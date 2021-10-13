Станет ли Орёл зеленее?

№36 (660) от 13 октября 2021 г.

Городская администрация разработала очень серьезные поправки и дополнения в правила благоустройства и санитарного содержания областного центра. Нововведения будут детально регулировать вопросы обращения с зелеными насаждениями. Проект призван устранить массу ранее существовавших нестыковок и закрыть пробелы в вопросах посадки и последующего ухода за деревьями и кустарниками. Например, в документе даются ответы на вопросы: кто и как будет штрафовать за порчу и незаконную вырубку деревьев? Кто должен ухаживать за саженцами, чтобы они не засохли в первый же год? Документ еще должен пройти публичные слушания, где жители города смогут его обсудить, внести свои предложения и замечания. Пока же в первом чтении проект рассмотрели в горсовете. С основными его пунктами депутатов профильного комитета познакомил замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александр Филатов.

Посадки с умом — неужели такое возможно?

Самое главное, что теперь озеленение города в рамках муниципального контракта будет осуществляться по некой схеме, согласованной со всеми заинтересованными сторонами. Почему это важно? Дело в том, что сейчас работы по озеленению носят бессистемный характер. Где-то снесли деревья по решению комиссии – и улица стала «лысой», а где-то посадили слишком густо – и деревья мешают друг другу. В областной столице сейчас нет ни дендроплана, ни какой-либо концепции озеленения с учетом дизайнерских и эстетических подходов. («Орловская среда» подробно писала об этом в материале «50 ОТТЕНКОВ ЗЕЛЁНОГО. Почему город Орёл зеленый только в отчетах чиновников?» в номере от 12 апреля 2017 года). Напомним, еще четыре года назад специалисты отмечали, что в нашем городе очень много лиственных деревьев и не хватает елей, туи, можжевельников. Из-за этого город зимой выглядит очень серо. К тому же лиственные деревья оставляют осенью очень много мусора в виде опавшей листвы. Поэтому вдоль спортивных и детских площадок лучше высаживать как раз хвойные породы. С тех пор практически ничего не изменилось. В новом же документе будет прописано, где какие деревья и кустарники необходимо сажать.

Хулиганов к ответу

Еще одним нововведением станет ответственность за порчу зеленых насаждений. Сейчас этот вопрос не урегулирован. В мэрию приходят обращения и из природоохранной прокуратуры, и из полиции, и при этом никто не берет на себя обязательства штрафовать за порчу и уничтожение кустов и деревьев. Теоретически полиция может работать по этому направлению. Но по факту порча зеленых насаждений и маломасштабна, и малозначима – никто не тратит особых усилий на поиск вандалов. В проекте нового решения регламентируется система запретов: что нельзя делать с кустами и деревьями. Прописывается и ответственность за нарушение правил.

В теории все выглядит прекрасно. Например, запрет на то, чтобы завалы снега с междворовых проездов убирали на газоны. Но в реальности мы имеем аллею на улице Картукова возле школы №50, где несколько довольно дорогих кедров как раз и погибли, когда на них навалили снежную гору, расчищая дворовые проезды. Прописать можно многое – только как будет работать механизм защиты саженцев, если у водителя трактора четкое задание – расчистить проезд от снега в кратчайшие сроки? Будут ли водители бульдозеров приглядываться, где что растет, если у них за спиной гудят десятки авто, которые не могут выехать из заснеженного двора?

Забота не закончится посадкой в землю

Также новшеством станет четкое и подробное описание, как нужно обращаться с живыми посадками при производстве строительных работ, прокладке коммуникаций. Система регулирования позволит проводить единую, а главное, понятную и жителям, и чиновникам политику в сфере озеленения. Кстати, как рассказал на заседании профильного комитета Александр Филатов, уже существующая комиссия по выдаче разрешений на снос зеленых насаждений расширит свои полномочия. И получит функцию согласования места высадки новых деревьев, а также согласования всех прочих операций с зелеными насаждениями.

