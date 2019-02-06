Стоимость орловского патента для иностранцев увеличилась

Сотрудники Управления по вопросам миграции напоминают об увеличении стоимости патента для иностранных граждан в Орловской области. С 2019 года она составляет 3 672 рубля в месяц.

В 2018 году на территории Орловской области иностранным гражданам было оформлено 2 744 патента, сумма налога на доходы физических лиц, поступившая в региональный бюджет, превысила 63 миллиона рублей.

26 октября 2018 года Орловским областным Советом народных депутатов принят Закон Орловской области, устанавливающий коэффициент регионального рынка труда и определяющий итоговую стоимость патента для иностранных граждан в 2019 году. С нового года коэффициент увеличился и составил 1.77.

Патент выдается гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины сроком от одного месяца до одного года и позволяет иностранцам осуществлять трудовую деятельность в регионе как у физических, так и у юридических лиц, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.