране, а также установить оплату труда государственных служащих в зависимости от результатов их деятельности.

Запретить выплаты дивидендов и бонусов топ-менеджменту банков и крупных предприятий. Установить жесткое ограничение к выплатам дивидендов госкомпаний от прибыли без послаблений и льгот.

Провести налоговую реформу: ввести повышенные налоги на выведение сверхприбылей в личное пользование и их снижение при инвестировании средств в развитие бизнеса.

Перевести активы стратегических и системообразующих предприятий и их дочерних компаний в юрисдикцию Российской Федерации.

Изыскивать дополнительные средства пополнения бюджета:

1) установить нормы о продаже не менее 80% объемов валютной выручки как постоянной меры на основании федерального закона;

2) отказаться от демпферного механизма и налогового маневра, при котором государство компенсирует экспортерам сырья средства при высоких ценах на нефть. Только за 2021 год объем выплаченных в результате действия данного механизма средств составил более 1 триллиона рублей;

3) установить дифференцированное налогообложение экспортёров сырья по принципу: чем более глубокой будет переработка сырья, тем меньшие налоги будут с него взыматься;

4) установить безвозмездную национализацию как бесхозного имущества всей собственности, выведенной в офшоры и не перерегистрированной в стране в течение полугода. Предусмотреть, что собственность, зарегистрированная на момент объявления решения в офшорах и перерегистрированная в любой другой стране мира, кроме России, также будет подлежать национализации.

На основании изложенного Орловский областной Совет народных депутатов обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность оказания мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.