Срок действия льготных электронных проездных в Орле привяжут к дате пополнения, а не к календарю

В срок действия льготных электронных проездных вносятся уточнения. Свою инициативу администрация города внесла на рассмотрение горсовета. В частности предложено уточнить период использования льготного электронного проездного билета.

Как пояснил заместитель главы администрации города Орла Артем Митасов, предлагается установить срок использования проездного билета для пенсионеров и учащихся в 30 дней с даты пополнения. Таким образом действие проездного не ограничивается календарным месяцем (с 1 по 31 число). Он будет действовать 30 календарных дней, независимо от того, какого числа пополнен. Орловцы самостоятельно будут выбирать удобную дату внесения средств. Комитет единогласно поддержал это предложение. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета, — сообщает пресс-службе горадминистрации.