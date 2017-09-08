«Старые песни о главном»

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

Зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, не утруждаясь в выборе маршрутов, позволяющих объективно оценить реальное состояние сельских территорий региона, повел врио губернатора Клычкова старыми проторенными тропами. На днях Андрей Клычков вместе с Бутусовым побывал в Верховском районе, где посетил молочно-консервный завод и ЗАО «Славянское».

«Под чутким руководством»

Из сообщения пресс-службы губернатора 15 ноября 2017 года: «Первым предприятием, куда приехал глава региона, стало ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»…». «Затем врио губернатора Орловской области посетил сельхозпредприятие «Славянское». Глава хозяйства Дмитрий Пониткин познакомил Андрея Клычкова с работой предприятия…».

Информация пресс-службы от 4 сентября 2014 года: «В Верховском районе Вадим Владимирович ознакомился с работой ЗАО «Верховский молочно-консервный завод». За 50 лет существования производства выработано свыше 2 млрд банок сгущенных молочных консервов…». «Затем Вадим Потомский посетил ЗАО «Славянское»…».

От 28 июля 2017 года: «Губернатор Орловской области посетил с рабочим визитом Верховский район. В поездке его сопровождали Дмитрий Бутусов, глава Верховского района…». «Основным пунктом пребывания стало сельхозпредприятие ЗАО «Славянское». Руководитель хозяйства Дмитрий Пониткин познакомил В. Потомского с новой технологией заготовки кормов…».

Новые технологии в заготовке кормов ЗАО «Славянское», сгущенное молоко молочно-консервного завода, которому более полувека… У кого-то из орловчан есть сомнения, что эти предприятия работали и будут работать и до, и после Бутусова? Почему бы Дмитрию Владимировичу вместо того, чтобы пиариться за счет личных заслуг таких руководителей, как Пониткин, не рассказать Андрею Евгеньевичу о собственных результатах работы?

Для начала Бутусову было бы неплохо продемонстрировать врио губернатора анонсированные три года назад проекты по развитию молочного животноводства. К примеру, показать свое детище – проект строительства молочного комплекса на 2400 стойло-мест ООО «Терра Нова Центр», зарегистрированного в декабре 2014 года в д. Сычи Мценского района. По факту там нет ни коровника, ни даже намёка на начало строительства молочного комплекса. Само предприятие по итогам деятельности за 2016 год показало убыток в 3 млн 372 тысячи рублей. А ведь эти плодородные земли, захваченные, по мнению аграриев, с использованием административного ресурса, могли бы принести большую пользу

ООО «Добрая Вода», развивающему молочное животноводство и крайне нуждающемуся в земельных ресурсах для создания полноценной кормовой базы и расширения производства.

Прекрасным примером «эффективной» деятельности главного по АПК может служить и проект строительства молочного комплекса ООО «Орёл-Агро-Продукт» в Кромском районе на 1200 стойло-мест. Архивы провластного областного телеканала хранят трогательные сюжеты, демонстрирующие единение главных по АПК Юрия Сидыганова и Дмитрия Бутусова с прежним руководителем ООО «Орёл-Агро-Продукт» Нурадином Адаевым. Вот они на выставке «Золотая осень», вот на семинаре демонстрируют новую машину для заготовки кормов, вот Адаев оказывается в числе награжденных наградами Минсельхоза. Что в итоге? Новый молочный комплекс в Кромском районе с коровами так и не появился, прежние пустеют день ото дня, молочное поголовье КРС продолжает сокращаться, животноводы лишаются рабочих мест.

Думаем, Бутусов может подробно рассказать врио губернатора об «эффективном» взаимодействии с инвесторами. О том, как вместо того чтобы сесть за стол переговоров с учредителем ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» и определить планы по развитию некогда перспективного молочного комплекса, чиновники «включили» административный ресурс, от чего задавленное проверками и наказаниями предприятие оправиться просто не в состоянии. В районе, где работу найти практически невозможно, десятки людей рискуют остаться без средств к существованию.

С начала года «под чутким руководством» зампреда по АПК Дмитрия Бутусова произошло не только частичное снижение поголовья коров, но и полностью ликвидирована отрасль молочного животноводства в ФГБНУ Шатиловская СХОС Новодеревеньковского района, ОАО «Победа» Шаблыкинского района, ООО «Корсунь» Верховского района, СПК «Здоровецкий» (ОП АО «Цероклис») Ливенского района, ООО «Макеево Кромского района. В планах поездок по районам, которые готовят наши чиновники для врио губернатора, есть встречи с бывшими работниками этих коллективов?

