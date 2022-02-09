Средний размер ипотеки в Орловской области составил 2,4 млн рублей

В 2021 году банки предоставили орловцам почти 9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21,4 млрд рублей. За год объем средств, выданных жителям Орловской области в качестве ипотеки, вырос почти на четверть.

Средний размер ипотечного кредита — 2,4 млн рублей.

Как сообщает орловское отделение Банка России, на начало 2022 года задолженность орловцев по ипотеке составила почти 45,5 млрд рублей, тогда как год назад она была чуть менее 37 млрд. При этом орловские заемщики в основном являются ответственными плательщиками и исправно вносят платежи – доля просроченной задолженности 0,3%.

Из всех ипотечных кредитов треть по сумме и объему приходится на ипотечные жилищные кредиты по договорам участия в долевом строительстве – в Орле в 2021 году оформлено около 2,5 тысячи кредитов на покупку строящегося жилья на сумму более 7 млрд рублей.