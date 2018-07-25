«Средства у нас есть. У нас ума не хватает»

№24 (517) от 25 июля 2018 г.

Фраза кота Матроскина про средства и ум из мультфильма «Зима в Простоквашино» очень емко и точно описывает суть дорожных проблем в Орловской области, которые на днях обсуждались на заседании «круглого стола» в областном совете. Руководитель облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин попытался по традиции завести любимую шарманку про нехватку средств на ремонт автотрасс в объемах, положенных по нормативам. Однако сразу двое оппонентов: и замруководителя КСП Михаил Верижников, и гендиректор «Орелдорстроя» Василий Колодезный наглядно, с фактами и цифрами, показали, что корень проблем не только в финансах. Кстати, редчайший случай — после выступления Василия Колодезного в зале зазвучали аплодисменты. Чем же смог покорить сердца чиновников и депутатов строитель? Так жестко, если не сказать жестоко, еще никто не препарировал проблемы дорожной сферы. Конечно, показанные «внутренности», которые обычно скрыты от глаз обывателей, выглядят шокирующе. Но без точного диагноза вряд ли можно начать лечение.

Треснувший мост как символ эпохи «новых варягов»

Начнем с фактов. 15 июля состоялось торжественное открытие Беломестненского моста в Ливнах после капитального ремонта. А уже 21 июля в соцсетях появились сообщения, что мост… треснул. Более того, уже в эти дождливые выходные местные жители выложили в социальные сети видео, на котором видно, что поток воды течет по мосту… мимо решеток ливневой канализации. Как можно было составить такой проект, и кто следил за качеством выполнения работ? И ведь это далеко не единственная иллюстрация «высочайшего» уровня квалификации проектировщиков и ремонтников. Также на прошлой неделе жители Орла опубликовали снимки дома №26 по улице Приборостроительной, который буквально утонул после дорожного ремонта. Поток воды со всей улицы сворачивает во двор пятиэтажки, и жители серьезно беспокоятся за фундамент своего дома. Финансирование здесь совершенно ни при чем. Вопрос к проектировщикам — выезжали ли они вообще на место предстоящего ремонта? — и к уровню их квалификации, либо квалификации рабочих — здесь еще предстоит разбираться. Кстати, интересная деталь — официально ни ливенский мост, ни улица Приборостроительная еще не приняты. Будут ли областные чиновники настаивать на исправлении недочетов? Или экстренно подпишут бумаги, как это было с ремонтом ТЮЗа (принятого с дичайшими недоделками)? Ответ узнаем уже скоро.

Для сведения: Орловская область потратит на ремонт дорог только в 2018 году более 2,5 миллиардов рублей!

Просчеты в расчетах

Как пояснил гендиректор «Орелдорстроя» Василий Колодезный, корень проблем лежит не в финансировании (хотя эту тему в неожиданном ракурсе он тоже затронул). В первую очередь вся беда в проекте. Обычно в нашем регионе проекты делаются лишь бы пройти экспертизу. При этом думают не о людях, а о получении заветных согласований. И каждый раз в отчетах чиновников звучит одна и та же цифра — километр новой дороги стоит 5 миллионов рублей. Но ведь дороги и условия, в которых приходится работать, всегда разные. И очень часто капитальное покрытие при кажущейся дороговизне оказывается гораздо долговечнее, а следовательно и дешевле для бюджета, чем «среднестатистический» километр, на котором сэкономили в ходе торгов. В проекте должна закладываться капитальность покрытия, уверен Колодезный. Самым ярким примером может служить улица Васильевская. Там при строительстве было заложено бетонное основание. И только благодаря такому дорогому решению улица простояла столько лет без капремонта.

Опять же не учитывают в проектах и такие важнейшие моменты, как запасы материалов. Так, прописывается, что ремонт дороги, например, в Шаблыкинском районе, будет вестись по полосам, чтобы не перекрывать полностью движение. А для непрерывной работы нужно сделать запас материалов рядом со стройкой. Где сложить штабеля? Почему это не закладывается в сметы? — спрашивал Василий Колодезный. Вопросы попадали в… пустоту.

И что самое удивительное, все проекты проходят экспертизу. Как, интересно, «эксперты» представляют себе работу без запаса материала?

