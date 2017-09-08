«Старые песни о главном»

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

Зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, не утруждаясь в выборе маршрутов, позволяющих объективно оценить реальное состояние сельских территорий региона, повел врио губернатора Клычкова старыми проторенными тропами. На днях Андрей Клычков вместе с Бутусовым побывал в Верховском районе, где посетил молочно-консервный завод и ЗАО «Славянское».

«Под чутким руководством»

Из сообщения пресс-службы губернатора 15 ноября 2017 года: «Первым предприятием, куда приехал глава региона, стало ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»…». «Затем врио губернатора Орловской области посетил сельхозпредприятие «Славянское». Глава хозяйства Дмитрий Пониткин познакомил Андрея Клычкова с работой предприятия…».

Информация пресс-службы от 4 сентября 2014 года: «В Верховском районе Вадим Владимирович ознакомился с работой ЗАО «Верховский молочно-консервный завод». За 50 лет существования производства выработано свыше 2 млрд банок сгущенных молочных консервов…». «Затем Вадим Потомский посетил ЗАО «Славянское»…».

От 28 июля 2017 года: «Губернатор Орловской области посетил с рабочим визитом Верховский район. В поездке его сопровождали Дмитрий Бутусов, глава Верховского района…». «Основным пунктом пребывания стало сельхозпредприятие ЗАО «Славянское». Руководитель хозяйства Дмитрий Пониткин познакомил В. Потомского с новой технологией заготовки кормов…».

Новые технологии в заготовке кормов ЗАО «Славянское», сгущенное молоко молочно-консервного завода, которому более полувека… У кого-то из орловчан есть сомнения, что эти предприятия работали и будут работать и до, и после Бутусова? Почему бы Дмитрию Владимировичу вместо того, чтобы пиариться за счет личных заслуг таких руководителей, как Пониткин, не рассказать Андрею Евгеньевичу о собственных результатах работы?

Для начала Бутусову было бы неплохо продемонстрировать врио губернатора анонсированные три года назад проекты по развитию молочного животноводства. К примеру, показать свое детище – проект строительства молочного комплекса на 2400 стойло-мест ООО «Терра Нова Центр», зарегистрированного в декабре 2014 года в д. Сычи Мценского района. По факту там нет ни коровника, ни даже намёка на начало строительства молочного комплекса. Само предприятие по итогам деятельности за 2016 год показало убыток в 3 млн 372 тысячи рублей. А ведь эти плодородные земли, захваченные, по мнению аграриев, с использованием административного ресурса, могли бы принести большую пользу
ООО «Добрая Вода», развивающему молочное животноводство и крайне нуждающемуся в земельных ресурсах для создания полноценной кормовой базы и расширения производства.

Прекрасным примером «эффективной» деятельности главного по АПК может служить и проект строительства молочного комплекса ООО «Орёл-Агро-Продукт» в Кромском районе на 1200 стойло-мест. Архивы провластного областного телеканала хранят трогательные сюжеты, демонстрирующие единение главных по АПК Юрия Сидыганова и Дмитрия Бутусова с прежним руководителем ООО «Орёл-Агро-Продукт» Нурадином Адаевым. Вот они на выставке «Золотая осень», вот на семинаре демонстрируют новую машину для заготовки кормов, вот Адаев оказывается в числе награжденных наградами Минсельхоза. Что в итоге? Новый молочный комплекс в Кромском районе с коровами так и не появился, прежние пустеют день ото дня, молочное поголовье КРС продолжает сокращаться, животноводы лишаются рабочих мест.

Думаем, Бутусов может подробно рассказать врио губернатора об «эффективном» взаимодействии с инвесторами. О том, как вместо того чтобы сесть за стол переговоров с учредителем ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» и определить планы по развитию некогда перспективного молочного комплекса, чиновники «включили» административный ресурс, от чего задавленное проверками и наказаниями предприятие оправиться просто не в состоянии. В районе, где работу найти практически невозможно, десятки людей рискуют остаться без средств к существованию.

С начала года «под чутким руководством» зампреда по АПК Дмитрия Бутусова произошло не только частичное снижение поголовья коров, но и полностью ликвидирована отрасль молочного животноводства в ФГБНУ Шатиловская СХОС Новодеревеньковского района, ОАО «Победа» Шаблыкинского района, ООО «Корсунь» Верховского района, СПК «Здоровецкий» (ОП АО «Цероклис») Ливенского района, ООО «Макеево Кромского района. В планах поездок по районам, которые готовят наши чиновники для врио губернатора, есть встречи с бывшими работниками этих коллективов?

