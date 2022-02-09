9 февраля 2022



Средний размер ипотеки в Орловской области составил 2,4 млн рублей

В 2021 году банки предоставили орловцам почти 9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21,4 млрд рублей. За год объем средств, выданных жителям Орловской области в качестве ипотеки, вырос почти на четверть.

Средний размер ипотечного кредита — 2,4 млн рублей.

Как сообщает орловское отделение Банка России, на начало 2022 года задолженность орловцев по ипотеке составила почти 45,5 млрд рублей, тогда как год назад она была чуть менее 37 млрд. При этом орловские заемщики в основном являются ответственными плательщиками и исправно вносят платежи – доля просроченной задолженности 0,3%.

Из всех ипотечных кредитов треть по сумме и объему приходится на ипотечные жилищные кредиты по договорам участия в долевом строительстве – в Орле в 2021 году оформлено около 2,5 тысячи кредитов на покупку строящегося жилья на сумму более 7 млрд рублей.

 

В Орле посадят 5 000 саженцев
В Орел «вернулись» спортивные мероприятия
В регионе приостановили действие куар-кодов. Но не всех и лишь на время
Опубликовано 09 Фев 2022 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"