Немного статистики

На днях опубликованы данные Росстата и Орёлстата о ситуации в животноводстве за 10 месяцев 2017 года.

На 1 ноября 2017 года общее поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Орловской области составило 154,2 тыс. голов (95,2 % к 1 января 2017 года и 91,0 % к 1 ноября 2016 года). Коров в целом стало больше – 41,9 тыс. голов, однако, учитывая, что почти 8 тыс. из них по факту являются мясными (используются для воспроизводства

ООО «Брянская мясная компания»), поголовье коров молочной продуктивности не превышает 34 тысяч.

За 10 месяцев производство молока в хозяйствах всех категорий Орловской области составило 151,8 тыс. тонн (96,8 % к 2016 году).

Если говорить о ситуации в сельхозорганизациях как о наиболее управляемом секторе аграрной экономики, то и здесь ситуация складывается не лучшим образом. На 1 ноября в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Орловской области поголовье КРС составило 120,2 тыс. голов (89,6 % к 2016 году). Это наибольший показатель снижения в сравнении с другими регионами ЦФО.

Производство молока за 10 месяцев 2017 года в крупных, средних

и малых сельскохозяйственных организациях Орловской области составило 94,5 тыс. тонн (97,5 % к 2016 году), при этом, за исключением Тульской и Смоленской областей, остальные регионы ЦФО существенно нарастили производство молока. Так, в среднем по ЦФО прирост к 2016 году составил

плюс 4,9 %, в отдельных регионах прирост ещё существеннее; в Белгородской –плюс 14,4%, в Калужской – плюс 14,1%; по 7,1% прибавили Тверская и Ярославская области, на 6,8% выросло производство молока в Воронежской области, являющейся лидером по производству молока в ЦФО.

Сравнение абсолютных показателей по надою молока

на одну корову в сельскохозяйственных организациях также явно не в пользу нашего региона. За 10 месяцев 2017 года от каждой коровы в среднем надоено 4564 кг молока, в то время как в среднем по сельхозорганизациям ЦФО, не относящимся к субъектам малого бизнеса, – 5660 кг.

Почему так происходит? Ответ прост: пока ответственные руководители АПК других регионов вместе с инвесторами решали на местах проблемы развития животноводства и других отраслей, Бутусов три года учил работать других – в Совете Федераций и Минсельхозе.

«Да мы молока не видали пока»

Сегодня Дмитрий Бутусов заявляет о новом проекте: структура екатеринбургского дистрибьютора сыров ГК «Скоробогатов» рассчитывает запустить производство сыров и молока на бывшем заводе «Данон» в Орле осенью 2018 года. Напомним, в филиале «Молочный комбинат «Орловский» АО «Данон» производственные мощности были задействованы менее чем на 70% из-за недостатка качественного молока для переработки.

Для получения килограмма качественного сыра в среднем требуется 10 кг молока. Учитывая, что даже тому десятку молокоперерабатывающих предприятий, которые работают в области, для производства цельномолочной продукции, сливочного масла и сыра молочного сырья недостаточно, могут ли орловчане рассчитывать на производство местных натуральных сыров в достаточных объемах? Стоит также учесть, что даже без ГК «Сыробогатов» уровень использования мощностей по производству сыра и сырных продуктов в регионе составляет не более 33 %.

Очевидно, что компенсировать сокращение коров в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах только за счёт крестьянских (фермерских) хозяйств невозможно. Необходимо строительство новых промышленных молочных комплексов. Но не таких, которые «строит» Бутусов. Таких, которые вводит в эксплуатацию «Калужская Нива», открывшая 7 ноября с участием министра сельского хозяйства Александра Ткачева и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова молочную ферму на 2800 коров. Благодаря такому молочному комплексу ежегодный объем производства молока в регионе увеличится на 8%, или 23 тыс. тонн. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, в этот же день министр принял участие в церемонии закладки еще одного нового животноводческого комплекса на 2800 коров в Калужской области.

Наталья Зарубина

К сведению:

О «содействии» областных чиновников развитию бизнеса, в том числе и верховскому, красноречиво говорят документы судебного дела № А48-796/2016 от 15.02.2016 года (экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов субъектов РФ по иску ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» к Управлению экологической безопасности и природопользования Орловской области, а также документы судебного дела № А48-4239/2017 (экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях) от 07.06.2017 года (об оспаривании ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц) по иску ЗАО «Славянское» к ФНС России МРИ № 5 по Орловской области.