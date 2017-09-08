Столичные медики отобрали самых сложных орловских пациентов для лечения в Москве

В субботу в НКМЦ провели приём доктора из научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. К визиту столичных медиков (а теперь они будут приезжать в орловский центр дважды в год, наши доктора готовятся заранее. К этому дню они отбирают целую группу пациентов, которым необходима консультация московских кардиологов.

Свою работу врачи начали в 9 утра, а закончили только после шести вечера, когда последний пациент покинул рабочий кабинет. В этот день медики приняли 87 детей. По итогам приёма 20 человек сотрудники центра Бакулева отобрали на операцию, ещё 16 поедут в этот же центр для дополнительных обследований и коррекции терапии в новое отделение реабилитации.

Как уточнили в пресс-службе НКМЦ, с каждым годом статистика кардиологических заболеваний в Орловской области растёт. Связано это с увеличением числа недоношенных детей и пациентов, рождающимися с пороками и требующими оперативного вмешательства сразу после рождения. Но есть и положительная тенденция: сегодня проще выявить кардиозаболевание на ранней стадии. А это, в свою очередь, становится залогом успешного лечения. Следующий осмотр доктора Бакулевского центра проведут в мае.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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