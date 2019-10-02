Спустя 9 месяцев после старта «мусорной реформы» наметилось снижение числа жалоб от орловцев

В Орловской области количество жалоб потребителей на перенакопление твердых коммунальных отходов сократилось в 9 раз, — заявили в пресс-службе регионального оператора «Зеленая роща». Так, в сентябре зарегистрировано 169 обращений против 1549 в апреле. В мае получено 813 обращений, июне — 1190, июле — 525, августе — 308. Большинство жалоб поступило из областного центра.

Звонки принимаются по телефону 78−02−57 (добавочный 3). Диспетчер «Зеленой рощи» принимает жалобу, регистрирует в журнале сообщений. В тот же день информация направляется перевозчику твердых коммунальных отходов. Перевозчики устраняют замечание в день получения заявки или на следующий день. После отчета перевозчика, диспетчер связывается с заявителем и проверяет факт выполненных работ. Если перевозчик не справляется с заданием, регоператор проводит претензионную работу и добивается устранения нарушений. Как рассказали в «Зеленой роще», есть сложные ситуации, например: техника не может подъехать к контейнеру из-за дорожных условий или земляных работ, иногда подъезду мешают припаркованные автомобили. Региональный оператор ставится в известность. В этом случае площадку убирают при первой возможности.