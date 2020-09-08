Сработает ли башкирский прецедент в Орловской области?

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Арбитражный суд Республики Башкортостан иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Речь идет о государственных акциях предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан, которые несколько лет назад были незаконно отчуждены. Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, ранее Генпрокуратура провела проверку законности отчуждения акций. Сделано это было по прямому поручению президента России Владимира Путина. При чем здесь Орловская область? Сейчас расскажем.

История началась с протестов жителей Башкирии, выступивших против планов Башкирской содовой компании начать разработку шихана Куштау, который у башкир считается священной горой. Противостояние граждан и местных властей достигло такого накала, что в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, заявивший, что представители общественности во многом правы, а с содовой компанией (БСК) следует разобраться правоохранительным органам.

«У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», — сказал президент.

В ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой, были выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на имущественные комплексы предприятий содовой промышленности был произведен помимо воли Российской Федерации, сообщило надзорное ведомство. Теперь акции будут возвращать через суд. Одновременно материалы проверки переданы в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти, с подачи которых государственные акции и были отчуждены в пользу частных лиц.

Заметим, что несколько лет назад в Орловской области произошла аналогичная история, когда государственное предприятие «Автоколонна» 1141» перешло из государственной собственности в частную. Об этом в свое время подробно писали журналисты ИА «Орловские новости». Цитируем:

«Чудесное превращение государственного ОАО «Автоколонна-1141» в абсолютно частный ООО «Салс-М», 86% акций которого принадлежат Светлане Музалевской, супруге спикера областного совета депутатов, вскрылось в августе прошлого года. А история пускает свои корни в далекое прошлое…

В 2002 году власти Орла создают ОАО «Автоколонна-1141», регистрируя ее с уставным капиталом в 101,18 рублей. Согласно ОКВЭД, компания должна была заниматься деятельностью автомобильного грузового транспорта. При создании подобной формы юридического лица и заявляя подобный вид деятельности логично предположить, что у данной организации должна была появиться собственная автомобильная база, какая-то недвижимость, где проводились технические работы и все в таком роде, ну, вы поняли. Т.е. учредитель данной организации вкладывал определенные денежные средства для создания условий существования ОАО. Чтобы существовать, нужно работать; чтобы работать — нужен грузовой транспорт, грузовой транспорт стоит не дешево, как вы понимаете. В силу того, что единственным учредителем «Автоколонны» являлась Орловская область в лице Комитета по управлению имуществом, можно смело полагать, что деньги, на которые создавалась многомиллионная материальная база АО, были бюджетные. И прибыль шла в бюджет. Логично, да? Область однажды вложилась, область должна получать дивиденды.

С момента основания компанией руководил Виктор Теплов. На последний отчетный год (2014) ОАО отчиталось о выручке на 2 598 000 рублей. Это не очень много, но как бы для государственного регионального предприятия в первые годы после кризиса — вполне себе ничего.

И скорее всего, самым привлекательным в данном предприятии для героев этой истории стала та самая пресловутая база, по факту — госимущество.

И тут в октябре 2014 года ОАО «Автоколонна-1141» берут и перерегистрируют в ООО «Салс-М» с уставным капиталом 101 178 рублей. И самое потрясающее, что могло произойти, представителя Орловской области, т.е. Комитет по управлению имуществом региона, убирают из состава учредителей. Теперь все доли делятся исключительно 17 выгодополучателями. Почти все 16 человек делят между собой смешные 0,18%, кроме 17 акционера – Светланы Музалевской, она владеет 86,6% капитала компании. Таким образом, она не просто владеет решающим словом, но и, владея такой долей, запросто может собрать все остальные крохи с номинальных акционеров. Кстати, Салс-М, как отмечают наблюдатели, это аббревиатура: С – Светлана, А – Александр (сын), ЛС – Леонид Семенович, М – Музалевские. Вот такой вот креатив…

У «Салс-М» дела идут более чем хорошо, согласно налоговой отчетности, доход компании за 2017 год составил 7 858 000 рублей. Основной вид деятельности у преобразованного ОАО почему-то стал «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». https://newsorel.ru/fn_479122.html#top

В той же публикации, датированной 6 августа 2019 года, наши коллеги задали ряд вопросов, адресованных в том числе и областным чиновникам.

Снова цитируем:

«Проводилась ли оценка материальной базы движимого и недвижимого имущества «Автоколонны» перед процедурой реорганизации?

В какую сумму была оценена дана материальная база?

В виду каких обстоятельств Комитет по управлению имуществом Орловской области принял решение в 2014 году реорганизовать ОАО «Автоколонна-1141»?

За время своего существования, насколько прибыльно было ОАО для регионального бюджета?

Какой объем средств региональный бюджет потратил в период с 2002 по 2014 год на создание, поддержание и существование данного общества?

В случае, если вся материальная база ОАО «Автоколонна-1141» перешла к ООО «Салс-М», в виду того что государственный орган потерял управление в новом обществе, было бы справедливо спросить – возместило ли ООО «Салс-М» и его владельцы бюджету Орловской области стоимость материальной базы ОАО «Автоколонны»?» (конец цитаты).

Не знаем, какие ответы на свои вопросы получили журналисты, но знаем, что гражданский активист Василий Паскару, обратившийся примерно с теми же вопросами в правоохранительные органы, внятных ответов до сих пор не получил. Как стало известно буквально на днях, по заявлению Паскару УМВД по Орловской области проводит дополнительную проверку обстоятельств реорганизации и последующей приватизации ОАО «Автоколонна 1141». Примечательно, что ранее орловские правоохранители в этом процессе нарушений не усматривали. Возможно теперь, после башкирского прецедента, на обстоятельства этой более чем интересной истории обратит внимание областная прокуратура, и для этого не понадобится прямое вмешательство президента.