Пожалуй, впервые за долгие годы муниципалитет будет не просто сажать молодые деревца. В техзадании к муниципальному контракту будет прописано, что победитель аукциона обязуется вначале посадить, а затем в течение определенного периода ухаживать за маленькими деревцами. Это очень актуально с учетом того, что увеличения финансирования на работы по озеленению не планируется. В этой ситуации логичный выход – тратить деньги с умом. В соцсетях очень много сюжетов, которые орловцы снимают в местах массовой посадки деревьев. Зачастую там не остается не то что сухих стволиков, но даже не видно, где вообще были посажены деревца. Теперь предполагается, что организация, получившая контракт, получит окончательный расчет лишь после того, как саженцы приживутся.

Из положительных моментов также стоит отметить запрет на высадку в городе слаборазвитых деревьев и кустарников, насаждений с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и т.д.), с искривлениями ствола, с признаками поражения вредителями и болезнями, наличием ран, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и ствола механического и патологического происхождения. Также в городе запретят посадку женских особей тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения и вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения.

Вертикальное озеленение

Кстати, в пункте 6.1.3 документа детально прописаны все нюансы, которые касаются вертикального озеленения. Напомним, одно время городские власти повторяли это словосочетание, как мантру, на самых разных совещаниях и заседаниях, при этом даже не понимая его значения. Так, например, вместо настоящего вертикального озеленения на улице Ленина установили тазики на металлических опорах. Опоры вертикальные? Вертикальные! Хотели – получите!

На самом деле вертикальное озеленение – это прием, применяемый для оформления фасадов зданий, глухих торцевых стен и вообще любых глухих уголков, где невозможно разбить полноценную клумбу. Также этот прием используют для создания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных площадок и участков. Увы, для Орла это пока несбыточная мечта – отделить площадки друг от друга. В качестве примера приведем жалобы жителей на недавно глобально переделанный парк Победы: там зона для подростков соседствует с детской площадкой. Если бы проект разрабатывали специалисты (мечты-мечты!), то они разделили ли бы эти зоны, разнеся либо в разные части парка — благо места там предостаточно, либо разделив зоны как раз с помощью зеленых насаждений. Чтобы мячик с баскетбольной площадки не попадал по малышам, которые играют на соседней площадке.

Впрочем, вернемся к пункту 6.1.3 Там детально прописано, что «траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапываются по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4 — 0,5 м с отверстиями для стока воды, перекрываемой черепками».

Мы специально привели этот фрагмент целиком, чтобы читатели, могли составить мнение о документе в целом. Такое детальное описание идет практически по всем пунктам. Указаны отступы, пропорции в подготовке почвы, и все-все-все необходимые для работ «мелочи». То есть это тот документ, который давно был очень нужен нашему городу. Чтобы жители, которые вдруг решили благоустроить свой двор, не создавали себе проблем, сажая деревья слишком близко к коммуникациям, стенам зданий или друг к другу (увы, сейчас это встречается повсеместно).

Газоны и цветники

Еще два раздела также детально и в практической плоскости (то есть жители могут взять эти рекомендации на вооружение для благоустройства дворов) описывают процесс создания газонов и цветников. Опять же в теории все выглядит прекрасно. Например, даны советы по созданию мавританских газонов. Напомним, это единственный вид газонов, который нужно косить всего лишь раз в год (то есть за один вегетационный период). В Орле газоны косят местами густо, местами пусто. В итоге там, где густо, трава к концу лета напоминает выжженную проплешину, но никак не зеленую лужайку. Про полив и подкормку даже стесняюсь спрашивать. Кто-нибудь видел, как в областном центре поливают газоны? А как их подкармливают? То есть теория выглядит прекрасно. Как будут реализованы нововведения на практике (например, заложены ли полив и подкормка газонов в бюджете), покажет время. Также интересно посмотреть, вытерпят ли чиновники такое ужасное зрелище, как цветущий разнотравьем мавританский газон, который не надо косить, даже если трава выросла чуть выше предписанных СанПиНами размеров.

Настоятельно рекомендуем неравнодушным жителям ознакомиться с опубликованным проектом нового раздела №6, в котором прописаны все нюансы обращения с зелеными насаждениями. На публичных слушаниях, которые пройдут 15 октября в 15.00 в большом зале городской администрации, можно будет задать все интересующие вопросы и внести предложения по этой очень актуальной и болезненной для нашего города теме.

Сергей Миляхин