Сроки ввода в эксплуатацию детского сада на Планерной могут сдвинуться

На стройплощадке побывали накануне депутаты облсовета, представители подрядной организации (ООО «АгроСтройМонтаж») и заказчика (МКУ «УКС г. Орла»). Срок выполнения работ — 25 июля 2021 года. На текущий момент отставание от графика составляет месяц. «Это произошло из-за сложности расположения объекта — порядка 7 кабелей переносили, долго собственников искали, было упущено летнее время», — отметил директор ООО «АгроСтройМонтаж» Анатолий Абрамов.

Помимо невыполнения графика производства работ обсуждался и вопрос не освоения аванса. В пресс-службе облсовета напомнили, цена контракта — 76,1 млн рублей. Сумма аванса составила 22,8 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года было освоено 9,9 млн рублей, остаток неосвоенных денежных средств аванса составил 12,8 млн рублей.

МКУ «УКС г. Орла» были направлены письма в УБЭП и выставлены претензии подрядной организации. Кроме того, заказчик оставил за собой право на расторжение в январе муниципального контракта в одностороннем порядке с последующим внесением подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

На сегодняшний день, по словам Анатолия Абрамова, проблем со строительством объекта нет. Работает достаточное количество каменщиков — 17, буквально неделя осталась до завершения кладки. До конца февраля планируется поставить окна и двери (противопожарные), которые изготавливаются по индивидуальным размерам. После закрытия коробки будет привезена котельная.

Кроме того, подрядчик отметил, что намерен обратиться в управление капитального строительства Орла с официальным предложением по замене материала на более современный: «Не меняя конструктива самой крыши и теплопроводности, просто заменить покрывочный материал на более современный. По проекту идёт наплавляемое в три слоя геотекстильное покрытие, которое используется в строительстве с советских времён. Мы предлагаем покрыть геомембраной. Это долговечный материал, который укладывается и в мороз. Мы его уже лет пять используем», — отметил Абрамов.