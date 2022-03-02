Стало хуже – начали ходить пешком

№8 (677) от 2 марта 2022 г.

Месяц назад орловская мэрия отменила маршруты троллейбусов №1 и №8 и выпустила вместо них на линию троллейбусы №2 и №7. Замена маршрутов объяснялась якобы настоятельными просьбами жителей Наугорского шоссе пустить троллейбус в Северный район, а также стремлением исключить дублирование троллейбусных и автобусных маршрутов. Насколько такая замена оказалась полезной для горожан, выяснили журналисты.Группа «Общественный транспорт Орла онлайн» в соцсети ВКонтакте опубликовала результаты опроса жителей областного центра, который провели наши коллеги из ТРК «Истоки»

В опросе приняли участие 277 человек, которым предлагалось ответит на вопрос, стали ли лучше после замены троллейбусных маршрутов. Ниже – варианты ответов и число проголосовавших:

Стало неудобно, окончательно пересел на маршрутки – 39.35 % (109 голосов)

Стало удобнее, езжу на троллейбусе – 31.77 % (88 голосов)

Езжу на своем авто, поэтому без разницы – 14.08 % (39 голосов)

Толку нет от этих троллейбусов, только пробки – 7.94 % (22 голоса)

Под постом ВКонтакте опубликованы также комментарии граждан, которые мы цитируем ниже, и из которых видно, что, замена маршрутов вызвала скорее недовольство орловчан, чем принесла им реальную пользу. Впрочем, полагаем, что удобство горожан вовсе не являлось целью данной «рокировочки». А вот пересадить более трети пассажиров с муниципального транспорта на частный чиновникам, судя по результатам опроса, удалось.

Глас народа:

Евгений Харлашин

Стало хуже. Начал ходить пешком.

Crazy Mouse

Из 5ти пунктов ничего не подходит, как было, что после 19-00 с Наугорки до Посадской уехать не реально, так и осталось. Половина маршруток с 19-00, заезжая на заправку, сваливают с маршрута.

Владимир Ставцев

Стало очень неудобно. После 21.00 уехать с автовокзала в сторону микрорайона стало невозможно. Маршруток уже нет, а 7 маршрут ходит редко, да и придётся пересадку делать.

И какой был смысл ломать годами сложившиеся маршруты?

Интересно, кому это пришло в голову так изменить маршруты движения троллейбусов, сделав их совсем неудобными?

Ксения Воронина

От Наугорки до завода Медведева ничего не изменилось — вечером — единственный вид транспорта.

Алена Кренц

Не туда нажала, стало неудобно