Прокукарекали, а там хоть и не рассветай

Еще один вопиющий пример из выступления Колодезного. В Орловской области принят закон о недрах. Депутаты его даже немного доработали, прописав механизм «быстрого» разрешения на строительство тех или иных объектов. Но любой закон требует еще и кучи подзаконных актов, в частности, порядка применения этого закона. В проекте написано, что транспортировка грунта производится с резерва. Но где это резерв? Кто и как его должен формировать? Попытки начать добычу грунта приводят к вмешательству прокуратуры. Что мешает чиновникам, сказав «А», произнести и «Б»? То есть прописать механизм на бумаге так, чтобы он был работоспособным. Почему глава сельской администрации, на территории которой и строят дорогу, не может оперативно начать разработку карьера с грунтом? Ведь грунт ничего не стоит — стоят только разработка и перевозка. Но отсутствие механизма реализации закона приводит к жутким последствиям. Земполотно стоит копейки. Но по факту грунт выходит «золотой». И это только по цене. А ведь есть еще и фактор времени — длительные согласования тормозят выполнение работ. А еще — небесная канцелярия, где решают «вылить» двойную норму осадков, как в июле 2018-го. И поэтому волокита при принятии решений становится уже катастрофической. Опять же, возвращаясь к проекту: Василий Колодезный считает, что проектировщик сразу должен указывать, где строители будут брать грунт. «Например, по факту для ремонта одной дороги заложили забор грунта в низине. А он же должен быть сухой! И ответ на жалобы всегда один — вы же сами смотрели, когда участвовали в конкурсе и выиграли этот контракт! Разве это деловой подход?» — вопрошал депутатов гендиректор «Орелдорстроя».

Координация действий? Нет, не слышали!

Есть в Орловской области Карповский карьер, который выпускает в год 70 тысяч кубометров щебня. А только одному «Орелдорстрою» на два месяца нужно 125 тысяч кубов. И где их взять? — опять же задал риторический вопрос Колодезный. Казалось бы, самый логичный вариант — нарастить производство своего орловского щебня — ведь есть же заказчик, и он платит живые деньги. Но суровая орловская действительность не дружит с логикой — руководство Карповского карьера не собирается наращивать объемы добычи — им хватает и того, что есть. Не смог руководитель орловского предприятия не вспомнить в этой ситуации опыт работы в соседней Белгородской области. Оказывается, что региональные власти там постоянно проводили координационные совещания, чтобы оперативно решать возникающие проблемы при дорожном строительстве. Ремонтный сезон не такой уж и длинный, чтобы пускать ситуацию на самотек. Да это и есть главная задача властей — координировать действия разных организаций, если они не хотят слышать о проблемах друг друга. Ведь страдает-то общее дело! Почему-то в Белгородской области смогли наладить совместные действия, а что мешает орловцам? Стандартный ответ «нет денег» тут, увы, не подходит.

Еще интереснее выглядит ситуация с лицензированием. При выдаче лицензий обговаривается цена, по которой будут отпускать добываемые материалы. А по факту эти цифры оказываются сильно завышены. Кто должен следить за порядком в этой сфере? Странно было слышать, что при ремонте дорог в Орловской области строители вынуждены покупать песок в соседней Брянской! Даже с учетом транспортировки выходит дешевле, чем у родных недропользователей. И ладно бы это были рубли — а то ведь миллионы, которые идут на укрепление экономики других областей! — отметил Василий Колодезный.

Просто дичь

Но это все были «цветочки». «Ягодки» пошли, когда выяснились тарифы, которые закладываются в проект на ремонт и строительство дорог. Орловские проектировщики иногда вытворяют такие вещи, что волосы на голове встают дыбом. «Например, пишут в проекте, что материалы будут возиться из Карповского карьера. А расстояние до места работ указывают уменьшенное. Или закладывают дизтопливо по цене 23 рубля за литр. (ДВАДЦАТЬ ТРИ!!!!) По факту горючка стоит минимум 45! Битум заложен по 13 тысяч рублей за тонну. По факту — 23 тысячи рублей! ЖБИ заложены по 16 тысяч рублей, а по факту — 26 тысяч. В сметах на зарплату отводится всего 5%, а по факту выходит 15%, а то и все 20%. Об этой проблеме нельзя молчать! Процессом необходимо руководить! Время уже показало, что само по себе ничего не выстраивается. Невидимая «рука рынка», о которой много говорили в 90-е, увы, так себя и не проявила. В той же Белгородской области губернатор лично вникает в такие детали, как распределение щебня. При этом глава региона подписывает те объемы, которые необходимы для работ, и пусть только белгородский карьер попробует по примеру орловского не увеличить добычу! Или попробуй задери цену! Кстати, ни разу там не было такого случая, чтобы в проекте тарифы не соответствовали факту» — не скрывая эмоций, рассказал Василий Колодезный.