Немного статистики

На днях опубликованы данные Росстата и Орёлстата о ситуации в животноводстве за 10 месяцев 2017 года.

На 1 ноября 2017 года общее поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Орловской области составило 154,2 тыс. голов (95,2 % к 1 января 2017 года и 91,0 % к 1 ноября 2016 года). Коров в целом стало больше – 41,9 тыс. голов, однако, учитывая, что почти 8 тыс. из них по факту являются мясными (используются для воспроизводства
ООО «Брянская мясная компания»), поголовье коров молочной продуктивности не превышает 34 тысяч.

За 10 месяцев производство молока в хозяйствах всех категорий Орловской области составило 151,8 тыс. тонн (96,8 % к 2016 году).

Если говорить о ситуации в сельхозорганизациях как о наиболее управляемом секторе аграрной экономики, то и здесь ситуация складывается не лучшим образом. На 1 ноября в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Орловской области поголовье КРС составило 120,2 тыс. голов (89,6 % к 2016 году). Это наибольший показатель снижения в сравнении с другими регионами ЦФО.

Производство молока за 10 месяцев 2017 года в крупных, средних
и малых сельскохозяйственных организациях Орловской области составило 94,5 тыс. тонн (97,5 % к 2016 году), при этом, за исключением Тульской и Смоленской областей, остальные регионы ЦФО существенно нарастили производство молока. Так, в среднем по ЦФО прирост к 2016 году составил
плюс 4,9 %, в отдельных регионах прирост ещё существеннее; в Белгородской –плюс 14,4%, в Калужской – плюс 14,1%; по 7,1% прибавили Тверская и Ярославская области, на 6,8% выросло производство молока в Воронежской области, являющейся лидером по производству молока в ЦФО.

Сравнение абсолютных показателей по надою молока
на одну корову в сельскохозяйственных организациях также явно не в пользу нашего региона. За 10 месяцев 2017 года от каждой коровы в среднем надоено 4564 кг молока, в то время как в среднем по сельхозорганизациям ЦФО, не относящимся к субъектам малого бизнеса, – 5660 кг.

Почему так происходит? Ответ прост: пока ответственные руководители АПК других регионов вместе с инвесторами решали на местах проблемы развития животноводства и других отраслей, Бутусов три года учил работать других – в Совете Федераций и Минсельхозе.

«Да мы молока не видали пока»

Сегодня Дмитрий Бутусов заявляет о новом проекте: структура екатеринбургского дистрибьютора сыров ГК «Скоробогатов» рассчитывает запустить производство сыров и молока на бывшем заводе «Данон» в Орле осенью 2018 года. Напомним, в филиале «Молочный комбинат «Орловский» АО «Данон» производственные мощности были задействованы менее чем на 70% из-за недостатка качественного молока для переработки.

Для получения килограмма качественного сыра в среднем требуется 10 кг молока. Учитывая, что даже тому десятку молокоперерабатывающих предприятий, которые работают в области, для производства цельномолочной продукции, сливочного масла и сыра молочного сырья недостаточно, могут ли орловчане рассчитывать на производство местных натуральных сыров в достаточных объемах? Стоит также учесть, что даже без ГК «Сыробогатов» уровень использования мощностей по производству сыра и сырных продуктов в регионе составляет не более 33 %.

Очевидно, что компенсировать сокращение коров в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах только за счёт крестьянских (фермерских) хозяйств невозможно. Необходимо строительство новых промышленных молочных комплексов. Но не таких, которые «строит» Бутусов. Таких, которые вводит в эксплуатацию «Калужская Нива», открывшая 7 ноября с участием министра сельского хозяйства Александра Ткачева и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова молочную ферму на 2800 коров. Благодаря такому молочному комплексу ежегодный объем производства молока в регионе увеличится на 8%, или 23 тыс. тонн. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, в этот же день министр принял участие в церемонии закладки еще одного нового животноводческого комплекса на 2800 коров в Калужской области.

Наталья Зарубина
К сведению:

О «содействии» областных чиновников развитию бизнеса, в том числе и верховскому, красноречиво говорят документы судебного дела № А48-796/2016 от 15.02.2016 года (экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов субъектов РФ по иску ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» к Управлению экологической безопасности и природопользования Орловской области, а также документы судебного дела № А48-4239/2017 (экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях) от 07.06.2017 года (об оспаривании ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц) по иску ЗАО «Славянское» к ФНС России МРИ № 5 по Орловской области.

 

В Орловской области собрали рекордный урожай сахарной свеклы
«Юбилейное» пустят с молотка
Социальная арифметика
Опубликовано 22 Ноя 2017 в 15:54. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 61

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"