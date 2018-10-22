22 октября 2018



Стартовал прием заявок на конкурс «Молодые лица города Орла — 2018»

С 22 октября по 3 декабря в администрации города Орла будет вестись прием заявок на участие в городском конкурсе «Молодые лица города — 2018». Имена победителей в 14 номинациях озвучат 19 декабря.

В ежегодном конкурсе могут принять участие жители Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Для участия необходимо подать заявку, а также информацию о достижениях конкурсанта, характеристику на конкурсанта, подписанную руководителем организации или учебного учреждения, выдвинувшего кандидата, резюме, отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное признание проекта, копии документов о профессиональном образовании.

Документы принимаются до 3 декабря (включительно) по адресу: ул. Ленина, д. 15, кабинет 11.

Номинации конкурса: «Мастер настроения», «Сыны Отечества», «Ласковый дом», «Сила духа», «Свет знаний», «Служители Гиппократа», «Мастер пера», «Альма матер», «Доброе сердце», «Хранители времени», «Олимпийская надежда», «На пути к Олимпу», «Гордость орловского спорта», «Спортивное совершенство», информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 22 Окт 2018 в 15:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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