В итоге дороги в Белгородской области кардинально отличаются от орловских. И уж точно не в марке щебня дело. И не в нехватке средств. Василий Колодезный проработал в Белгородской области 10 лет и знает, о чем говорит. Возвращаясь к улицам-утопленникам и мосту, по которому вода течет мимо ливневки: директор «Орелдорстроя» отметил, что прежде чем приступать ко второму слою покрытия, необходимо проверить уровень первого, выравнивающего. Уже по выравнивающему слою нигде не должна застаиваться вода. Ведь это главный разрушитель дорог. Улицу Тургенева в Орле только переделали, а на всем ее протяжении стоит вода. Нужно исправлять, иначе асфальт на Тургенева долго не протянет!

Один трактор на весь район?

Продолжение дикой истории прозвучало в выступлении зампреда областной КСП Михаила Верижникова. На всероссийском совещании аудиторов отметили потрясающую вещь. В Московской области были выявлены объемы работ, которые не выполнялись, но по факту были оплачены — проще говоря, приписки. Материалы передали в правоохранительные органы для разбора, но в итоге в возбуждении уголовных дел было отказано. Обоснованием послужил тот факт, что все эти работы прошли госэкспертизу. Раз эксперт заявил, что работы проведены — никаких нарушений. Парадокс в том, что госэкспертизу сотрудники КСП проверять не могут. А как проводится экспертиза, было сказано выше. Если в смету кирпич по цене 11 рублей за штуку внесен по цене 4 рубля, и все это прошло экспертизу — КСП, увы, бессильна. О каком качестве дорог можно говорить при таком подходе?

Если перейти к орловским локальным бедам, то в прошлом году началась глобальная проверка дорожных фондов в районах области (проверка еще не завершена). По словам Михаила Верижникова, значительная часть орловских дорог — грунтовые. И поэтому когда Денис Блохин называет страшные цифры, необходимые на содержание дорог, нужно понимать, что он, мягко говоря, лукавит. К тому же в ряде районов происходит нечто из серии «очевидное-невероятное». Один год району дают 20 миллионов на дороги. На другой год — всего 3 миллиона. Когда же в КСП запросили документы по конкретным объектам, выяснилось, что такое изменение финансирования вообще никак не обосновано. Вопросов нет, денег не хватает, но даже эти невеликие средства умудряются освоить очень оригинальным образом. Михаил Верижников отметил, что ремонт одной улицы часто разбивают на такие мелкие этапы, что крупные ремонтные организации даже не участвуют в торгах. Выигрывают различные ИП, у которых ни своей техники, ни своих рабочих, ни даже опыта дорожных работ.

Не менее интересна и практика содержания уже построенных дорог. Например, встречаются такие «умельцы», которые выигрывают конкурс на содержание дороги между деревнями без собственной техники. Или берут в аренду технику без механизатора. «Нормальный хозяин отдаст свой трактор в чужие руки?» — вопрошал Верижников. Или нанимается один экскаватор. Ладно бы грейдер, но как экскаватор может содержать дорогу? Затем, при проверке работ, выясняются еще более интересные детали. Например, на содержание сельской дороги ставится всего один-единственный КАМАЗ. И что же он делал на грунтовке? Навоз развозил? И таких фактов выявляется масса, рассказал Верижников. В итоге получается, что денег мало, но даже их расходование совершенно непрозрачно.

В прошлом году была проблема — укрупнение лотов на торгах. Причем, в один лот объединяли дороги в разных районах, ставились совершенно нереальные сроки выполнения. Везде прописывалось отсутствие субподрядчиков, хотя по факту дорожные работы без субподрядчика никогда не делались. В этом году маятник качнулся в другую сторону — в муниципалитетах нашли способ привлечения «нужных» фирм через дробление лотов.

