Стоимость проездных билетов в Орле останется прежней

Об этом сообщил начальник финансово-экономического управления администрации Орла Артем Митасов 25 января на заседании Орловского городского Совета народных депутатов.

В условиях предоставления проездных билетов изменений также не планируется.

Напомним, электронные проездные билеты с лимитированным количеством поездок на общественном транспорте ввели в 2017 году взамен общегражданского проездного билета. Их стоимость составляет 600 рублей на один вид транспорта и 700 рублей — на два вида.

Предусмотрены также льготные проездные. Их цена – 300 рублей на один вид транспорта, 400 рублей на два вида. Количество поездок – до 60.

Проезд по льготным проездным предназначен для учащиеся очных общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла; студентов (включая курсантов, бакалавров и магистрантов) очных отделений высших учебных заведений, находящихся на территории города Орла и заочных отделений высших учебных заведений, расположенных вне территорий областного центра. Проездные также доступны для пенсионеров, имеющих трудовую пенсию по старости, зарегистрированных на территории города Орла, не имеющих права на ежемесячную денежную выплату из федерального или областного бюджетов.

По информации администрации города Орла.