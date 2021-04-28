28 апреля 2021



Стационары орловских соцучреждений возобновили приём граждан

С 19 апреля 2021 года в соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) возобновлено предоставление социальных услуг в стационарной форме в центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко», сообщает региональный департамент соцзащиты.

В настоящее время в данных учреждениях проходят реабилитацию 43 человека. Это инвалиды и граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

Для получения путевок гражданам следует обращаться в центры социального обслуживания населения Орловской области по месту жительства. Обязательным условием является наличие прививки против новой коронавирусной инфекции или документально подтвержденного наличия антител IgG в защитных титрах антител (выше референтного значения).

Начало очередной смены продолжительностью 18 календарных дней запланировано:

— с 17 мая 2021 года — в БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко»;

с 18 мая 2021 года — в БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка».

 

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Опубликовано 28 Апр 2021 в 14:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 2

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