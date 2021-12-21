Стали известны подробности о новом микрорайоне на Наугорке

В Советском районе на месте аварийных домов появится современный жилой комплекс. Квартал, ограниченный ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, признан наиболее перспективным для комплексного развития. На площади 3,85 га планируется заменить двухэтажные дома 1957-1960 годов постройки на 31 тыс. кв.м нового комфортабельного жилья и построить детский сад на 80 мест. В зону будущей застройки попадают 23 дома. Это, в частности:

10 домов, признанных аварийными до 2017 года и включенных в муниципальную программу расселения: ул. Цветаева, 3, 5; ул. Грановского, 1, 5; ул. Куйбышева, 1; ул. Плещеевская, 9, 15, 17, 19, 21;

шесть аварийных домов, признанных аварийными после 2017 года и не включенных в муниципальную программу расселения: ул. Грановского, 3, 7; ул. Плещеевская, 5, 7, 11, 13;

шесть расселённых, но ещё не снесённых домов: ул. Куйбышева, 3; ул. Плещеевская, 6, 8, 10, 12, 14;

один дом, не являющийся аварийным – ул. Плещеевская, 23.

Окончательное решение о комплексном развитии этой территории будет принято до конца 2021 года. Срок реализации составит 10 лет. При этом за муниципалитетом сохраняются обязательства по расселению 10 домов, включенных в программу расселения, в срок до 2023 года. Расселением оставшихся домов займётся потенциальный застройщик, срок – не позднее 2028 года.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что жители дома №23 на Плещеевской, (который не признан аварийным), на общем собрании собственников приняли единогласное решение о вхождении в проект комплексного развития.

Одним из первых и важнейших шагов в реализации столь масштабного проекта является отработка заявки правительства Орловской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 180 млн рублей. Она была на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Денежные средства будут направлены на обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой будущего жилого комплекса. Так, в 2022-2023 годах предстоит спроектировать и построить сети водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, а также капитально отремонтировать улично-дорожную сеть квартала, предусмотрев сети ливневой канализации.

Далее, до конца марта 2022 года по результатам торгов планируется определить подрядчика, который получит право реализовывать проект комплексной застройки. Отбор будет осуществляться по строгим критериям. Подрядчику предстоит подтвердить опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее 10% от объема строительства на территории комплексного развития. Это позволит отсеять от участия в торгах недобросовестных подрядчиков.