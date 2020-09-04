Стало известно, почему отменили торги по Красному мосту

На сайте областной администрации опубликовали официальное разъяснение по ситуации, которая сложилась с ремонтом Красного моста. Напомним, на днях стало известно, что определение победителя отменено. Причина тогда не указывалась. И вот теперь расставлены все точки над “i”.

“Отмена произведена во исполнение предписания контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла по результатам внеплановой проверки соблюдения «УКС г. Орла» требований ФЗ N 44-ФЗ. В ходе проверки было установлено нарушение обоснования начальной максимальной цены контракта, связанное с необходимостью определения цены с учетом фактора сокращения времени исполнения работ по контракту. Фактически контракт должен был быть заключен на сумму меньшую, чем сложившуюся в результате проведения электронного аукциона, по причине изменения сроков начала выполнения работ на объекте. В этой связи КРО в адрес «УКСа» было направлено предписание с требованием аннулировать определение поставщика и произвести перерасчет максимальной цены контракта”, — говорится в официальном релизе.