Будет ли хороший конец у этой истории? Почитайте сами на сайте областного совета, какие рекомендации даны по итогам прошедшего круглого стола. Найдите там хоть строчку про заниженные тарифы в сметах. Или про недоделанный закон о недрах. Хоть что-нибудь, направленное на решение озвученных вполне конкретных проблем. Ничего! Опять общие фразы: усилить, продолжить, обеспечить, осуществить… Увы, никакой конкретики.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

В очередной раз в ходе «круглого стола» была затронута проблема ямочного ремонта. Напомню, экс-мэр города Орла Ефим Вельковский был категорическим противником ямочного ремонта в его нынешнем варианте — в виде локальных латок. Если делать ямочный ремонт, то картами. В этом случае все можно посчитать. А как посчитать ямки? Как спустя 2-3 месяца после такого ремонта отличить прошлогодние заделанные ямки от свежих? По факту мы видим, что ямочный ремонт происходит каждый год в одних и тех же местах. Это подтверждает неэффективность практики локальных латок.

Напомню также, что гарантию на ямочный ремонт вообще ввели только с этого года — и то после моих многочисленных обращений по этому поводу. Но годовая гарантия на ямочный ремонт — все равно не выход. Считаю, что необходимо вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя при Вельковском практике ремонта картами. Локальные же латки, которые невозможно точно учесть и посчитать, ведут к злоупотреблениям как со стороны исполнителей, так и тех чиновников, кто принимает решение о таком ремонте. В итоге создается благодатная почва для коррупции. Ремонт картами позволит не только повысить качество, но и сделает эти работы более прозрачными и поддающимися строгому контролю.

Я попытался выяснить у господина Блохина, что он понимает под ямочным ремонтом и что такое технологическая карта работ. Рабочим необходимо качественно очистить яму от мусора, подрезать кромки по периметру фрезой, пролить битумом и в завершение заложить асфальтом. Проблема, как ее вижу не только я, но и все жители — это отсутствие прописанного жесткого регламента работ в контракте. В который раз приходится наблюдать на улицах города, как мусор из ям выдувают с помощью садовых воздуходувов (предназначенных для удаления опавшей листвы, но никак не мусора). Ямочный ремонт — это раздолье для мелких фирмочек с уставным капиталом по 10 000 рублей, без опыта работы, без собственной строительной техники, без квалифицированных рабочих — тут и там мы видим гастарбайтеров, а налоги уходят за пределы региона. В то же время наши крупные дорожные организации не находят себе фронта работ в Орловской области. Например, мценская «Магистраль» работает на Симферопольском шоссе. Эта крупная фирма имеет и свой большой автопарк, и мобильные асфальтовые заводы — всю необходимую инфраструктуру для возведения дороги «под ключ». Но они ушли с орловского рынка уже года четыре назад, когда Потомский начал затягивать гайки. «Орелдорстрой» ушел в Белгородскую область еще раньше — при Козлове. Все, о чем говорил Василий Колодезный, происходит сейчас и не где-то там, а у нас, в Орловской области. Но чиновники облдепартамента во главе с Блохиным не обращают внимания на вопиющие факты, а проблемы, которые затронул в своем выступлении Василий Петрович, очень и очень острые. Как это песок в смете заложен по одной цене, а по факту, когда приезжают на карьер для загрузки, цена совершенно другая? Это что? Это типичная бесхозяйственность! На мелкие фирмы всегда можно надавить. А крупные серьезные фирмы, такие, как «Орелдорстрой» или «Магистраль», уже не будут прогибаться под чиновников и соглашаться на заведомо неисполнимые контракты. Это специалисты с большой буквы, они знают себе цену и они-то без работы никогда не останутся. Сейчас Колодезный вернулся в Орловскую область, но с такой постановкой дел, как он описал в своем выступлении, когда карьеры не дают материалы в необходимом количестве, занижаются тарифы в проектах — ничего хорошего в итоге не выйдет. Кстати, поэтому властям очень выгодно, чтобы работали мелкие фирмочки, которые будут молчать о проблемах и хитрить, чтобы выкрутиться и заменить материалы на более дешевые или нанять гастарбайтеров за копеечную зарплату. В итоге наши бюджетные деньги расходуются неэффективно, а жители региона на протяжении многих лет страдают от некачественных дорог.